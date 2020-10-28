Слова «либерал» и «патриот» давно стали в русском политическом и тем более обывательском языке едва ли не абсолютными антонимами. Поведение людей, называющих себя «либералами», в связи с киевским «майданом», Крымом, Донбассом и Одессой, лишь закрепило смысловую пропасть.

На самом деле, конечно, и в мировой, и в русской истории, включая новейшую, проблема соотношения либерализма и патриотизма заметно сложнее, чем может показаться.

Что 25 лет назад говорили избирателям о Крыме, Украине и русских в СНГ Зюганов, Жириновский и Черномырдин
Что 25 лет назад говорили избирателям о Крыме, Украине и русских в СНГ Зюганов, Жириновский и Черномырдин
© РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Даже такой тяжелый случай, как российские постсоветские либералы, имеет ряд исключений, связанных с конкретными персоналиями и временными отрезками. Особо наглядным исключением и стала думская избирательная кампания 1995 г.

В какой-то момент и самых одиозных персонажей посетила мысль, что с программой «как сладостно Россию ненавидеть» сложно взять и 5%. Поэтому на вооружение неожиданно начали браться лозунги в разбросе от «помощи русским ближнего зарубежья» до «здорового русского национализма».

Рассмотрим данную тенденцию на примере основных либеральных партий и предвыборных блоков.

«В течение года провести референдум о воссоединении с Украиной»

На нишу государственническо-патриотического либерализма претендовало движение «Вперед, Россия!» бывшего министра финансов Бориса Федорова (умер в Лондоне в ноябре 2008-го). Федоров, в отличие от большинства других либералов, поддерживал Первую чеченскую кампанию, пусть и в критическом ключе: наведение конституционного порядка — правильно, исполнение и исполнители — неудовлетворительно.

«Меморандум Вощанова». Как Ельцин напугал Украину и Казахстан
«Меморандум Вощанова». Как Ельцин напугал Украину и Казахстан
© РИА Новости, Александр Макаров | Перейти в фотобанк

В апреле 1995-го, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос об отношении к проблеме Крыма, Федоров сказал: «Мы против поддержки сепаратизма в любой его форме и где бы то ни было» — и раскритиковал коллегу Затулина, занимавшегося, по его словам, как раз поддержкой сепаратизма.

При этом он поддержал идею «настоящего» экономического объединения с Украиной. Во время агитационной кампании, был опубликован «Договор между «Вперед, Россия!» и гражданином РФ», в котором Федоров, помимо прочего, брал на себя следующее обязательство: «В течение года провести референдум о воссоединении с Украиной, Белоруссией, Казахстаном. В случае положительного результата внести соответствующую статью в Конституцию».

Референдума не случилось — «Вперед, Россия!» набрала около 2%, хотя ее основатель попал в парламент по одномандатному округу.

«Помощь Львову и Киеву против Харькова и Симферополя»

«Яблоко» первую, а потом и вторую чеченскую кампанию осуждало, но при этом стояло тогда на несколько более государственнических позициях, чем сейчас, в том числе и по вопросу отношений с ближним зарубежьем.

Львовянин Григорий Явлинский не раз выступал с осуждением Беловежских соглашений — впрочем, он и сейчас отзывается о них отрицательно, что не мешает ему столь же отрицательно отзываться о возвращении Россией Крыма.

Трудный Черноморский флот. Как Украина сто лет присваивала ненужное
Трудный Черноморский флот. Как Украина сто лет присваивала ненужное
© РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Главным же экспертом по международным делам в «Яблоке» был один из его основателей Владимир Лукин. В начале 1992-го он как председатель комитета ВС РСФСР по международным делам и внешнеэкономическим связям поднимал вопрос о статусе Крыма.

Через три месяца, уже будучи послом в США, он же вместе с Егором Гайдаром (на тот момент — первый зам. председателя правительства РФ — прим. ред.) обсуждал судьбу полуострова с Джорджем Бушем-старшим, констатируя, что Крым по сути русский и вообще на Украине больше четверти населения русские, но одновременно уточняя, что о превращении крымчан в россиян речи не идет — они останутся с Украиной или вступят в СНГ как самостоятельный субъект.

В год думских выборов Лукин выпустил в соавторстве с известным историком и политологом-американистом Анатолием Уткиным книгу «Россия и Запад: общность или отчуждение?», которую отчасти можно воспринимать как дополнение к «яблочной» международной программе. В книге проводилась тогда уже проникнувшая в умы разумных либералов мысль: дружба с Западом — дело неплохое, но не ценой геополитической капитуляции и предательства национальных интересов.

