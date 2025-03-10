Главное за ночь 10 марта
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Российская ПВО уничтожила девять украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Три БПЛА было сбито над Самарской областью, по два - над Воронежской и Орловской, по одному - над Белгородской и Курской областями.
ВС РФ вечером в воскресенье нанесли удары по объекту с военными в пригороде Николаева, ликвидированы десятки боевиков, не менее половины среди них - иностранцы, рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Российские военнослужащие в ходе боев за неделю уничтожили на рубежах ЛНР почти 4,8 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Дональд Трамп надеется на хорошие результаты по итогам встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта, сообщает Reuters.
Британия консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии - чтобы не допустить новой ссоры сторон, пишет Times. По информации издания, на выходных советник британского премьера по нацбезопасности направил Зеленскому инструкции, чтобы не получилось как с Трампом в Белом доме.
Подробнее о недавних переговорах РФ и США в Эр-Рияде - в материале Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике на сайте Украина.ру.