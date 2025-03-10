https://ukraina.ru/20250310/1061629050.html

Украина за неделю. Принуждение к миру вызвало эскалацию в Европе

Украина за неделю. Принуждение к миру вызвало эскалацию в Европе - 10.03.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Принуждение к миру вызвало эскалацию в Европе

Вся минувшая неделя прошла для Украины под знаком провальных переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне. Киевский режим сполна почувствовал на себе всю серьезность намерений новой американской администрации и за считанные дни изменил свою риторику – украинские власти уверяют, что готовы садиться за стол переговоров

2025-03-10T06:30

2025-03-10T06:30

2025-03-10T06:30

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Военная помощь от США на паузеНе успел отгреметь скандал вокруг перепалки в Белом доме между Зеленским и Трампом, как американские СМИ сообщили, что власти США намерены принять в отношении Украины ряд мер, в том числе приостановить военную помощь.В тот же день самые худшие прогнозы западных СМИ для Киева оправдались – военная помощь Соединенных Штатов была поставлена на паузу.Другой представитель администрации Трампа подчеркнул, что речь идет именно о паузе. По информации Bloomberg, возобновление поставок можно ожидать тогда, когда украинская сторона подтвердит делом свою готовность к миру.Официально поставки прекратились 4 марта в районе 04:30 по московскому времени. Сообщалось, что это коснулось и той техники, которая уже прибыла в логистические хабы в Польше и готовилась к отправке на территорию Украины.По некоторым данным, речь идет о блокировании того пакета помощи, который был принят еще при Джо Байдене и к настоящему моменту был исполнен на 90%. Ожидается, что ограничения будут касаться в основном бронетехники."Еще предстоит узнать детали, но если это соответствует действительности, то это решение, которое, действительно, может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", - прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Плохие новости для Киева на этом не закончились. Позже американские СМИ сообщили, что в рамках остановки военной помощи прекращен также обмен разведданными с Украиной. По мнению экспертов, это уже гораздо более серьезная потеря для ВСУ, так как практически все операции украинской армии проходили на основании данных американской разведки.При этом сведения о том, какой именно информацией прекратили делиться с Киевом, разняться. Пишут, что речь идет об ударах вглубь территории РФ, данные для атак непосредственно на линии фронта якобы продолжают поступать.Как отметил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, Киев сам виноват в том, что остался без разведданных."Если говорить откровенно, то они сами виноваты в этом, украинцы", - ответил он на вопрос канала CBS News о том, что такое решение является "довольно крупной уступкой России".При этом стоит отметить, что особе беспокойство у украинской власти и командования ВСУ вызывало возможное решение США, а именно Илона Маска об отключении системы связи Starlink. В воскресенье, 9 марта, Илон Маск заявил в соцсети X, что, несмотря на его несогласие с политикой Киева, системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине."Чтобы быть предельно ясным, не важно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто объясняю, что без Starlink украинские линии (фронта - ред.) рухнут, так как русские могут глушить все остальные коммуникации! Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету", - написал Маск.Зеленский сдал назадПриостановка американской военной помощи стала для украинских властей холодным душем. Уже через несколько часов Зеленский опубликовал в соцсетях пространный пост, который в Вашингтоне расценили как шаг вперед к урегулированию отношений между двумя странами.Прямых извинений, на которых настаивал Белый дом, от Зеленского не прозвучало, однако в сообщении он признал, что его встреча с Трампом прошла "не так, как предполагалось"."Никто не хочет мира больше, чем украинцы", - написал он.По словам Зеленского, он и его команда готовы работать "под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира".Это сообщение было опубликовано незадолго до выступления главы американского государства перед Конгрессом. Ближе к концу своей речи президент США упомянул конфликт на Украине."Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили мощные сигналы о том, что они готовы к миру", - заявил он.Трамп рассказал также, что получил послание от Зеленского."Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", - сказал он.Президент США добавил, что Зеленский также выразил готовность подписать "в любое удобное время" сделку по природным ресурсам Украины, которая была сорвана провальными переговорами в Вашингтоне недельной давности.По словам посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой, отдельного письма Зеленский Трампу не писал, президент США якобы просто процитировал тот самый пост Зеленского из соцсетей.Данный сигнал главы киевского режима был, судя по всему, позитивно воспринят в Белом доме, однако этого оказалось слишком мало, чтобы изменить ситуацию кардинально. В Госдепе, например, подчеркнули, что движение вперед в отношениях с Украиной будет зависеть от дальнейших действий руководства этой страны."Если президент и госсекретарь сочтет, что Зеленский серьезно настроен, и мы сможем продвигаться вперед, то мы так и сделаем. Ждем с нетерпением этого", - сказала 6 марта на брифинге официальный представитель Государственного департамента Тэмми Брюс.Именно нежелание Зеленского подписывать договор по ресурсам и называют основной причиной охлаждения отношений между Вашингтоном и Киевом."Когда я был в Киеве две недели назад, я очень ясно дал понять <...> Зеленскому, что будет, если мы не подпишем соглашение", - рассказал Келлог.Тем не менее, европейские союзники Украины настаивают, что нормализации отношений с США не достичь без реальных шагов в сторону мира.