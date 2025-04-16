Ни слова о Трампе: о чем говорил Байден в своем первом выступлении после отставки
10:40 16.04.2025 (обновлено: 13:01 16.04.2025)
© Getty Images / Scott Olson
© Getty Images / Scott Olson
Бывший президент США Дональд Трамп впервые после окончания своего президентского срока выступил с публичной речью. Об этом 16 апреля написали мировые СМИ со ссылкой на американские телеканалы
Отмечается, что экс-глава США выступил на мероприятии защитников прав инвалидов в Чикаго. Байден в основном говорил о социальном обеспечении в Америке, критикуя сокращения, вводимые администрацией нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Однако, подчеркивают российские и иностранные издания, политик ни разу не упомянул имя своего преемника, который и привнес подобные изменения.
Стоит также уточнить, что Байден говорил в своей привычной манере: то громко, то шепотом. Между тем, по данным телеканала CNN, многие демократы хотели бы, чтобы экс-президент США сейчас воздержался от публичных выступлений. Они считают Байдена обузой для потерявшей власть Демократической партии страны, ведь свой срок он закончил с рекордно низкими рейтингами одобрения.
Тем временем венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто указал, что урегулировать конфликт на Украине было бы проще, если бы предыдущая администрация США и европейские политики не предпринимали подрывных шагов.
"Предыдущая администрация США в последние месяцы во власти предприняла шаги, которые существенно осложнили мирный процесс, например, отправив в Киев огромные партии оружия. Если бы администрация Байдена не предприняла этих провоенных шагов, установить мир было бы проще... И если бы некоторые европейские политики не подрывали движение к миру, то установить мир было бы проще", — заявил Сийярто.
Подробнее о других новостях на сегодняшний день — в публикации "Стимул" для перемирия, манипуляции Киева для затягивания конфликта. Главное на Украине на утро 16 апреля.
Подписывайся на