Агрессия США и их европейских приспешников в отношении газопровода «Северный поток-2» переходит в стадию обострения, рассказал Украине.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

- Игорь, старший советник госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в интервью Bloomberg заявил, что «Газпром» должен увеличить поставки газа в Европу через Украину. Как вы оцениваете такие требования?

— На первый взгляд это абсурдные заявления. Дело даже не в том, что Соединенные Штаты коммерческим компаниям из других стран не могут указывать, что делать, но и своим компаниям они не указывают.

А согласно их логике, они должны своим компаниям указать, что не надо отправлять сжиженный природный газ (СПГ) на азиатские рынки, а следует поставлять газ американский СПГ в Европу, но этого же не происходит.

Достроить газопровод мало: что может помешать запуску «Северного потока-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Пожалуйста, хотите уменьшить цены, так отправьте американский СПГ на европейский рынок.

Притом когда мы говорим о высоких ценах на европейском рынке, то приводим в пример голландскую биржу TTF и британский хаб NBP — две спотовые площадки, где цена определяется преимущественно по балансу спроса и предложения СПГ, а не трубопроводного газа.

Российский трубопроводный газ в основном определяет цену на площадках в Германии, и там стоимость газа существенно ниже, чем на TTF.

Так что пусть направляют свой британский СПГ в Европу, и цена снизится, но они же этого не делают.

- Хохштейн также заявил, что через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения Европы газом, и их следует использовать…

— Довольно странно ему говорить о том, что надо всегда максимально использовать всю имеющуюся транспортную инфраструктуру.

В Европе, например, полно СПГ-терминалов, и они не загружены полностью — в лучшие годы процентов на 30. Поэтому нельзя говорить, что если у тебя есть какая-то инфраструктура, то она должна быть заполнена на полную мощность.

Мощность той же самой украинской трубы — 180 млрд кубометров, но мы же не качаем через нее такой объем газа.

И мы приходим к тому, что все компании — и поставщики СПГ, и «Газпром» — в своей деятельности исходят из коммерческой целесообразности.

Соответственно, «Газпром» исполняет все контрактные обязательства по долгосрочным контрактам. Он ничего не нарушает ни по транзитному договору с Украиной, ни по договорам о поставках газа европейским потребителям.

- Может ли «Газпром» увеличить объем транзита через Украину и выполнить дополнительные заявки на поставку газа?

— Может, но это экономически нецелесообразно. Если «Газпром» это сделает, то цена в Европе может снизиться не только на дополнительные объемы, но и на весь газ, который компания продает в Европу.

Плюс к тому по транзитному контракту, который был навязан «Газпрому» в том числе при участии Соединенных Штатов, в случае прокачки газа через Украину свыше контрактных обязательств к стоимости транзита применяется повышающий коэффициент.

Это означает, что каждую последующую тысячу кубов вы будете прокачивать дороже, чем те, которые вы качаете в рамках контракта.

Поэтому для российской компании нецелесообразно увеличивать объем транзита через Украину. Пусть цена будет высокой, «Газпром» на этом больше заработает.

А когда запустят «Северный поток-2», там уже можно будет качать дополнительные объемы газа.

Хотя бы потому, что этот маршрут короче на 1,9 тыс. км, плюс за транзит «Газпром» платит сам себе, когда качает газ по территории России и морской части трубопровода, и нет никакого повышающего коэффициента.

- В чем же смысл этих заявлений Соединенных Штатов?

— Главная цель этих заявлений заключается в том, чтобы продемонстрировать, что Россия якобы использует энергетику как оружие — может качать, но не качает.

А не качает якобы потому, что хочет добиться какого-то выгодного для себя политического решения со стороны Евросоюза.

Потому что на последних переговорах Меркель и Байдена было подписано совместное заявление, в котором говорилось, что если Россия использует газ в качестве энергооружия, тогда Германия обязывается ввести санкции против «Северного потока-2» и фактически его перекрыть.

Фактически все эти заявления Вашингтона направлены на то, чтобы создать впечатление, что Россия якобы использует газ в качестве энергооружия, и заставить Германию перекрыть «Северный поток-2».

- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на днях связал строительство трубопровода «Северный поток 2» с ростом мировых цен на газ, а депутаты Европарламента от Польши и Балтии обратились в Еврокомиссию с тем, чтобы та начала расследование и определила, не виновен ли «Газпром» в росте цен на газ в Европе. К чему это может привести?

— Это все укладывается в тот же мотив — обвинить Россию в использовании энергетики в качестве оружия и «доказать», что «Северный поток-2» — политический проект, а не экономический.

Каким образом «Северный поток-2» привел к росту цен на газ в Европе, совершенно непонятно — он же еще даже не запущен и ни одного кубометра газа не прокачал.

Ладно бы он работал, а потом его перекрыли. Но он же только будет вводиться в эксплуатацию. Каким образом он мог повлиять на рост стоимости газа в Европе?

Фундаментальная причина роста стоимости газа в Европе заключается в том, что в Азии цена газа еще выше, так как Китай активно наращивает объемы потребления и импорта газа, и в Азии формируется колоссальный дефицит.

«Северный поток – 2» — новое качество газовых войн

По этой причине из Европы ушел абсолютно весь СПГ в 2021 году, соответственно цена и выросла.

Причем здесь «Северный поток-2», который как раз призван снизить дефицит газа в Европе, совершенно непонятно. Ведь это возможность поставлять дополнительные объемы газа в Европу.

«Северный поток-2» — это спасение от высоких цен, а не причина их роста.

- В Конгрессе США рассматривают вопрос ввода масштабных санкций против «Северного потока-2»: против всех компаний и лиц, которые были причастны к проектированию, строительству и вводу в действие трубопровода. Какие последствия для «Северного потока-2» могут быть в случае их принятия?

— Сама администрация Байдена будет блокировать эти санкции, потому что у них есть четкие договоренности с Евросоюзом и с Германией в частности о том, что они не вводят никаких новых санкций, чтобы не ухудшать отношения с Берлином и Европой в целом.

Если будут санкции со стороны США, которые будут препятствовать вводу в эксплуатацию «Северного потока-2», это подорвет американо-европейские отношения.

Байден четко сказал, что ему отношения с Европой важнее, чем возможность остановить «Северный поток-2».

Европейцы со своей стороны обязались не позволить полностью загрузить этот трубопровод и всячески способствовать сохранению транзита через Украину после 2024 года.

Будет ли одобрен законопроект о санкциях против «Северного потока-2» в Соединенных Штатах, сказать сложно, но в любом случае газопроводу можно будет помешать только в том случае, если американцы примут санкции за использование газопровода.

Его использует «Газпром», значит, санкции должны быть против него. «Газпром» же является крупнейшим поставщиком газа в Европу.

Что тогда, с ним нужно разорвать все контракты, раз он попадет в черные списки? Мне кажется, что эти санкции будут просто невыполнимыми.

Санкции за проектирование и строительство? За строительство и так есть. Финансирование газопровода и так запрещено с 2019 года, но это не помешало его достроить.

А проектирование — тем более. Они будут задним числом применять эти санкции? Проектирование газопровода началось в середине 2010 годов и было закончено более пяти лет назад.

- Эти санкции не могут быть дополнением давления по линии якобы использования Россией газа как оружия?

— Такое давление, я думаю, будет продолжаться, будут все новые и новые заявления, но их смысл заключается в том, чтобы не самим американцам вводить санкции, а в том, чтобы Германия ввела эти санкции и отказалась от использования «Северного потока-2».

Поэтому мы постоянно будем слышать, что Россия якобы использует энергооружие.

В совместном заявлении Байдена и Меркель был еще один пункт, согласно которому, если Россия проявит агрессию в отношении Украины, «Северный поток-2» тоже должен быть подведен под санкции.

Я думаю, что еще вот здесь Соединенные Штаты будут предпринимать активные усилия для того, чтобы устраивать провокации в Донбассе, подначивать Киев: «давайте-давайте, эскалацию устраивайте, и мы будем трактовать эту эскалацию как новый акт агрессии России против Украины». Соответственно, и призывать ввести санкции против «Северного потока-2».