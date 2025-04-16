https://ukraina.ru/20250416/ekonomika-ukrainy-i-voyna-tramp-na-raspute-nalog-na-starye-tufli-i-ugol-iz-za-okeana-1062544034.html

Экономика Украины и война: Трамп на распутье, налог на "старые туфли" и уголь из-за океана

Экономика Украины и война: Трамп на распутье, налог на "старые туфли" и уголь из-за океана - 16.04.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: Трамп на распутье, налог на "старые туфли" и уголь из-за океана

К середине апреля киевская власть вновь проявила свою крохоборскую сущность, анонсировав за неделю два налога: с продаж на сервисах онлайн-объявлений и с оборота криптовалюты. Заодно Вашингтон посетила украинская делегация, обсуждавшая минеральную сделку, а ЕС вновь подтвердил своё решение обложить украинский импорт таможенными пошлинами.

2025-04-16T09:50

2025-04-16T09:50

2025-04-16T10:41

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Об этих и других новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Трамп на распутьеСюжет с минеральной сделкой чем дальше, тем сильнее становится похожим на классические латиноамериканские сериалы 90-х: серии идут одна за другой, страсти кипят, а сюжет не движется. Движения нет ни со стороны США, ни со стороны Украины.С последней всё понятно: киевская власть сделала ставку на затягивание переговорного процесса, в чём она поднаторела в период с 2014 по 2022 годы, когда на протяжении восьми лет саботировала минские соглашения.Именно поэтому ход переговоров с США комментирует министр юстиции Стефанишина, а в Вашингтон для обсуждения деталей сделки и корректировки её содержания отправили клерков из министерства экономики, включая замминистра Тараса Качку. Они не наделены мандатом на подписание соглашения, их задача — тянуть время в надежде на то, что ситуация разрешится сама по себе. Точнее, в силу срыва общего курса Трампа на дипломатическое решение украинского вопроса, что — как хотелось бы киевской власти — приведёт к изменению подхода текущей администрации Белого дома к проблематике войны и мира.Нет лишь понимания того, как дальше будет реагировать Трамп. Он может как учесть российский опыт взаимодействия с Украиной, так и проигнорировать его. Раскрывший детали минеральной сделки украинский нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против представителей украинской власти.Вариантов санкционных пакетов пока что два. Первый — короткий с 17 политиками, включая главу ОП Андрея Ермака и представителей ближайшего окружения Зеленского. Второй — длинный и в нём 279 человек включая всех министров, руководителей ОП, ключевых депутатов "Слуги народа", бизнес-партнёров Зеленского и даже коллег по студии "Квартал 95".Но занятен не столько факт готовности США ввести санкции, сколько то, что в Киеве к ним готовы. Зеленский, если верить ещё одному нардепу (правда, сидящему) Александру Дубинскому, хранит деньги наличкой и в золоте в суннитских монархиях Персидского залива, а Железняк сообщает, что к санкциям Зеленский был готов ещё в конце февраля, после своего "концерта" в Белом доме, но конфликт удалось сгладить примирительным постом.А пока же — по мере затягивания переговоров — аппетит Трампа меньше не становится. Встреча в Вашингтоне, как описывает Reuters, прошла в крайне антагонистической атмосфере из-за "максималистского" подхода со стороны американской администрации. Заодно США хотели бы, чтобы Киев передал им контроль над украинской ГТС. Это позволило бы Вашингтону стать посредником между Россией и Евросоюзом и дало бы возможность зарабатывать на транзите газа, в случае если он возобновится.Молодёжи воевать не интересноЗамглавы офиса Зеленского Павел Палиса сообщил, что за два месяца военные контракты подписали менее 500 человек в возрасте от 18 до 24 лет. И это отличная новость.