Политолог Дмитрий Абзалов в интервью Украина.ру оценил, в каком состоянии сейчас находится процесс урегулирования конфликта в Донбассе и чего стоит ждать в ближайшем будущем на этом направлении

В немецкой прессе опубликован проект требований Москвы к Украине, в котором были выдвинуты жесткие требования по обмену пленными, жестком контроле за прекращением огня, а также о политической части «Минска».

- Дмитрий, на ваш взгляд, зачем Москве ускорять разрешение вопроса Минских соглашений? И почему именно сейчас?

— В последнее время Украина достаточно серьезно торпедирует договоренности, которые были достигнуты в конце прошлого и начале этого года. Фактически не произошло разведения сторон, в Киеве не поддерживают вопрос, связанный с особым статусом — эти заявления прозвучали в последние дни.

История о том, как Киев и Минск, по наущению Вашингтона воюя с Москвой, себя разоряют © sb.by Зеленского — например, обмен пленными. А какие-то предметные вещи, в частности проведение выборов в Донбассе, не происходят.

Более того, ужесточается риторика, что свидетельствует о том, что страна урегулировать конфликт не собирается. С учетом того, что коронавирус не заканчивается, ситуация не улучшается, Москва пытается поставить вопрос ребром.

И наконец, это ситуация, при которой европейцы должны реагировать, особенно на фоне их развивающегося конфликта с США. И теперь им нужно либо снимать санкции, либо доводить выполнение "Минска".

- Насколько стороны — Украину, Россию и Донбасс — устраивает нынешнее положение дел: состояние «ни мира, ни войны?»

— Нынешняя ситуация «ни туда, ни обратно» никого уже не устраивает. Поэтому в этот раз стоит ждать более жестких решений, тем более, что с учетом падающих рейтингов Зеленского все меньше и меньше шансов реализовать Минские соглашения.

Здесь еще играют роль выборы президента США. Если на них победят демократы, Байден, то понятно, что урегулирование в Донбассе будет поставлено на паузу.

Возможно, Россия пытается ускорить этот процесс, чтобы не столкнуться еще с четырьмя годами вялотекущей проблемы на украинском направлении.

- Вы уже упомянули о том, что если "Минск" не выполняется, то тогда надо отменять санкции против России. Как вы считаете, сможет ли Россия в итоге добиться отмены санкций, если Украина продолжит торпедировать урегулирование конфликта в Донбассе?

— В Европе в этом заинтересованы — например, Германия отстаивает с Россией совместные проекты. Другое дело, что такая неопределенность с исполнением Минска дает меньше возможностей для того, чтобы маневрировать.

В ЕС сложная ситуация после коронавируса, поэтому реализация совместной с Россией повестки осложнена.

Минские переговоры: заменить ястребов на сторонников мира © Facebook,

Там понимают, что как только они выйдут из Минских соглашений, последует стабилизация отношений Европы с Москвой. Но эта стабилизация и так происходит.

Здесь действует экономическая составляющая. Страны выходят из карантина, и санкции против России сдерживают восстановление их экономики. Поэтому такая стабилизация может происходить, но не в течение ближайшего времени — скорее, ближе к осени

- Если «Минск-2» окончательно заморозится, что может прийти ему на смену? Некий «Минск-3»? И каким он может быть?

— Есть разные сценарии развития ситуации. Например, возможен сценарий развития по косовскому варианту: отпочкование ДНР и ЛНР от Украины и затем легализация этого.

Есть сценарий Приднестровья, окончательная заморозка конфликта. Для Украины это будет дополнительная проблема, так что такой сценарий невыгоден Зеленскому.

Ситуация в Донбассе может превратиться и в аналог Нагорного Карабаха, мину замедленного действия, которая может взорваться в любой момент.

В общем, все эти сценарии крайне невыгодны украинской власти, поэтому она будет обеими руками держаться за Минские соглашения.