https://ukraina.ru/20250416/kak-migranty-isportyat-plany-evropy-i-ukrainy-i-pri-chm-zdes-germaniya--gasparyan-1062545132.html

Как мигранты испортят планы Европы и Украины и при чём здесь Германия — Гаспарян

Как мигранты испортят планы Европы и Украины и при чём здесь Германия — Гаспарян - 16.04.2025 Украина.ру

Как мигранты испортят планы Европы и Украины и при чём здесь Германия — Гаспарян

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, как миграционный вопрос не позволит Европе нарастить военный... Украина.ру, 16.04.2025

2025-04-16T10:14

2025-04-16T10:14

2025-04-16T10:14

видео

армен гаспарян

европа

россия

украина

миграционная служба

мигранты

миграционный кризис

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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян объяснил, как миграционный вопрос не позволит Европе нарастить военный потенциал и мобилизовать общество на войну против России. ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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