Во-первых, она демонстрирует адекватность украинской молодёжи. Для неё ценностями являются комфорт, перспективы и самовыражение, а не Украина с её приматом армии, мовы и веры, за которую после февраля 2022 года почему-то решило умирать более старшее поколение, чьи представители ранее искреннее ненавидели Зеленского за коррупцию и невыполненные предвыборные обещания. Чем менее идеологизирована украинская молодежь, тем легче будет с ней взаимодействовать и проще будет добиться её лояльности. Во-вторых, чем больше представителей украинской молодёжи откажется подписывать контракты, тем больше представителей этого крайне немногочисленного поколения останется в живых.В-третьих, молодёжь не верит не киевской власти и умирать ради денег не готова.Налог на "крипту" и "старые туфли"Помимо закручивания налоговых "гаек" для ИП, киевская власть хочет "обилетить" ещё и граждан, продающих б/у вещи на OLX — украинском аналоге "Авито". Первой об этом написала нардеп Нина Южанина, а следом тему подхватили украинские СМИ, назвавшие желание собрать налоги с продажи б/у вещей "налогом на старые туфли".Суть в том, что продажу вещей через интернет-площадки хотят обложить НДФЛ и военным сбором. Совокупно налоговой придётся отдать 23% от суммы сделки. Минфин уже подготовил законопроект, который предусматривает ежегодную подачу цифровыми платформами (OLX, Prom, Rozetka и так далее) данных о продавцах, зарегистрированных на платформе и осуществивших хотя бы одну торговую операцию.Строго говоря, продажа любых вещей должна сопровождаться уплатой НДФЛ: так того требует буква Налогового кодекса. Однако практика вносит свои коррективы. На администрирование таких сделок у налоговиков уйдёт куда больше денег, чем удастся собрать с продаж. А платить за следование букве Налогового кодекса придётся ещё и ростом социального недовольства. Поэтому в нормальных странах на такие сделки просто закрывают глаза, делая вид, что их не существует. Но Украина нормальной страной не является, а вечная потребность в деньгах вынуждает раз за разом идти против здравого смысла.Впрочем, украинская налоговая желание обложить налогом продажу б/у вещей отрицает и настаивает на том, что будет облагать налогами только тех, кто систематически продаёт однородный ассортимент товаров, то есть ИП, а не обычных физических лиц.Заодно власти решили дать бой критовалютчикам. До конца текущего апреля в профильный комитет Рады внесут законопроект, предусматриващий создание механизма по налогообложению сделок с критовалютами. Принять его должны до конца октября 2025 года как того требует МВФ. По общему правилу сделки с криптовалютой будут облагать всё тем же НДФЛ и военным сбором в совокупном размере 23%. Часть операций, в частности связанных с выплатой дивидендов, обещают облагать налогом по льготной ставке.Впрочем, вопросы в данном случае не столько к желанию "обилетить" критовалютчиков, сколько к тому, как киевская власть будет выявлять подобные операции, особенно если обмен валюты на криптовалюту проводится через нелегальные (а сейчас они все такие) криптообменники или пересылается гражданами через "холодные" кошельки. Скорее всего, контроль над движением криптовалют будет весьма и весьма условным, что, впрочем, и к лучшему.Морская зависимостьЕвросоюз до конца 2025 года продлил для Украины "транспортный безвиз", позволяющий украинским автомобильным перевозчикам вести бизнес в Европе без специальных разрешений. А вот "торговый безвиз" как освобождение украинской продукции от импортных пошлин при ввозе на территорию Евросоюза решено не продлевать. После 6 июня закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, которые сейчас установлены в отношении ряда товарных наименований, таких, как мясо курицы, яйца, мёд и так далее. Ввоз любой с/х продукции из Украины в Евросоюз будет осуществляться на довоенных условиях, то есть в рамках квот, по превышению которых автоматически будут начисляться пошлины. А практика довоенного экспорта Украины в ЕС показывала, что по многим товарным группам Украина выбирала квоты в первые недели января.