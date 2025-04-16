https://ukraina.ru/20250416/kak-migranty-isportyat-plany-evropy-i-ukrainy-i-pri-chm-zdes-germaniya--gasparyan-1062545132.html
Как мигранты испортят планы Европы и Украины и при чём здесь Германия — Гаспарян
Как мигранты испортят планы Европы и Украины и при чём здесь Германия — Гаспарян - 16.04.2025 Украина.ру
Как мигранты испортят планы Европы и Украины и при чём здесь Германия — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, как миграционный вопрос не позволит Европе нарастить военный... Украина.ру, 16.04.2025
2025-04-16T10:14
2025-04-16T10:14
2025-04-16T10:14
видео
армен гаспарян
европа
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миграционная служба
мигранты
миграционный кризис
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, как миграционный вопрос не позволит Европе нарастить военный потенциал и мобилизовать общество на войну против России. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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видео, армен гаспарян, европа, россия, украина, миграционная служба, мигранты, миграционный кризис, видео
Видео, Армен Гаспарян, Европа, Россия, Украина, миграционная служба, мигранты, миграционный кризис