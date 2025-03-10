Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Командование ВСУ пообещало своим военнослужащим безнаказанность за преступления против мирного населения как на оккупированных территориях Курской области и Донецкой Народной Республики (ДНР), так и на самой Украине. Об этом 10 марта агентству РИА Новости рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин
"Они (ВСУ - Ред.) с легкостью убивают и гражданских, они убивают и детей, и женщин, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, и Донецкий фронт, да везде", — заявил эксперт.
По его словам, при этом украинским военным обещана безнаказанность на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность. Она также распространяются, уточнил Гагин, на украинских граждан в местах, где дислоцируются части ВСУ и иностранных наемников.
"Комментируя жестокость ВСУ, а также наемников, воюющих на их стороне, здесь очень важно отметить, что к этому привела очень серьезная работа в отношении граждан Украины, которая велась последние 30 лет после развала Советского Союза. Это наши "партнеры", так называемые, из НАТО, работали "в долгую". Они воспитывали нового украинца, они воспитывали новую антироссию, и это у них получилось", — считает собеседник издания.
Он подчеркнул, что безнаказанность боевиков ВСУ ведет к бесконтрольному поведению не только с мирными гражданами, но и с военнопленными.
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