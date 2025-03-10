https://ukraina.ru/20250310/1061657402.html

"Фронт может рухнуть в любой момент". Украинские эксперты и политики о вариантах остановки войны

"Фронт может рухнуть в любой момент". Украинские эксперты и политики о вариантах остановки войны - 10.03.2025 Украина.ру

"Фронт может рухнуть в любой момент". Украинские эксперты и политики о вариантах остановки войны

На Украине политики, ЛОМы (лидеры общественного мнения) и военные думают над тем, не обрушится ли фронт, насколько реально проведение выборов в стране и не устранят ли Зеленского физически.

2025-03-10T06:20

2025-03-10T06:20

2025-03-10T06:20

россия

украина

киев

владимир зеленский

дональд трамп

николай стариков

вооруженные силы украины

верховная рада

"азов"

эксклюзив

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Бывший начальник штаба "Азова"* Богдан Кротевич (позывной "Тавр") в эфире одного из ютуб-каналов заявил, что в любой момент оборона ВСУ может разрушиться, фронт может рухнуть, тогда российская армия получит возможность совершить прорыв вглубь страны — либо на Днепр (Днепропетровск) и Полтаву, либо с территории Белоруссии пойти на Житомир или на Киев.Комментируя это заявление, украинский военный эксперт Олег Стариков отметил, что это "одна из версий", но действительно - может сработать "закон перенапряжения усилий в связи с тем, что линия боевого соприкосновения у нас очень длинная".Единственно, что можно оспорить — сроки. По мнению Старикова, обрушение фронта "может произойти через три месяца, через шесть месяцев, через девять месяцев — если ничего не поменяется и ситуация будет как на сегодня".Однако ситуация скоро изменится, уверен эксперт. Он подчеркнул, что "война окончена как политический акт, а продолжается как ведение боевых действий". По его мнению, Россия не может достичь поставленных политических целей, поскольку русские не победили на поле боя, но и украинское руководство не может достичь целей, о которых заявляло."То есть реально — ничья", - сделал вывод Стариков. И продолжил — а раз ничья, то Дональду Трампу и Америке эта война не нужна. Он подверг критике тех на Украине, кто призывает противодействовать Трампу - "вы с Америкой воевать будете? Интересные ребята, я на вас посмотрю...".Эксперт предположил, что горячая фаза закончится быстро, до майских праздников. А войну, по его мнению, постараются завершить так, чтобы не было победивших и проигравших — Украина сохранила государственность, а территориальные потери придется признать, но — "кто знает, что будет через 20-30 лет?".А вот если переговоры на политическом уровне сорвутся, США выйдут из переговоров, то "начнется реальное рубилово", полагает Стариков. Он добавил, что русские в таком случае могут дойти до левого берега Днепра - но это, по его словам, "максимум, дальше у них сил нет, они не смогут эту территорию переварить".По мнению украинского эксперта, наиболее вероятно, что все остановится по той линии боевого соприкосновения, что есть сейчас.Есть нюансы. Покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий отметил в своем блоге, что приостановка предоставления США военной помощи Киеву на самом деле возымело реальное воздействие. Особенно это касается прекращения обмена разведданными, поскольку, по его словам, 80 процентов информации Киев получал от союзников, в основном от США — и "другие члены НАТО перекрыть эту потерю никак не могут".Извинений недостаточно, нужны реальные шаги к мирной сделке, попутно нужна и подпись под зависшей сделкой по украинским недрам, отметил Шарий, добавив, что "это абсолютно неприемлемые условия для Зеленского".По словам журналиста, при этом Европа больше боится мира, чем войны, поскольку во время войны можно бесконтрольно "пилить бюджеты". Европолитики долгое время демонизировали Россию, пугали, что сейчас РФ "нападет на Париж" — и в один момент развернуться они не могут, в таком случае к ним возникнут вопросы у населения — и европполитиков просто "могут снести".Потому европейцев продолжают пугать Россией и объявили уже о гонке вооружений. И "Макрон возглавляет этот поезд, несущийся под откос", констатировал Шарий.Политики на Украине обсуждают тем временем вопрос о выборах (раз уж их проведения требует Трамп). Ранее издание Politico сообщило о секретных переговорах представителей Дональда Трампа с некими "оппонентами" Зеленского, речь будто бы шла о выборах.В Киеве это многих обеспокоило. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая считает, что США и Россия вместе с некоторыми другими игроками готовят почву для замены Зеленского "более сговорчивой фигурой для капитуляции". И перечисляет некоторых кандидатов — Арестович, Гончаренко, Разумков, Тимошенко и Порошенко и еще "несколько откровенно пророссийских деятелей".По словам Безуглой, при этом в качестве "радикально проукраинского" кандидата раскручивают бывшего главкома ВСУ, ныне посла Киева в Британии Валерия Залужного, который может забрать патриотический электорат. Цель — найти кандидата, который "не будет оказывать сопротивления"."Не исключаю, что Зеленского попробуют убрать физически", - написала Безуглая.Находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал в своем блоге рейтинги, в которых лидирует Залужный.По словам опального нардепа, эти рейтинги, конечно, рисованные, ничего общего с реальностью они не имеют."Но Зеленский так всех за… (так всем надоел — Ред.), что люди готовы даже на швабру, лишь бы избавиться от кровавого и вороватого клоуна, страдающего нарциссизмом", - написал Дубинский.Однако требование выборов может быть только элементом давления на Зеленского. И давят на него вовсе на ради того, чтобы облегчить жизнь России, совсем напротив. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог и публицист Ростислав Ищенко, Трамп и его подельники "хотят получить ручного президента на веревочке, с помощью которого будут дальше бороться с Россией".*Организация, признанная в РФ террористической и экстремистскойПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Европа готовится воевать всерьез". Украинские эксперты о ситуации в стране в ожидании переговоров"

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Сергей Зуев

россия, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, николай стариков, вооруженные силы украины, верховная рада, "азов", эксклюзив