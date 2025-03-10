https://ukraina.ru/20250310/1061666897.html

Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность

Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность - 10.03.2025 Украина.ру

Убийства женщин и детей: Гагин рассказал, за что ВСУ пообещали безнаказанность

Командование ВСУ пообещало своим военнослужащим безнаказанность за преступления против мирного населения как на оккупированных территориях Курской области и Донецкой Народной Республики (ДНР), так и на самой Украине. Об этом 10 марта агентству РИА Новости рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин

2025-03-10T10:45

2025-03-10T10:45

2025-03-10T10:45

новости

курская область

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ян гагин

всу

мирные жители

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По его словам, при этом украинским военным обещана безнаказанность на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность. Она также распространяются, уточнил Гагин, на украинских граждан в местах, где дислоцируются части ВСУ и иностранных наемников. "Комментируя жестокость ВСУ, а также наемников, воюющих на их стороне, здесь очень важно отметить, что к этому привела очень серьезная работа в отношении граждан Украины, которая велась последние 30 лет после развала Советского Союза. Это наши "партнеры", так называемые, из НАТО, работали "в долгую". Они воспитывали нового украинца, они воспитывали новую антироссию, и это у них получилось", — считает собеседник издания. Он подчеркнул, что безнаказанность боевиков ВСУ ведет к бесконтрольному поведению не только с мирными гражданами, но и с военнопленными.Тем временем Телеграм-канал SHOT сообщил, что украинские военные нанесли удар ракетами РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже. О том, что именно стало причиной судьбоносного решения для вэсэушников — в публикации "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ

https://ukraina.ru/20250310/1061666428.html

курская область

донецкая народная республика

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новости, курская область, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ян гагин, всу, мирные жители