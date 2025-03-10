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Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны Украины

Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны Украины - 10.03.2025 Украина.ру

Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны Украины

Украина пока не показала достаточного уровня желания заключить мир для того, чтобы США возобновили помощь. Об этом заявил журналистам 10 марта президент США Дональд Трамп

2025-03-10T08:31

2025-03-10T08:31

2025-03-10T09:24

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"Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира, верно? <...> Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней", - сказал Трамп.В начале месяца Минобороны США был отдан приказ приостановить всю помощь Украине. Решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.Накануне Трамп ответил на вопрос телеканала Fox News, беспокоит ли его вероятность того, что Украина может не выжить из-за приостановления помощи США. По его словам, она "может не выжить" в независимости от того, будет ли предоставлять ей помощь США или нет.Также Трамп заявил, что американские власти почти возобновили предоставление Украине разведданных, передает агентство Рейтер.Ранее телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США по-прежнему делятся с Киевом рядом разведданных.Подробнее о дефиците вооружений у ВСУ - в материале Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, минобороны, вооруженные силы украины