Тем временем из США прибыл первый сухогруз с коксующимся углём для "Метинвеста" Рината Ахметова. Балкер привёз 80 тыс. тонн угля с американского предприятия "Метинвеста", а в дальнейшем на Украину будет ежемесячно приходить по одному сухогрузу с коксом. Кокс приходится ввозить из-за остановки шахт под Красноармейском, из-за чего украинская металлургия впервые за всю свою историю оказалась не в состоянии обеспечивать свою работу необходимым объёмом сырья.Как видно, зависимость Украины от морских поставок увеличивается, а с лета и вовсе станет критической. Это означает, что к осени стоит ожидать активизации действий России по усилению контроля за портами "Большой Одессы". Естественно, в том случае, если перезапуск "зерновой сделки" вновь зайдёт в тупик, а движения по ней пока нет никакого.Газовый вызов национального масштабаНа фоне опустошения газовых хранилищ и сильного сокращения объёмов добычи газа после серии ударов ВКС России по газовым промыслам газ приходится импортировать из Евросоюза через Словакию.Потребуется закачать от 5 млрд до 8 млрд м3 газа. Точный объём зависит от того, когда начнётся сезон закачки газа в ПХГ (пока его оттуда продолжают отбирать несмотря на завершение отопительного сезона) и в каких объёмах этот газ будет закачиваться в хранилища.Из расчёта в 500 долларов за 1 тыс. м3 Украине придётся изыскать от 2,5 до 4 млрд долларов для создания резерва газа. ЕС готов покрыть не больше 20% от необходимого или до 500 млн долларов. Остальные средства придётся изыскивать самостоятельно, а "Нафтогаз" называет ситуацию "вызовом национального масштаба" и рассчитывает на привлечение бюджетного финансирования, а также активизацию работ по взысканию накопленной перед ним задолженности со стороны бизнеса и населения, общий объём которой превысил 200 млрд гривен (4,8 млрд долларов).Прочие новостиУкраинские СМИ прогнозируют к лету рост цен на фрукты. Причина — потеря 80% урожая из-за апрельских заморозков.Фонд госимущества Украины (ФГИ) призвал Национальную аграрную академию наук предоставить информацию о 1736 земельных участках общей площадью 135 тыс. га и её реальном использовании для научных целей. Земля ФГИ нужна для изъятия и последующей продажи, а вот НАН её уже не первый год использует для заработка: формально земля используется для научных целей, а реально давно сдана в аренду и приносит деньги украинским бизнесменам. К слову, с момента отмены моратория на продажу с/х земель на Украине — прошло 3,5 года — продано лишь 3,4% участков с/х назначения: 600 тыс. га из 17,5 млн га.Спустя три года после того, как Николаев остался без питьевой воды из Днепра и 2,5 года после отступления ВС РФ с правобережья Херсонской области началось строительство водовода для обеспечения города питьевой водой. Компания Autostrada возводит водовод длиной 67,8 км от водозабора на реке Южный Буг близ города Новая Одесса (расположен выше Николаева по течению реки). Строительство обещают завершить к октябрю, а мощность водовода составит 120 тыс. м3 водя для города и 50 тыс. м3 для систем орошения Новой Одессы и Николаевского района. А пока же в городскую водопроводную систему продолжают подавать солёную техническую воду из Бугского лимана, которая планомерно разъедает водопроводные трубы.Государственная служба по геологии и недрам остановила действие с 11 апреля лицензии на пользование недрами, выданную Митроновкому ГОК, который добывал циркониевые пески в Днепропетровской области. Причины аннулирования решения значения не имеют, просто киевская власть продолжает курс на выдавливание скрывающегося в Австрии олигарха Фирташа из экономики Украины.Ещё на эту тему: Экономика Украины и война: 500 млрд гривен на войну, железорудные беды и оскал американского империализма

https://ukraina.ru/20250411/pochemu-tramp-dernul-stop-kran-vperedi-muchitelnaya-terapiya-realnostyu-dlya-novoy-komandy-belogo-doma-1062458869.html

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эксклюзив, украина, вашингтон, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ярослав железняк, слуга народа, метинвест, ес