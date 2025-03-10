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Законопроект об ответственности за незаконную мобилизацию снят с повестки Рады - Бужанский
Законопроект об ответственности за незаконную мобилизацию снят с повестки Рады - Бужанский - 10.03.2025 Украина.ру
Законопроект об ответственности за незаконную мобилизацию снят с повестки Рады - Бужанский
Законопроект об уголовной ответственности сотрудников военкомата и врачебной комиссии за нарушение правил мобилизации сняли с повестки дня Верховной Рады. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат парламента Максим Бужанский
2025-03-10T08:56
2025-03-10T08:56
2025-03-10T09:13
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"Законопроект (номер - ред.) 12442, вводящий уголовную ответственность для ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) за незаконную мобилизацию тех, кто имеет бронь и отсрочку, и для военно-врачебной комиссии (ВВК) за признание явно больных абсолютно здоровыми, снят с повестки дня следующей пленарной недели Верховной Рады по требованию фракции "Голос", - написал Бужанский. В интернете распространены видео силовой мобилизации на Украине, где сотрудники военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Украинские пользователи соцсетей пишут также, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет. СМИ информируют, что сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ.В январе в парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для членов военкоматов и ВВК за нарушение порядка призыва. В частности, предлагалось дополнить уголовный кодекс новыми статьями, одна из которых касается нарушения порядка медицинского осмотра для определения годности к службе, а вторая - нарушения порядка призыва граждан на военную службу. Согласно проекту закона, нарушителям мог бы грозить срок от трех до восьми лет.Подробнее о проблемах с мобилизацией - в материале Киев уже подписал себе смертный приговор: Рамм сравнил мобилизацию на Украине с химиотерапией на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Максим Бужанский, Верховная Рада, Рада
Законопроект об ответственности за незаконную мобилизацию снят с повестки Рады - Бужанский
08:56 10.03.2025 (обновлено: 09:13 10.03.2025)
Законопроект об уголовной ответственности сотрудников военкомата и врачебной комиссии за нарушение правил мобилизации сняли с повестки дня Верховной Рады. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат парламента Максим Бужанский
"Законопроект (номер - ред.) 12442, вводящий уголовную ответственность для ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) за незаконную мобилизацию тех, кто имеет бронь и отсрочку, и для военно-врачебной комиссии (ВВК) за признание явно больных абсолютно здоровыми, снят с повестки дня следующей пленарной недели Верховной Рады по требованию фракции "Голос", - написал Бужанский.
В интернете распространены видео силовой мобилизации на Украине, где сотрудники военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Украинские пользователи соцсетей пишут также, что повестки получают даже беременные и женщины старше 50 лет. СМИ информируют, что сотрудники военкоматов ради выполнения количественных показателей мобилизуют наркоманов и хронических алкоголиков, которые потом попадают в ВСУ
.
В январе в парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для членов военкоматов и ВВК за нарушение порядка призыва. В частности, предлагалось дополнить уголовный кодекс новыми статьями, одна из которых касается нарушения порядка медицинского осмотра для определения годности к службе, а вторая - нарушения порядка призыва граждан на военную службу. Согласно проекту закона, нарушителям мог бы грозить срок от трех до восьми лет.