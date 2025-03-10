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ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда

ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда - 10.03.2025 Украина.ру

ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда

Украинское командование ВСУ приказало перебросить две бригады под Красноармейск и на юг Донецкой Народной Республики (ДНР) с Курского направления. Об этом 10 марта в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин

2025-03-10T10:01

2025-03-10T10:01

2025-03-10T10:01

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Он отметил, что такое решение связано с тем, что в ДНР украинская армия несет очень большие потери в живой силе. Таким образом переброска бригад является попыткой "залатать дыры", которые образовались в обороне ВСУ.В то же время военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия в ходе боев за минувшую неделю уничтожила на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) около 4,8 тысяч солдат ВСУ и иностранных наемников. О других новостях, которые появились утром понедельника — в публикации Главное за ночь 10 мартаСегодня же, 10 марта, вскрылось, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности в материале Двоюродный брат вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ - Figaro

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новости, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, днр, лнр, андрей марочко