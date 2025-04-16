После возвращения Трампа Запад перестал существовать — глава Еврокомиссии - 16.04.2025 Украина.ру
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После возвращения Трампа Запад перестал существовать — глава Еврокомиссии
После возвращения Трампа Запад перестал существовать — глава Еврокомиссии - 16.04.2025 Украина.ру
После возвращения Трампа Запад перестал существовать — глава Еврокомиссии
После возвращения нынешнего американского лидера Дональда Трампа на президентский пост Запада, каким его все знали, больше нет. Об этом 16 апреля заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Zeit
2025-04-16T10:51
2025-04-16T10:51
новости
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европа
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По ее словам, несмотря ни на что, она остается убежденным сторонником трансатлантического партнерства и верит в сохранение дружбы между США и Европой.Помимо этого, председатель Европейской комиссии рассказала, что ей приходится много разговаривать с главами государств и правительств со всего мира, и все просят расширения торговли с Европой."И речь не только об экономических связях. Речь также идет об установлении общих правил и предсказуемости", — заявила политик.Также она подчеркнула, что Европа известна своими предсказуемостью и надежностью, и должна "оправдать огромную ответственность".Стоит напомнить, что ранее фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз приостанавливает на 90 дней введение новых тарифов против США, но при этом продолжит работать над данным вопросом. Таким образом, пояснила политик, ЕС оставляет шанс для переговоров с Вашингтоном.
https://ukraina.ru/20250414/stalo-izvestno-kak-es-otseivaet-pretendentov-na-vstuplenie--1062511462.html
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новости, запад, европа, сша, урсула фон дер ляйен, ес, европейская комиссия, еврокомиссия
Новости, Запад, Европа, США, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Европейская комиссия, Еврокомиссия

После возвращения Трампа Запад перестал существовать — глава Еврокомиссии

10:51 16.04.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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После возвращения нынешнего американского лидера Дональда Трампа на президентский пост Запада, каким его все знали, больше нет. Об этом 16 апреля заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Zeit
По ее словам, несмотря ни на что, она остается убежденным сторонником трансатлантического партнерства и верит в сохранение дружбы между США и Европой.

"Запада, каким мы его знали, больше не существует", — ответила фон дер Ляйен на вопрос о возможной лидерской роли Евросоюза в западном мире.

Помимо этого, председатель Европейской комиссии рассказала, что ей приходится много разговаривать с главами государств и правительств со всего мира, и все просят расширения торговли с Европой.
"И речь не только об экономических связях. Речь также идет об установлении общих правил и предсказуемости", — заявила политик.
Также она подчеркнула, что Европа известна своими предсказуемостью и надежностью, и должна "оправдать огромную ответственность".
Флаг ЕС растоптанный
14 апреля, 15:20
Стало известно, как ЕС "отсеивает" претендентов на вступление Евросоюз дал указание странам Западных Балкан, которые претендуют на вступление в ЕС, не посещать парад Победы, который продет 9 мая в Москве. Об этом 14 апреля сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, утверждает украинское издание "Страна.ua"
Стоит напомнить, что ранее фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз приостанавливает на 90 дней введение новых тарифов против США, но при этом продолжит работать над данным вопросом. Таким образом, пояснила политик, ЕС оставляет шанс для переговоров с Вашингтоном.
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