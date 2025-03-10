Наступление под Курском было ошибкой, ВСУ надо было сразу отходить в Сумскую область — Ксавье Моро - 10.03.2025 Украина.ру
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Наступление под Курском было ошибкой, ВСУ надо было сразу отходить в Сумскую область — Ксавье Моро
Наступление под Курском было ошибкой, ВСУ надо было сразу отходить в Сумскую область — Ксавье Моро - 10.03.2025 Украина.ру
Наступление под Курском было ошибкой, ВСУ надо было сразу отходить в Сумскую область — Ксавье Моро
Российский генерал Мордвичев проводит гениальные операции. Если бы такой военачальник руководил украинской армией в Курской области, они бы уже давно отступили и создали бы рубеж обороны в Сумской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-03-10T05:30
2025-03-10T05:30
новости
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украина
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Наступление украинской армии в Курской области было большой ошибкой. После того, как не получился авантюра с "захватом" АЭС в Курчатове, ВСУ надо было сразу отступать в Сумскую область, рассказал эксперт.Но после освобождения Мариуполя, как и в случае Великой Новоселки и Курахово, мы наблюдаем похожие заявления от украинской стороны, что оборона будет вестись до последнего, указал он.Но проходит два месяца и город с населением 40-50 тысяч взят российской армией. Российский генерал, командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев проводит гениальные операции, подчеркнул Моро."Если бы Мордвичев руководил украинской армией в Курской области, они бы уже давно отступили и создали бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.О других аспектах специальной военной операции на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США".
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новости, сумская область, курская область, украина, ксавье моро, эммануэль макрон, владимир зеленский, всу, великая новоселка, оборона, окружение, плен
Новости, Сумская область, Курская область, Украина, Ксавье Моро, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, ВСУ, Великая Новоселка, оборона, окружение, плен

Наступление под Курском было ошибкой, ВСУ надо было сразу отходить в Сумскую область — Ксавье Моро

05:30 10.03.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Российский генерал Мордвичев проводит гениальные операции. Если бы такой военачальник руководил украинской армией в Курской области, они бы уже давно отступили и создали бы рубеж обороны в Сумской области. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Наступление украинской армии в Курской области было большой ошибкой. После того, как не получился авантюра с "захватом" АЭС в Курчатове, ВСУ надо было сразу отступать в Сумскую область, рассказал эксперт.

"Но поскольку украинской армией руководят не военные, а коммуникант Зеленский, то ВСУ остались в Курской области, чтобы показать, что Украина может атаковать и захватывать кусочки российской территории", — подчеркнул Моро.

Но после освобождения Мариуполя, как и в случае Великой Новоселки и Курахово, мы наблюдаем похожие заявления от украинской стороны, что оборона будет вестись до последнего, указал он.
Но проходит два месяца и город с населением 40-50 тысяч взят российской армией. Российский генерал, командующий группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев проводит гениальные операции, подчеркнул Моро.
"Если бы Мордвичев руководил украинской армией в Курской области, они бы уже давно отступили и создали бы серьезный рубеж обороны в Сумской области. Но руководство Украины предпочтет видеть там свои войска окруженными и взятыми в плен, чем дать приказ отступать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Макрон грозит России ядерным оружием, потому что Франция напоминает СССР перед развалом" на сайте Украина.ру.
О других аспектах специальной военной операции на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Кирилл Копылов: Макрон так боится Россию, что даже после войны не полезет на Украину без разрешения США".
8 марта, 05:45
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НовостиСумская областьКурская областьУкраинаКсавье МороЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВСУВеликая Новоселкаоборонаокружениеплен
 
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