ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда - 10.03.2025 Украина.ру
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ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда
ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда - 10.03.2025 Украина.ру
ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда
Украинское командование ВСУ приказало перебросить две бригады под Красноармейск и на юг Донецкой Народной Республики (ДНР) с Курского направления. Об этом 10 марта в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин
2025-03-10T10:01
2025-03-10T10:01
новости
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
днр
лнр
андрей марочко
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Он отметил, что такое решение связано с тем, что в ДНР украинская армия несет очень большие потери в живой силе. Таким образом переброска бригад является попыткой "залатать дыры", которые образовались в обороне ВСУ.В то же время военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия в ходе боев за минувшую неделю уничтожила на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) около 4,8 тысяч солдат ВСУ и иностранных наемников. О других новостях, которые появились утром понедельника — в публикации Главное за ночь 10 мартаСегодня же, 10 марта, вскрылось, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности в материале Двоюродный брат вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ - Figaro
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, днр, лнр, андрей марочко
Новости, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ДНР, ЛНР, Андрей Марочко

ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда

10:01 10.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Украинское командование ВСУ приказало перебросить две бригады под Красноармейск и на юг Донецкой Народной Республики (ДНР) с Курского направления. Об этом 10 марта в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин
Он отметил, что такое решение связано с тем, что в ДНР украинская армия несет очень большие потери в живой силе. Таким образом переброска бригад является попыткой "залатать дыры", которые образовались в обороне ВСУ.

"Точно известно, по крайней мере, о двух бригадах, которые были переброшены на Красноармейское и на Великоновоселковское направления — это если с нашей стороны смотреть", — рассказал Пушилин.

В то же время военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия в ходе боев за минувшую неделю уничтожила на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) около 4,8 тысяч солдат ВСУ и иностранных наемников. О других новостях, которые появились утром понедельника — в публикации Главное за ночь 10 марта
Сегодня же, 10 марта, вскрылось, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности в материале Двоюродный брат вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ - Figaro
 
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