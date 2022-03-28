У России и Украины есть шанс договориться, но этому будет активно мешать Запад, у группировки ВСУ в Донбассе с каждым днём становится всё больше проблем, а референдум по вступлению ЛНР и ДНР в РФ мог бы «переключить всю систему»

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 28 марта.

Обстрелов меньше, а проблем у ВСУ — больше

Сейчас в Донбассе уменьшилось количество обстрелов: по крайней мере, той интенсивности, которая была неделю назад, мы не наблюдаем, отметил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Если посмотреть на карту боев, имеет место определенное окружение группировки ВСУ в районе Донецка, в некоторой степени ее действия подавлены, рассказал эксперт. Кроме того, есть выдвижение со стороны ВС РФ и ополченцев ДНР/ЛНР, что позволило отодвинуть огневые позиции.

Владимир Евсеев: Зеленский уже забыл про группировку в Донбассе — такой президент, ничего не поделаешь © РИА Новости, Нина Зотина

Плюс речь идет о боеприпасах к советским вооружениям, боеприпасы НАТО далеко не всегда подходят для этого. Ранее США периодически поставляли вооружения, но с учетом того, что бои уже идут месяц, поддерживать их запас трудно», — сказал Евсеев.

Проблема, продолжил он, еще есть с ГСМ: «нами достаточно эффективно уничтожаются нефтебазы, которые использовались ВСУ».

«По моим данным, в основном выведены из строя все танкоремонтные заводы. Да, есть попытка ремонтировать бронетехнику, но это все-таки не совсем то, что нужно. Их тоже уничтожают. И убыль техники практически не компенсируется. Если ВСУ отступает, то они фактически оставляют на поле боя при малейшей поломке, и она достается нам», — сообщил Евсеев.

Россия и Украина: есть шанс договориться

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ заявил, что у России и Украины есть шанс договориться, потому что Запад начинает понимать свои грубейшие ошибки, хоть и не говорит об этом вслух.

Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик считает, что понимания своих ошибок у Запада на уровне элит пока нет, потому что его стратегия в отношении Украины продолжает действовать.

Константин Кнырик: Россия уже успешно договаривается с народом Украины, а не с ее нацистским режимом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Стратегия Запада понятна: максимально затянуть этот конфликт ценой максимально большего количества жертв, чтобы по пришествии на Украину освободителей как можно большее количество людей относилась к ним негативно», — сказал руководитель News Front.

В целом он согласен, что договориться России и Украине можно и нужно. В пример он приводит ситуацию в Херсоне, где уже смогли договориться и где налаживается нормальная мирная жизнь.

«Вот эта договоренность работает. На уровне украинской элиты я не вижу субъекта, с кем можно было бы о чем-то договориться. Зато с украинским народом договариваться есть смысл», — сказал Кнырик.

Нужен ли референдум о вступлении ЛНР и ДНР в Россию

В воскресенье, 27 марта, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум по поводу вступления в состав РФ. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что народные республики вправе принять решение о вступлении в РФ, если оно не противоречит их конституциям, так как Россия признала их суверенитет.

Проведение подобного референдума было бы очень желательно, считает один из основателей ДНР Андрей Пургин. Референдум, пояснил он, означал бы «переключение всей системы»: одновременно пройдут выборы в местные органы власти на обеих территориях, а проведение выборов и вхождение в правовое поле РФ влечет за собой все остальные правовые последствия: избрание местной власти, избрание губернаторов.

«Именно эти действия объединят Донбасс в единое целое, потому что разница между Донецком, Мариуполем и Макеевкой сегодня колоссальная.

Более того, на освобожденных территориях голосование за вхождение в состав РФ абсолютно нормально и вменяемо. Потому что РФ сможет восстановить Мариуполь и справиться со всем ущербом, который нам нанесли», — заявил Пургин. Андрей Пургин: Референдум о вхождении в состав РФ — единственное, что может объединить Донбасс © из личного архива

Он также добавил, что подготовка референдума потребует три-четыре месяца.

ДНР: жизнь после спецоперации

О том, какую помощь оказывает Министерство по чрезвычайным ситуациям гражданам освобожденных пунктов ДНР, рассказал глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. По его словам, межведомственным оперативным штабом проводится планомерная поступательная работа по восстановлению жизнеобеспечения освобождённых населенных пунктов.

Силами МЧС ДНР выполняются работы по обследованию и очистке дорог, территорий, а также линий электропередач населенных пунктов от взрывоопасных предметов. Кроме того, при содействии местных администраций проводится работа по восстановлению жилого фонда освобожденных населенных пунктов, для этого производится выдача строительных материалов.

«Работа по обеспечению населения освобожденных территорий будет продолжена, пока это будет необходимо», — заверил Конструбицкий. Глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий о ситуации в Мариуполе и Волновахе © МЧС ДНР

Что же касается интеграции освобожденных территорий в экономическое пространство ДНР, нужно будет сначала провести на них анализ в вопросе наличия и состояния производств. Об этом сообщила член Общественной палаты ДНР, директор снежнянской швейной фабрики «Снежинка» Наталья Курянская.

Возможно, пояснила она, работающие предприятия смогут подтянуть к себе их мощности для совместной работы, а возможно, будет необходимость производить продукцию здесь, чтобы покрыть ее дефицит там.

«Большая сложность, к сожалению, будет состоять в том, что в освобождаемых населенных пунктах, там, где живут наши люди, будет крайне необходима активная работа по фильтрации и зачистке нацистских элементов. Потому что эта нечисть разбредается и разбегается по тихим углам. Это работа сложная, долгая, но необходимая», — заявила Курянская.