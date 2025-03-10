Наступление под Курском было ошибкой, ВСУ надо было сразу отходить в Сумскую область — Ксавье Моро
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Российский генерал Мордвичев проводит гениальные операции. Если бы такой военачальник руководил украинской армией в Курской области, они бы уже давно отступили и создали бы рубеж обороны в Сумской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Наступление украинской армии в Курской области было большой ошибкой. После того, как не получился авантюра с "захватом" АЭС в Курчатове, ВСУ надо было сразу отступать в Сумскую область, рассказал эксперт.
"Но поскольку украинской армией руководят не военные, а коммуникант Зеленский, то ВСУ остались в Курской области, чтобы показать, что Украина может атаковать и захватывать кусочки российской территории", — подчеркнул Моро.
Но после освобождения Мариуполя, как и в случае Великой Новоселки и Курахово, мы наблюдаем похожие заявления от украинской стороны, что оборона будет вестись до последнего, указал он.
Но проходит два месяца и город с населением 40-50 тысяч взят российской армией. Российский генерал, командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев проводит гениальные операции, подчеркнул Моро.
"Если бы Мордвичев руководил украинской армией в Курской области, они бы уже давно отступили и создали бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.
О других аспектах специальной военной операции на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США".
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