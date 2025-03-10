https://ukraina.ru/20250310/1061647901.html

Наступление под Курском было ошибкой, ВСУ надо было сразу отходить в Сумскую область — Ксавье Моро

Наступление под Курском было ошибкой, ВСУ надо было сразу отходить в Сумскую область — Ксавье Моро - 10.03.2025 Украина.ру

Наступление под Курском было ошибкой, ВСУ надо было сразу отходить в Сумскую область — Ксавье Моро

Российский генерал Мордвичев проводит гениальные операции. Если бы такой военачальник руководил украинской армией в Курской области, они бы уже давно отступили и создали бы рубеж обороны в Сумской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2025-03-10T05:30

2025-03-10T05:30

2025-03-10T05:30

новости

сумская область

курская область

украина

ксавье моро

эммануэль макрон

владимир зеленский

всу

великая новоселка

оборона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060244136_0:43:2024:1182_1920x0_80_0_0_17985c8e36c8b5ac399c3c01273b68c9.jpg.webp

Наступление украинской армии в Курской области было большой ошибкой. После того, как не получился авантюра с "захватом" АЭС в Курчатове, ВСУ надо было сразу отступать в Сумскую область, рассказал эксперт.Но после освобождения Мариуполя, как и в случае Великой Новоселки и Курахово, мы наблюдаем похожие заявления от украинской стороны, что оборона будет вестись до последнего, указал он.Но проходит два месяца и город с населением 40-50 тысяч взят российской армией. Российский генерал, командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев проводит гениальные операции, подчеркнул Моро."Если бы Мордвичев руководил украинской армией в Курской области, они бы уже давно отступили и создали бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.О других аспектах специальной военной операции на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США".

https://ukraina.ru/20250308/1061601613.html

сумская область

курская область

украина

великая новоселка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумская область, курская область, украина, ксавье моро, эммануэль макрон, владимир зеленский, всу, великая новоселка, оборона, окружение, плен