Среди многих интересных мест можно выделить, например, такое:

«[Интеграция] требует максимума дипломатичности в отношениях со славянскими соседями и последовательной политики здесь, а не пустых угроз (флот, Севастополь) на фоне пассивной фактической безучастности. В конечном счете, Запад, так или иначе, стерпел бы сближение Москвы и Киева, типа брака по расчету, но не хроническое махание скальпелем, а тем более — топором».

Авторы делают прогноз и о том, что же будет, если все-таки «махать топором»:

День в истории. 1 августа: президент США в Киеве предостерег Украину от «самоубийственного национализма»
День в истории. 1 августа: президент США в Киеве предостерег Украину от «самоубийственного национализма»
© РИА Новости, Борис Бабанов | Перейти в фотобанк

«[Этот] сценарий будит на Западе демонов "холодной войны".

Прошли времена, когда президент Буш уговаривал в Киеве украинское руководство не рвать жизненных связей с Россией. Принятые в ООН в качестве независимых субъектов международного права, пятнадцать частей прежнего Союза предстают ныне перед Западом как абсолютные носители суверенности.

В Москве могут рассуждать об исторических, экономических, психологических и прочих связях, но на Западе уже простое теоретизирование о "мягком", "ограниченном" суверенитете прежних советских республик вызывает готовность даже с риском для себя указать России на неприемлемость подобного курса, на эвентуальный обрыв российско-западных связей в случае развития этого процесса. Неизбежно в этом случае: кредитное давление; возобновленный КОКОМ; технологическая блокада, культурное отчуждение, если и не гонка вооружений в доперестроечном масштабе, то восстановление прежних уровней военных бюджетов у тех стран, которые их сократили (США, Британия, Германия).

Более опасным даже чем эти "привычные" меры и рычаги, будет нововведение в западно-российских отношениях помощь националистической оппозиции во всех частях прежнего Союза, прежде всего — на Украине. Это будет означать помощь Львову и Киеву против Харькова и Симферополя».

Что же касается лидера «Яблока», то летом 1994-го на встрече с общественностью Явлинский заявил, что политический союз с Украиной для России пока неактуален, военный — вообще не нужен (зато нужен с Казахстаном), а вот экономический жизненно необходим не только России, но и Украине.

В итоге эти идеи были закреплены в предвыборной программе.

«Майдан» Ельцина: последний гвоздь, забитый в гроб Союза
«Майдан» Ельцина: последний гвоздь, забитый в гроб Союза
© РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«Всемерная экономическая интеграция, но не в бесчисленных декларациях саммитов СНГ, а в качестве долгосрочного стратегического курса, и в первую очередь с Украиной, Беларусью и Казахстаном, обеспечит взаимодействие постсоветских республик на новой основе. Оно будет способствовать разрешению политических и военных разногласий, равно как и урегулированию проблем русскоязычного населения в ближнем зарубежье.

Более чем для пятидесяти миллионов населения стран нового зарубежья русский язык и русская культура были или родными языком и культурой, или языком и культурой — эталонами. Все они, независимо от места рождения или этнической принадлежности, вероисповедания или рода занятий — наша диаспора.

Распад Советского Союза, к которому они не имели ни малейшего стремления, и который оказался для абсолютного большинства из них полной неожиданностью — не только их личная и семейная, но и наша общая национальная трагедия, ответственность за которую лежит и на России.

Принципом российской политики по отношению к диаспоре должно быть обеспечение равноправия всех бывших граждан СССР и их прямых потомков независимо от места проживания, этнической принадлежности, рода и характера занятий, языка и вероисповедания и их интеграции в социальную жизнь в странах проживания без обязательной ассимиляции».

«Севастополь не отдавать, за Крым тоже бороться, украинским лидерам не доверять»

В уже упомянутой беседе Гайдар-Лукин-Буш весной 1992-го отец «шоковой терапии» и дочери Марии высказал дежурную озабоченность судьбой русских Украины:

«В самой Украине существует очень серьезная проблема, например, в напряженности между Западной Украиной и Киевом, проблемы с русскоязычным населением Украины. Это непросто. Украина еще не встала на путь реформ».

Навстречу с президентом США Егор Гайдар прибыл формально как первый вице-премьер, а неформально как главный российский реформатор. Вскоре после визита Ельцина в Вашингтон, который и готовили Гайдар с Лукиным, Егор Тимурович возглавил кабинет министров, правда, с приставкой ИО.

