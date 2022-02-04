Известный в Белоруссии оппозиционный блогер, координировавший массовые акции протеста, Роман Протасевич после своего громкого задержания полностью изменил свою политическую позицию. Украина.ру изучала, как Минск работает с медиа

Кирилл Озимко: кто он © скриншот с видео "Кирилл Озимко"

Так, 3 февраля Роман Протасевич во время одного из стримов в интернете объявил, что готовит иск на авиакомпанию Ryanair, на самолете которой он летел, когда его задержали. Ранее, находясь уже под следствием, он называл Александра Лукашенко сильным политиком и говорил, что у него нет достойной альтернативы. Хотя до своего задержания он вел против него жесткую информационную войну.

Как все начиналось

История с задержанием Романа Протасевича началась 23 мая прошлого года, когда самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, который координировал массовые акции протеста летом-осенью 2020 года.

Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Также он числился в «террористическом» список КГБ Белоруссии на основании ст. 293 «Массовые беспорядки» Уголовного кодекса. То есть, сроки ему грозили космические, и, если к его делу бы подошли со всей суровостью белорусского правосудия, вряд ли бы он сел на меньший срок, чем политик Сергей Тихановский, получивший 18 лет тюрьмы.

Тихановская не является политиком и никогда им не станет - Протасевич © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Полезный оппозиционер

Протасевич был задержан как активист из самого «тыла» оппозиции, который знал всю их внутреннюю кухню — от распределения ролей до финансирования. Полезность Протасевича для информационного ответа со стороны белорусской власти сложно переоценить.

В то, что человек, который давно в оппозиции, самостоятельно так резко сменил свои политические взгляды, многие не поверили. Тем более передумал он все же после задержания. Возможно, Протасевич заключил сделку со следствием. Но что характерно — блогер все же счел, что борьба с властями страны не стоит свободы, и когда дело зашло дальше троллинга в социальных сетях, то он принял другое решение. Наглядный пример того, насколько активность в социальных сетях и реальная жизнь отличаются, но именно в медиа Минск и столкнулся с кризисом в борьбе за настроения молодежи.

И белорусская власть не посадила непримиримого оппонента в тюрьму, объявив его предателем, а попыталась извлечь из него максимум медийной выгоды. Это говорит не столько об изменении государственной информационной политики, сколько о переосмыслении роли медийных технологий и интернета в руководстве республики.

И подтолкнуло официальный Минск к этому информационный кризис в августе 2020 года.

Кризис информации

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Популярные негосударственные интернет-ресурсы использовали современные методы работы с целевой аудиторией, сделали ставку на интерактивность, мультимедийность и оперативность.

В то же время их оппоненты — государственные телеканалы и газеты — были сосредоточены на условных показателях надоев и сборе урожая. Политические ток-шоу были пресными и скучными, в них срезались острые углы, а «хайповая» информация, которая вызывала живой интерес в обществе, подавалась с опозданием. Оппозиционные же медиа первыми приезжали на место громких событий и в подробностях их освещали, наращивая аудиторию.

Помимо этого, государственные СМИ, в отличие от своих оппонентов, были крайне пассивны в соцсетях, мессенджерах и на YouTube.

Такая картина сложилась из-за серьезной недооценки представителей белорусской власти роли интернета и политтехнологий в современном мире. Придя в руководство еще в середине 1990-х Александр Лукашенко, как и его окружение, в общем-то остались людьми советской эпохи с довольно консервативными взглядами. Наиболее ярким примером можно посчитать высказывание Лукашенко в 2016 году, которое сразу стало мемом: «Все эти гаджеты, айфоны, плафоны и прочее — это будет приносить богатство в будущем. Современные, новейшие технологии. Я встречаюсь со многими людьми и постоянно от них это слышу».

Белорусский президент и его окружение позиционировали себя как выходцев из «глубинного народа», из деревень, которые сосредоточены на хозяйственной деятельности, на сохранении заводов и колхозов, а не на «интернетах». И многое, справедливости ради, получалось: страну действительно удалось спасти от разрухи 1990-х, навести относительный порядок.

Но такие подходы, основанные на советских методах коммуникации власти и общества, находили отклик в провинции и у старшего поколения. У молодежи, креативного класса и горожан это часто вызывало эстетическое отчуждение и ощущение «старомодности», что постепенно привлекало их в ряды оппозиции и читательской аудитории негосударственных медиа, которые наоборот позиционировали себя прогрессивными, современными и европейскими.

Информационный реванш

После начала политического кризиса ситуация в СМИ казалась для государства безнадежной — от провластных медиа по привычке не ожидали ни прорыва, ни модернизации методов работы. На выпады оппозиционных медиа регулярно отвечали лишь Александр Лукашенко и несколько высших чиновников.

Видя накаляющуюся ситуацию, власть организовала первые митинги и автопробеги. Тогда же была отдана команда в корне поменять информационную политику, прекратить защищаться от медиаатак и перейти в наступление.

Результат стал ощутим к середине-концу осени 2020 года. Причем сразу по многим направлениям.

Резко начало расти число подписчиков провластных телеграм-каналов. Некоторые из них, используя методы своих оппонентов, начали жестко критиковать оппозиционеров и протестующих, а также сливать о них компрометирующую информацию.

На телевидении появились известные телеведущие Григорий Азаренок и Игорь Тур, которые стали очень жестко и порой не стесняясь в выражениях критиковать оппозицию.

Собственные авторские площадки и рубрики на местном государственном ТВ получили провластные блогеры и политологи, которые перестали церемониться с оппозицией.

На телеканалах появились документальные фильмы и расследования о деятельности оппонентов власти. В них показывали слитые переговоры оппонентов Лукашенко и активистов. Смотрели эти программы не только сторонники власти, но и протестующие.

В ответ на уличную активность оппозиции власть стала организовывать первые в истории митинги в свою поддержку, автопробеги и шествия. А затем появился и мерч от Лукашенко (открытие магазина в белорусском телеграм-канале прокомментировали фразой:«А вдохновил всех Первый»), белорусский президент вновь показал свою политическую гибкость и умение работать с избирателями.