Первый результат изменившейся позиции киевского режима – переговоры в предстоящий вторник в Эр-Рияде между делегациями Украины и США. От американцев будут участвовать госсекретарь Марк Рубио, спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, а также советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. От Украины подтверждено участие главы Офиса президента Андрея Ермака.В феврале там же, в столице Саудовской Аравии, прошли первые за много лет переговоры делегаций США и России.Еще один возможный удар по Украине, который готовит администрация Трампа – это лишение легального статуса 240 тыс. украинских беженцев, пребывающих в США. Это решение официально не подтверждено, однако по совпадению, сообщения об этом появились после демонстраций украинских мигрантов в американских городах, которые поддержали Зеленского в его конфликте с Трампом.На этом фоне в западных медиа появились публикации о переговорах американцев с украинской оппозицией в лице Юлии Тимошенко и Петра Порошенко*. Представители Трампа якобы интересуются, как можно провести на Украине выборы и как повлиять на то, чтобы сподвигнуть на это Зеленского.Соратник Зеленского, депутат Рады Дмитрий Черный направил по этому факту обращение в СБУ, требуя возбудить уголовное дело на Порошенко и Тимошенко за их контакты с окружением Трампа.Одновременно с этим украинское издание "Страна.ua" пишет, что американцы рассматривают кандидатуры тех, кто теоретически может сменить нынешнего главу режима. Это экс-главком, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, начальник Главного разведывательного управления Кирилл Буданов**, глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, а также мэр Киева Виталий Кличко.Европа хочет воеватьВ первые дни после скандала в Вашингтоне и поспешного отъезда из США Зеленский попытался найти новых покровителей в Европе. Главными заинтересантами выступили Лондон и Париж, которые присматривают себе союзников для противостояния Трампу.Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон провели саммит лидеров ряда государств ЕС, на котором выразили поддержку Зеленскому и пообещали не бросать Украину в свете ухудшающихся отношений с Соединенными Штатами.Если Стармер пытался на неделе выставить себя этаким посредником, советовал Зеленскому заслужить возвращение в орбиту США, то Макрон взял на себя роль ястреба. Дошло даже до заявлений о ядерном оружии.Эти слова прозвучали в его обращении к нации, которое было показано по французскому ТВ в среду, 5 марта."Россия стала угрозой для Франции и для Европы", - объявил он, присовокупив к этому цифры по количеству вооружения, которое якобы будет иметь РФ к 2030 году.Москва будто бы сделала из конфликта на Украине всемирный конфликт, поэтому противостояние на Украине выходит далеко за ее пределы.Макрон отметил, что обстановка в мире меняется, США меняют курс на поддержку Украины, Вашингтон собирается ввести пошлины против Европы, а в регион "возвращается террористическая угроза"."Перед лицом этого опасного мира, оставаться наблюдателем было бы безумием", - сказал президент Франции.Одним из главных его тезисов стало объявлении об открытии дебатов о защите союзников Парижа с помощью французского ядерного оружия.В Кремле в ответ на это заявили, что выступление Макрона свидетельствует о том, что Франция больше думает о продолжении войны, а не о мире.Подтверждением этому стал следующий день, когда в Брюсселе внепланово прошел съезд Евросоюза.Как писало издание Украина.ру, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила участникам свой план по мобилизации 800 млрд евро на оборонные расходы стран Европы. План состоит из трех пунктов: ослабления налоговой нагрузки для незамедлительного финансирования ОПК, кредиты на 150 млрд евро и добровольные пожертвования. Эти меры позволят европейцам совместно закупать вооружение для Украины, так как европейская безопасность рассматривается через украинскую призму. Мирное соглашение без участия Евросоюза, по ее словам, работать не будет.Дискуссия европейцев была сосредоточена на вопросах обороны, но все же это была неформальная встреча. Окончательное решение будет принимать Европейский совет, сообщила журналистам премьер-министр Джорджа Мелони.Удары по УкраинеТем временем, на поле боя ситуация по-прежнему складывается не в пользу Украины.В пятницу, 7 марта, Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ за неделю составили до 10375 человек. Еще 35 украинских военнослужащих сдались в плен.За период с 1 по 7 марта российской армией были освобождены населенные пункты Андреевка, Скудное, Бурлацкое и Привольное.За неделю было нанесено 7 групповых ударов по военным объектам на Украине. Наиболее масштабный из них был нанесен рано утром 7 марта. Кроме военных объектов, под удар российского высокоточного оружия попали объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК.Согласно Министерству обороны России, все цели были поражены.Как пишут украинские СМИ, ВС РФ начали применять новую тактику при применении дронов. Раньше ударные беспилотники "Герань-2" запускались с интервалом в 15-20 секунд. Атака могла продолжаться часами, что позволяло ВСУ стянуть на нужный участок средства ПВО. Теперь же атака идет роем, так, например, били в последний раз по объектам в Одессе: беспилотники выстраивают 15-20 мин над морем, затем следует атака по выбранным объектам, которая продолжается около 10 минут.К слову, с ПВО у Украины могут начаться большие проблемы, так велика в этом компоненте зависимость от американцев. Так, командир подразделения ПВО Одесской области Алексей Коваленко в интервью Le Monde заявил, что запаса ракет для отражения воздушных атак у ВСУ хватит на полгода. И это при условии, что не будет сильных обстрелов.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО технических вариантах обойти запрет на участие украинских политиков в переговорах с Путиным — в материале "Украина за неделю. Выборы во время войны и способы отменить указ Зеленского о запрете переговоров".

https://ukraina.ru/20250306/1061598330.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, сво, россия