Что на самом деле Борис Ельцин сделал для Украины
Что на самом деле Борис Ельцин сделал для Украины
© РИА Новости, Дмитрий Донской | Перейти в фотобанк

К октябрю 1995 Гайдар успел поработать первым замом уже у премьера Черномырдина, а потом опустился еще на ступеньку в государственной иерархии, став министром экономики и тоже с приставкой и.о.

На выборы во II созыв Госдумы Российской Федерации он шел во главе избирательного блока «Выбор России» из названия которого убрали всякое упоминание демократии.

В 1993 г. этот блок набрал 15,5%, а в 1995-м провалился с менее 4%.

Патриоты обычно рассматривали (и спустя десятилетия по-прежнему рассматривают) эту политсилу как глубоко антинациональную и космополитичную. И благодаря одиозной фигуре лидера, и из-за конкретных вещей вроде поведения во время первой чеченской. По большей части — вполне справедливо.

Но, надо признать, по украинско-интеграционному вопросу Егор Тимурович не то чтобы кардинально разнился во мнениях с Явлинским и Борисом Федоровым.

Михаил Москвин-Тарханов, представлявший «Демократический выбор России» в столичном парламенте, сразу после кончины Гайдара вспоминал:

«Мы были противниками подписания «большого договора» с Украиной, с тем, чтобы «подвесить» в правовом пространстве ситуацию, отдельно по Крыму, отдельно по Севастополю, блокируя территориальным спором возможность вступления Украины в НАТО.

Черномырдин: 10 лет спустя
Черномырдин: 10 лет спустя
© РИА Новости, Дмитрий Донской | Перейти в фотобанк

Егор Тимурович, помню, подвел меня к карте и показал, где проходят нефтепроводы и газопроводы по территории Украины, объясняя, что нам надо с ней иметь добрые отношения. А добрые отношения двух государств обязательно приведут к тому, что границы останутся прозрачными, и граждане обеих стран будут чувствовать себя комфортно в Крыму, вне зависимости от формального его статуса и государственной принадлежности.

Мы же, в своем скепсисе, полагали, что надо занимать сильную правовую позицию и не расслабляться, Севастополь не отдавать, за Крым тоже бороться, украинским лидерам не доверять. Это было одним из главных наших политических расхождений с нашим лидером».

В дальнейшем Егор Тимурович продолжил нет-нет да обращаться к национальной и патриотической риторике. Вот на учредительном съезде партии Демократический выбор России (ставшей основой избирательного блока) 12 июня 1994 г. он говорит:

«Важнейший для нас вопрос внешней политики, при всей значимости всех других вопросов (наши отношений с миром, с Соединенными Штатами, с Европой, с Китаем), — это все-таки вопрос о так называемом "ближнем зарубежье", о наших отношениях с новыми независимыми государствами, сформировавшимися после развала Советского Союза.

Эта проблема тех 25 миллионов русских, которые остались жить в этих странах. И она касается практически каждого российского человека, ибо у всех остались либо связи, либо знакомые, либо родственники в тех нынче независимых государствах, потому что мы культурно и экономически связаны. Эта проблема задевает почти каждое российское предприятие, имевшее прежде связи, рынки сбыта, поставщиков в этих регионах.

День в истории. 10 мая: Россия назначила нового посла на Украине
День в истории. 10 мая: Россия назначила нового посла на Украине
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Это ключевой долгосрочный политический вопрос для России».

В статье «Бюрократия и фашизм» того же периода — новая неожиданность:

«Консерватизм является важнейшей частью здорового общественного сознания — тормозом, который помогает удержаться в рамках разумного национализма, удержаться на уровне национального самосознания, не скатываясь к саморазрушительному национальному самодовольству.

Этот здоровый русский национализм основанный на гражданских правах русского человека, на его твердом праве на частную собственность, еще предстоит формировать — если для того будут объективные социальные условия».

А программа ДВР 1995 г. в том, что касается геополитической мощи, интеграции и судьбы русских СНГ, могла дать фору многим центристам и даже умеренным патриотам.

В документе ближнее зарубежье названо «Совершенно особой сферой российской внешней политики» за которую Россия «несет на себе груз исключительной ответственности», как ядерная держава и постоянный член Совбеза ООН.

Особой темой авторы программного документа называют проблемы русской диаспоры в ближнем зарубежье, при этом оговаривая, что причисляют к этой диаспоре «не только этнических русских, но и всех тех, кто в силу историко-культурных традиций или по личной склонности связывает свою судьбу с Россией».

