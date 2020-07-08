В немецкой прессе опубликован проект требований Москвы к Украине, в котором были выдвинуты жесткие требования по обмену пленными, жестком контроле за прекращением огня, а также о политической части «Минска».
- Дмитрий, на ваш взгляд, зачем Москве ускорять разрешение вопроса Минских соглашений? И почему именно сейчас?
— В последнее время Украина достаточно серьезно торпедирует договоренности, которые были достигнуты в конце прошлого и начале этого года. Фактически не произошло разведения сторон, в Киеве не поддерживают вопрос, связанный с особым статусом — эти заявления прозвучали в последние дни.
Если что-то и реализовывается, то это только такие меры, которые поднимают рейтинг Зеленского — например, обмен пленными. А какие-то предметные вещи, в частности проведение выборов в Донбассе, не происходят.
Более того, ужесточается риторика, что свидетельствует о том, что страна урегулировать конфликт не собирается. С учетом того, что коронавирус не заканчивается, ситуация не улучшается, Москва пытается поставить вопрос ребром.
И наконец, это ситуация, при которой европейцы должны реагировать, особенно на фоне их развивающегося конфликта с США. И теперь им нужно либо снимать санкции, либо доводить выполнение "Минска".
- Насколько стороны — Украину, Россию и Донбасс — устраивает нынешнее положение дел: состояние «ни мира, ни войны?»
— Нынешняя ситуация «ни туда, ни обратно» никого уже не устраивает. Поэтому в этот раз стоит ждать более жестких решений, тем более, что с учетом падающих рейтингов Зеленского все меньше и меньше шансов реализовать Минские соглашения.
Здесь еще играют роль выборы президента США. Если на них победят демократы, Байден, то понятно, что урегулирование в Донбассе будет поставлено на паузу.
Возможно, Россия пытается ускорить этот процесс, чтобы не столкнуться еще с четырьмя годами вялотекущей проблемы на украинском направлении.
- Вы уже упомянули о том, что если "Минск" не выполняется, то тогда надо отменять санкции против России. Как вы считаете, сможет ли Россия в итоге добиться отмены санкций, если Украина продолжит торпедировать урегулирование конфликта в Донбассе?
— В Европе в этом заинтересованы — например, Германия отстаивает с Россией совместные проекты. Другое дело, что такая неопределенность с исполнением Минска дает меньше возможностей для того, чтобы маневрировать.
В ЕС сложная ситуация после коронавируса, поэтому реализация совместной с Россией повестки осложнена.
Вечно это все не может длиться, но, с другой стороны, Киев не может выйти из Минских соглашений. Он будет делать все что угодно, лишь бы не похоронить окончательно эти договоренности, но и не выполнять их при этом.
Там понимают, что как только они выйдут из Минских соглашений, последует стабилизация отношений Европы с Москвой. Но эта стабилизация и так происходит.
Здесь действует экономическая составляющая. Страны выходят из карантина, и санкции против России сдерживают восстановление их экономики. Поэтому такая стабилизация может происходить, но не в течение ближайшего времени — скорее, ближе к осени
- Если «Минск-2» окончательно заморозится, что может прийти ему на смену? Некий «Минск-3»? И каким он может быть?
— Есть разные сценарии развития ситуации. Например, возможен сценарий развития по косовскому варианту: отпочкование ДНР и ЛНР от Украины и затем легализация этого.
Есть сценарий Приднестровья, окончательная заморозка конфликта. Для Украины это будет дополнительная проблема, так что такой сценарий невыгоден Зеленскому.
Ситуация в Донбассе может превратиться и в аналог Нагорного Карабаха, мину замедленного действия, которая может взорваться в любой момент.
В общем, все эти сценарии крайне невыгодны украинской власти, поэтому она будет обеими руками держаться за Минские соглашения.