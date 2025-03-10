ВСУ перебросили две бригады с Курского направления: Пушилин рассказал, куда
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Украинское командование ВСУ приказало перебросить две бригады под Красноармейск и на юг Донецкой Народной Республики (ДНР) с Курского направления. Об этом 10 марта в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин
Он отметил, что такое решение связано с тем, что в ДНР украинская армия несет очень большие потери в живой силе. Таким образом переброска бригад является попыткой "залатать дыры", которые образовались в обороне ВСУ.
"Точно известно, по крайней мере, о двух бригадах, которые были переброшены на Красноармейское и на Великоновоселковское направления — это если с нашей стороны смотреть", — рассказал Пушилин.
В то же время военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия в ходе боев за минувшую неделю уничтожила на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) около 4,8 тысяч солдат ВСУ и иностранных наемников. О других новостях, которые появились утром понедельника — в публикации Главное за ночь 10 марта
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