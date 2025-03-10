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Главное за ночь 10 марта

Главное за ночь 10 марта - 10.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 10 марта

Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Три БПЛА было сбито над Самарской областью, по два - над Воронежской... Украина.ру, 10.03.2025

2025-03-10T08:10

2025-03-10T08:10

2025-03-10T08:10

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Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Три БПЛА было сбито над Самарской областью, по два - над Воронежской и Орловской, по одному - над Белгородской и Курской областями.ВС РФ вечером в воскресенье нанесли удары по объекту с военными в пригороде Николаева, ликвидированы десятки боевиков, не менее половины среди них - иностранцы, рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.Российские военнослужащие в ходе боев за неделю уничтожили на рубежах ЛНР почти 4,8 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Дональд Трамп надеется на хорошие результаты по итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта, сообщает Reuters.Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии - чтобы не допустить новой ссоры сторон, пишет Times. По информации издания, на выходных советник британского премьера по нацбезопасности направил Зеленскому инструкции, чтобы не получилось как с Трампом в Белом доме.Подробнее о недавних переговорах РФ и США в Эр-Рияде - в материале Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, дональд трамп, андрей марочко, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины