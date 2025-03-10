Главное за ночь 10 марта - 10.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 10 марта
Главное за ночь 10 марта - 10.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 10 марта
Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Три БПЛА было сбито над Самарской областью, по два - над Воронежской... Украина.ру, 10.03.2025
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владимир зеленский
минобороны
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Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Три БПЛА было сбито над Самарской областью, по два - над Воронежской и Орловской, по одному - над Белгородской и Курской областями.ВС РФ вечером в воскресенье нанесли удары по объекту с военными в пригороде Николаева, ликвидированы десятки боевиков, не менее половины среди них - иностранцы, рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.Российские военнослужащие в ходе боев за неделю уничтожили на рубежах ЛНР почти 4,8 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Дональд Трамп надеется на хорошие результаты по итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта, сообщает Reuters.Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии - чтобы не допустить новой ссоры сторон, пишет Times. По информации издания, на выходных советник британского премьера по нацбезопасности направил Зеленскому инструкции, чтобы не получилось как с Трампом в Белом доме.Подробнее о недавних переговорах РФ и США в Эр-Рияде - в материале Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, андрей марочко, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 10 марта

08:10 10.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Три БПЛА было сбито над Самарской областью, по два - над Воронежской и Орловской, по одному - над Белгородской и Курской областями.
ВС РФ вечером в воскресенье нанесли удары по объекту с военными в пригороде Николаева, ликвидированы десятки боевиков, не менее половины среди них - иностранцы, рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Российские военнослужащие в ходе боев за неделю уничтожили на рубежах ЛНР почти 4,8 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Дональд Трамп надеется на хорошие результаты по итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта, сообщает Reuters.
Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии - чтобы не допустить новой ссоры сторон, пишет Times. По информации издания, на выходных советник британского премьера по нацбезопасности направил Зеленскому инструкции, чтобы не получилось как с Трампом в Белом доме.
Подробнее о недавних переговорах РФ и США в Эр-Рияде - в материале Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампАндрей МарочкоВладимир ЗеленскийМинобороныВооруженные силы Украины
 
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09:24Месть за прекращение помощи. В Киеве переименуют кафе, названные в честь Трампа - Sun
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08:56Законопроект об ответственности за незаконную мобилизацию снят с повестки Рады - Бужанский
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