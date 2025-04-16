https://ukraina.ru/20250416/zakharova-nazvala-teatrom-absurda-namerenie-zelenskogo-priglasit-glav-stran-es-v-kiev-9-maya-1062545899.html

Захарова назвала "театром абсурда" намерение Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая

Захарова назвала "театром абсурда" намерение Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая - 16.04.2025 Украина.ру

Захарова назвала "театром абсурда" намерение Зеленского пригласить глав стран ЕС в Киев 9 мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik" раскритиковала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая

2025-04-16T10:10

2025-04-16T10:10

2025-04-16T10:20

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"Театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада", — сказала она.Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский таким образом проявляет неуважение к памяти своего деда и "болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая". По его словам, это "лишний раз подчеркивает правоту российской стороны, правоту президента (Владимира - ред.) Путина, которая делает то, что делается, и то, что нужно делать".Подробнее о празднике - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.

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новости, киев, владимир зеленский, россия, москва, ес, мид, мария захарова