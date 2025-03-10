https://ukraina.ru/20250310/1061659635.html
Британия готовит Украину к переговорам - Times
Британия готовит Украину к переговорам - Times - 10.03.2025 Украина.ру
Британия готовит Украину к переговорам - Times
Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской сторонами, пишет Times
2025-03-10T07:31
2025-03-10T07:31
2025-03-10T07:37
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"Советник (британского премьера - ред.) Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину чтобы дать (Владимиру - ред.) Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с Дональдом Трампом", - говорится в материале.По информации издания, советник Стармера рекомендовал Зеленскому дать понять американцам, что он отвечает на просьбы Вашингтона, чтобы у президента США Дональда Трампа сложилось впечатление, что якобы "Россия является главным препятствием на пути к миру".Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии. Подробнее о недавних переговорах РФ и США в Эр-Рияде - в материале Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, британия, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп
Новости, США, Украина, Британия, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Британия готовит Украину к переговорам - Times
07:31 10.03.2025 (обновлено: 07:37 10.03.2025)
Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской сторонами, пишет Times
"Советник (британского премьера - ред.) Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину чтобы дать (Владимиру - ред.) Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с Дональдом Трампом", - говорится в материале.
По информации издания, советник Стармера рекомендовал Зеленскому дать понять американцам, что он отвечает на просьбы Вашингтона
, чтобы у президента США Дональда Трампа сложилось впечатление, что якобы "Россия является главным препятствием на пути к миру".
Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.