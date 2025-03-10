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Двоюродный брат вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ - Figaro
Двоюродный брат вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ - Figaro - 10.03.2025 Украина.ру
Двоюродный брат вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ - Figaro
Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт три года провел на Украине, два с половиной из которых воевал в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ), сообщает Figaro
2025-03-10T07:50
2025-03-10T07:50
2025-03-10T07:50
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"Техасец Нэйт провел на Украине три года, два с половиной из которых сражался на самых кровопролитных фронтах, в том числе в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск", - пишет издание.У него и вице-президента США общие бабушка и дедушка: мать Джей Ди Беверли — сестра отца Нейта, Джеймса.В марте 2022 года Нейт отправился во Львов. Он рассказал, что в армию на Украине брали всех подряд."Они искали всех, кто когда-либо держал в руках оружие. Это была очень базовая подготовка", — сообщил он, отметив, что встречал в рядах ВСУ рабочих, барменов, учителей.По его словам, многие были очень молодыми, почти дети, что "выглядело страшно". Он вернулся в США в июне 2022, но затем отправился в Донбасс."Нейт присоединился к... группе украинских националистов, которая уже находилась на передовой линии в 2014 году, во время революции на Майдане", - пишет издание. Как отмечает брат Вэнса, "в них была сила и ярость". Вэнс в том числе участвовал в обучении новобранцев.С Украины он вернулся в январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа.Подробнее о наемниках в рядах ВСУ - в материале Павла Котова Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, купянск, джей ди вэнс, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Украина, США, Купянск, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Двоюродный брат вице-президента США Вэнса воевал за ВСУ - Figaro
Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нэйт три года провел на Украине, два с половиной из которых воевал в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ), сообщает Figaro
"Техасец Нэйт провел на Украине три года, два с половиной из которых сражался на самых кровопролитных фронтах, в том числе в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск", - пишет издание.
У него и вице-президента США общие бабушка и дедушка: мать Джей Ди Беверли — сестра отца Нейта, Джеймса.
"Я хотел поехать посмотреть. Из любопытства. И для приключений тоже. Это не легко признать, но это правда", — рассказал родственник вице-президента.
В марте 2022 года Нейт отправился во Львов
. Он рассказал, что в армию на Украине брали всех подряд.
"Они искали всех, кто когда-либо держал в руках оружие. Это была очень базовая подготовка", — сообщил он, отметив, что встречал в рядах ВСУ рабочих, барменов, учителей.
По его словам, многие были очень молодыми, почти дети, что "выглядело страшно".
Он вернулся в США в июне 2022, но затем отправился в Донбасс
.
"Нейт присоединился к... группе украинских националистов, которая уже находилась на передовой линии в 2014 году, во время революции на Майдане", - пишет издание.
Как отмечает брат Вэнса, "в них была сила и ярость". Вэнс в том числе участвовал в обучении новобранцев.
С Украины он вернулся в январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа
.
Подробнее о наемниках в рядах ВСУ - в материале Павла Котова Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.