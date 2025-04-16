Ни слова о Трампе: о чем говорил Байден в своем первом выступлении после отставки - 16.04.2025 Украина.ру
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Ни слова о Трампе: о чем говорил Байден в своем первом выступлении после отставки
Ни слова о Трампе: о чем говорил Байден в своем первом выступлении после отставки - 16.04.2025 Украина.ру
Ни слова о Трампе: о чем говорил Байден в своем первом выступлении после отставки
Бывший президент США Дональд Трамп впервые после окончания своего президентского срока выступил с публичной речью. Об этом 16 апреля написали мировые СМИ со ссылкой на американские телеканалы
2025-04-16T10:40
2025-04-16T13:01
новости
сша
америка
джо байден
дональд трамп
демократическая партия
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Отмечается, что экс-глава США выступил на мероприятии защитников прав инвалидов в Чикаго. Байден в основном говорил о социальном обеспечении в Америке, критикуя сокращения, вводимые администрацией нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Однако, подчеркивают российские и иностранные издания, политик ни разу не упомянул имя своего преемника, который и привнес подобные изменения. Стоит также уточнить, что Байден говорил в своей привычной манере: то громко, то шепотом. Между тем, по данным телеканала CNN, многие демократы хотели бы, чтобы экс-президент США сейчас воздержался от публичных выступлений. Они считают Байдена обузой для потерявшей власть Демократической партии страны, ведь свой срок он закончил с рекордно низкими рейтингами одобрения.Тем временем венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто указал, что урегулировать конфликт на Украине было бы проще, если бы предыдущая администрация США и европейские политики не предпринимали подрывных шагов."Предыдущая администрация США в последние месяцы во власти предприняла шаги, которые существенно осложнили мирный процесс, например, отправив в Киев огромные партии оружия. Если бы администрация Байдена не предприняла этих провоенных шагов, установить мир было бы проще... И если бы некоторые европейские политики не подрывали движение к миру, то установить мир было бы проще", — заявил Сийярто.Подробнее о других новостях на сегодняшний день — в публикации "Стимул" для перемирия, манипуляции Киева для затягивания конфликта. Главное на Украине на утро 16 апреля.
https://ukraina.ru/20250416/ssha-snizili-trebovaniya-k-ukraine-po-vozvratu-sredstv-za-pomosch---bloomberg-1062543896.html
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новости, сша, америка, джо байден, дональд трамп, демократическая партия
Новости, США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, Демократическая партия

Ни слова о Трампе: о чем говорил Байден в своем первом выступлении после отставки

10:40 16.04.2025 (обновлено: 13:01 16.04.2025)
 
© Getty Images / Scott Olson
© Getty Images / Scott Olson
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Бывший президент США Дональд Трамп впервые после окончания своего президентского срока выступил с публичной речью. Об этом 16 апреля написали мировые СМИ со ссылкой на американские телеканалы
Отмечается, что экс-глава США выступил на мероприятии защитников прав инвалидов в Чикаго. Байден в основном говорил о социальном обеспечении в Америке, критикуя сокращения, вводимые администрацией нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Однако, подчеркивают российские и иностранные издания, политик ни разу не упомянул имя своего преемника, который и привнес подобные изменения.
Стоит также уточнить, что Байден говорил в своей привычной манере: то громко, то шепотом. Между тем, по данным телеканала CNN, многие демократы хотели бы, чтобы экс-президент США сейчас воздержался от публичных выступлений. Они считают Байдена обузой для потерявшей власть Демократической партии страны, ведь свой срок он закончил с рекордно низкими рейтингами одобрения.
- РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Вчера, 09:36
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Тем временем венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто указал, что урегулировать конфликт на Украине было бы проще, если бы предыдущая администрация США и европейские политики не предпринимали подрывных шагов.
"Предыдущая администрация США в последние месяцы во власти предприняла шаги, которые существенно осложнили мирный процесс, например, отправив в Киев огромные партии оружия. Если бы администрация Байдена не предприняла этих провоенных шагов, установить мир было бы проще... И если бы некоторые европейские политики не подрывали движение к миру, то установить мир было бы проще", — заявил Сийярто.
Подробнее о других новостях на сегодняшний день — в публикации "Стимул" для перемирия, манипуляции Киева для затягивания конфликта. Главное на Украине на утро 16 апреля.
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НовостиСШААмерикаДжо БайденДональд ТрампДемократическая партия
 
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