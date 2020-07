Америка больше не будет прежней. Это начало конца белой Америки, и связано это с простой банальной вещью - уже необратимыми демографическими изменениями. Белого населения все меньше, и они все старше, утверждает политический философ Иван Никонов

- Иван, выступления в Америке чернокожих граждан продолжаются. Продолжают гибнуть люди. Как вы считаете, это прекратится по окончании президентских выборов, или насилие продолжится и дальше?

— После выборов на какое-то время могут утихнуть, особенно если победит Байден, который сейчас опережает Трампа в ключевых штатах. Но проблему в корне это не решит, так что рано или поздно будут новые вспышки. Признаться, месяц назад мне казалось, что подобные процессы происходили в США в 60-х и начале 70-х, но сейчас вижу, что сейчас все серьезнее.

- Каковы, по-вашему, итоги первых двух месяцев протестов? Что они изменили в США и в мире? Что привнесли нового?

— Главный итог — это победа активистов в американских медиа. Несмотря на всю неоднозначность и на демонтаж полицией CHAZ (Автономной зоны Капитолийского холма) в Сиэтле, в целом медийно они переломили ситуацию в свою пользу — это теперь не группка маргиналов-мародеров, а борцы за справедливость.

- Америка больше не будет прежней? Можно ли говорить, что это начало конца «белой Америки», когда то, что происходило в стране, определяли белые американцы — WASP, или это преувеличение?

— Да, Америка больше не будет прежней. Это начало конца белой Америки, и связано это с простой банальной вещью — уже необратимыми демографическими изменениями. Белого населения все меньше, и они все старше. Если среди миллениалов в США почти половина относятся к различным этническим меньшинствам, то сейчас уже больше рождается афроамериканцев, чем белых.

Кстати, вы слышали о движении Чикано? Я хочу сказать, недооценен мексиканский сепаратизм в США. Когда-то американцы отобрали у Мексики Техас и обосновывали свое право правом силы: если мы можем взять эту землю, то ей лучше будет у нас. Теперь в южных штатах растет доля испаноязычного населения, в среде которых популярна мечта об Ацтлане — мифической прародине и одновременно независимом государстве на территориях, которые аннексировали США в 1846-1848 годах.

В общем, если нам повезет и мы поживем подольше, то мы сможем увидеть, насколько успешной будет «небелая Америка». Дух сегодняшнего времени мне лично напоминает обложку альбома Follow the Leader — культовой для поколений и X, и Y группы Korn.

На обложке девочка в красном платье увлекает за собой к обрыву толпу детей. Мне кажется, что эти дети — как сейчас говорят, «фоловеры» в социальных сетях, которые «фоловят» лидеров общественного мнения.

Эти дети — это нынешнее поколение, которое слышало этот диск в молодости, им сейчас по 40 лет, и они начали свою игру социальных преобразований.

Эти дети — реплика на европейские средневековые легенды, вроде легенды о гамельнском крысолове, который утопил детей в реке.

Эти дети — онижедети известного мема.

Эти дети — все американцы, которые мне напоминают тинейджеров.

Эти дети — русские школьники, которые выходят на митинги Навального.

Эти дети — мы все, ведь мы теперь обучаем старшее поколение новой реальности, а не наоборот.

Эти дети — участники цветных революций, каждая из которых похожа на большой праздник непослушания, на котором Трамп постоянно говорит: This is not a game.

- Может нечто подобное тому, что сейчас происходит в Америке, случиться в России? Если да, то как это может происходить в России? Кто будет движущей силой протестов?

Сегодня — нет. Так как нет необходимого критического количества представителей разных меньшинств. Завтра (то есть через 15-20 лет) — возможно.