День в истории. 31 марта: родственник Леонида Кучмы стал премьером Крыма
День в истории. 31 марта: родственник Леонида Кучмы стал премьером Крыма
© ruspekh.ru

Не ограничиваясь констатацией того, что» русские, проживающие за пределами Российской Федерации» должны обладать всей полнотой прав и иметь все условия для нормальной жизни, партийная программа предлагает целый комплекс мер по их поддержке, многие из которых актуальны и по сей день, а потом стоит процитировать этот фрагмент программы ДВР целиком:

«Нам нужна детально проработанная и полностью профинансированная программа обустройства беженцев и переселенцев из нового зарубежья. К ее реализации следует широко привлечь потенциал работающих в этой сфере общественных организаций.

Целесообразно установить налоговые льготы для организаций и предпринимателей, оказывающих благотворительную и иную помощь в осуществлении программ по обустройству переселенцев в новых местах проживания, создании необходимой инфраструктуры, предприятий малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств.

Нужна и государственная программа обеспечения нормальных условий жизни русской диаспоры за рубежом. Она могла бы включать в себя следующие направления:

День в истории. 29 марта на Украине впервые выбрали зе…
День в истории. 29 марта на Украине впервые выбрали зе…
© РИА Новости, Александр Макаров | Перейти в фотобанк

— обеспечение русских общин литературой, в том числе учебной, а также газетами и иной периодикой;

— финансовую (бюджетную и через предпринимательские структуры) поддержку русских детских садов, школ, высших учебных заведений в бывших республиках СССР;

— финансовые, налоговые, таможенные и иные льготы для предпринимателей России и нового зарубежья, участвующих в реализации программ для русских, проживающих за границами РФ;

— создание негосударственных структур, работающих при поддержке государства с русской диаспорой;

— поддержку бизнеса представителей русских общин в новом зарубежье;

— постановку размеров финансовой помощи новым независимым государствам в прямую зависимость от обеспечения законных прав русских на их территории;

— предоставление помощи государствам ближнего зарубежья при условии выделения фиксированного процента от нее русским общинам на развитие образования, культуры, предпринимательства.

«Киев становится на позиции Тирасполя». Как Украина добивалась федерализации западного соседа
«Киев становится на позиции Тирасполя». Как Украина добивалась федерализации западного соседа
© commons.wikimedia.org, Raymond Zoller

— участие русских из нового зарубежья в конкурсных отборах в российские вузы на общих основаниях с гражданами России, проживающими на ее территории;

— развитие в новых независимых государствах сети консульских эмиграционных служб для содействия тем нашим соотечественникам, которые приняли решение о переселении в Россию;

— публикация фактов дискриминации русского населения за рубежом. Мы выступаем за укрепление и развитие СНГ в качестве механизма, политической, экономической и военной интеграции новых независимых государств, за установление взаимовыгодных отношений со всеми странами — членами СНГ.

Мы считаем бессмысленным и вредным введение искусственных таможенных барьеров. Но недопустимо приносить интересы российских граждан в жертву демагогическим заверениям о "дружбе навек", не подкрепляемым конкретным взаимовыгодным экономическим сотрудничеством.

Мы за то, чтобы Договор о коллективной безопасности действительно стал основой сотрудничества стран СНГ в этой области. Необходимо также разработать схему единой для стран СНГ системы охраны границ бывшего СССР с участием совместных вооруженных сил».

С первого взгляда и не разберешь — это программа либерального ДемВыбора или какой-нибудь ЛДПР!

СМИ: Мария Гайдар отказалась от российского гражданства
СМИ: Мария Гайдар отказалась от российского гражданства
© РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Таким образом, даже Егор Гайдар научился со временем говорить какие-то правильные патриотические и государственнические речи (иногда были и дела, например, в 2007-м он объяснял американским политикам пагубность размещения ПРО США в Европе).

Но вот его дочь в 2014-2015 годах стала активнейшей сторонницей украинской «революции достоинства» и даже сподвижницей Михаила Саакашвили на посту одесского губернатора. Впрочем, на то они и переломные моменты, чтобы служить лакмусовой бумажкой.

Впрочем, родовые увечья отечественного либерализма, особо ярко проявляются именно в переломные моменты вроде «Майдана», Крыма и Донбасса. А потому более чем вероятно, что Егор Тимурович, доживи он до 2014-го, если и не поддержал бы прямо Марию Егоровну, то занял бы позицию холодного немногословного нейтралитета по типу «системных либералов».