Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность - 10.03.2025 Украина.ру
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Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность
Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность - 10.03.2025 Украина.ру
Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность
Командование ВСУ пообещало своим военнослужащим безнаказанность за преступления против мирного населения как на оккупированных территориях Курской области и Донецкой Народной Республики (ДНР), так и на самой Украине. Об этом 10 марта агентству РИА Новости рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин
2025-03-10T10:45
2025-03-10T10:45
новости
курская область
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ян гагин
всу
мирные жители
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По его словам, при этом украинским военным обещана безнаказанность на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность. Она также распространяются, уточнил Гагин, на украинских граждан в местах, где дислоцируются части ВСУ и иностранных наемников. "Комментируя жестокость ВСУ, а также наемников, воюющих на их стороне, здесь очень важно отметить, что к этому привела очень серьезная работа в отношении граждан Украины, которая велась последние 30 лет после развала Советского Союза. Это наши "партнеры", так называемые, из НАТО, работали "в долгую". Они воспитывали нового украинца, они воспитывали новую антироссию, и это у них получилось", — считает собеседник издания. Он подчеркнул, что безнаказанность боевиков ВСУ ведет к бесконтрольному поведению не только с мирными гражданами, но и с военнопленными.Тем временем Телеграм-канал SHOT сообщил, что украинские военные нанесли удар ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. О том, что именно стало причиной судьбоносного решения для вэсэушников — в публикации "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ
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новости, курская область, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ян гагин, всу, мирные жители
Новости, Курская область, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ян Гагин, ВСУ, мирные жители

Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность

10:45 10.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Командование ВСУ пообещало своим военнослужащим безнаказанность за преступления против мирного населения как на оккупированных территориях Курской области и Донецкой Народной Республики (ДНР), так и на самой Украине. Об этом 10 марта агентству РИА Новости рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин

"Они (ВСУ - Ред.) с легкостью убивают и гражданских, они убивают и детей, и женщин, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, и Донецкий фронт, да везде", — заявил эксперт.

По его словам, при этом украинским военным обещана безнаказанность на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность. Она также распространяются, уточнил Гагин, на украинских граждан в местах, где дислоцируются части ВСУ и иностранных наемников.
"Комментируя жестокость ВСУ, а также наемников, воюющих на их стороне, здесь очень важно отметить, что к этому привела очень серьезная работа в отношении граждан Украины, которая велась последние 30 лет после развала Советского Союза. Это наши "партнеры", так называемые, из НАТО, работали "в долгую". Они воспитывали нового украинца, они воспитывали новую антироссию, и это у них получилось", — считает собеседник издания.
Он подчеркнул, что безнаказанность боевиков ВСУ ведет к бесконтрольному поведению не только с мирными гражданами, но и с военнопленными.
Фото: © Sputnik, флаг Украины горит
10:31
Единственная надежда: украинские чиновники заявили о последнем шансе КиеваПереговоры Украины и США в Джидде Саудовской Аравии могут оказаться "последним шансом" для Киева. Об этом 10 марта написал журнал The Economist со ссылкой на неназванных украинских чиновников
Тем временем Телеграм-канал SHOT сообщил, что украинские военные нанесли удар ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. О том, что именно стало причиной судьбоносного решения для вэсэушников — в публикации "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ
 
НовостиКурская областьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныЯн ГагинВСУмирные жители
 
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