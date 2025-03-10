"Может не выжить в любом случае", "США задушат их Саудовской Аравии". Главное на Украине на утро 10 марта - 10.03.2025 Украина.ру
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"Может не выжить в любом случае", "США задушат их Саудовской Аравии". Главное на Украине на утро 10 марта
"Может не выжить в любом случае", "США задушат их Саудовской Аравии". Главное на Украине на утро 10 марта - 10.03.2025 Украина.ру
"Может не выжить в любом случае", "США задушат их Саудовской Аравии". Главное на Украине на утро 10 марта
Президент США Дональд Трамп оценил перспективы существования Украины. Украинская делегация готовится к встрече в Саудовской Аравии
2025-03-10T08:57
2025-03-10T09:35
эксклюзив
хроники
саудовская аравия
владимир зеленский
дональд трамп
кир стармер
сша
украина
fox news
the washington post
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В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "может не выжить". Так он ответил на вопрос, волнует ли его возможная гибель Украины, если Штаты перестанут ей помогать."Ну она может не выжить в любом случае. &lt;...&gt; И второе: эта война не должна была случиться, поэтому мы заканчиваем с этим", — ответил американский лидер.Кроме того, Трамп на брифинге заявил, что Украина пока не показала достаточного уровня желания защитить мир для того, чтобы США снова стали ей оказывать помощь."Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира, верно?.. Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трёх дней", — сказал он.Примечательна и перепалка Трампа с журналистом The Washington Post, состоявшаяся. Тот спросил, являются ли авиаудары ВС РФ по Украине демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны президента России Владимира Путина.Трампа возмутил такой вопрос: он уточнил, в каком издании работает журналист, и заявил, что они "значительно утратили доверие".Тем временем британское издание The Times сообщило, что Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской сторонами."Советник [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину, чтобы дать [Владимиру] Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с Дональдом Трампом", — отмечалось в публикации.Советник Стармера, по информации издания, рекомендовал Зеленскому дать понять американцам, что он отвечает на просьбы Вашингтона, чтобы у президента США сложилось впечатление, что якобы "Россия является главным препятствием на пути к миру".В то же время, как заявил на своём YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис, на предстоящих переговорах США и Украины Зеленский присутствовать не будет из-за его нежелания заключить мир."США пытаются изолировать украинскую делегацию не только от Европы, которая будет оказывать давление, но и от самого Зеленского, его даже не пригласили на такие важные переговоры", — отметил он.Также Меркурис заявил, что подобные решения нужны для прямого продвижения мнения о необходимости срочных переговоров среди представителей украинских властей."После этих переговоров президент США Дональд Трамп, скорее всего, начнет продвигать идею того, что требования России вполне обоснованы и реальны, и Украина находится в сфере влияния Москвы, а затем начнет ускорение процесса переговоров", — подытожил Меркурис.Агентство Reuters же сообщило, что на встрече в Саудовской Аравии американская делегация планирует определить, готова ли Украина пойти на уступки, чтобы окончить боевые действия. Об этом агентству сообщили два американских чиновника.При этом, по информации агентства, встреча пройдёт в Джидде."Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромисс по чему-либо", — заявил агентству один из официальных лиц США о предстоящих переговорах.Другой чиновник указал, что американцы оценят и территориальные требования Украины."Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит",— отметил он.Также агентство вспомнило о словах Трампа, высказанных на брифинге, проведённом на борту№ 1."Я думаю, что на этой неделе мы добьемся большого прогресса", — отмечал Трамп.Что же до Зеленского, то тот в своём вечернем обращении 9 марта заявил, что продолжит "работать ради мира"."Завтра мы продолжим работать ради приближения мира — будет мой визит в Саудовскую Аравию. Также на сегодня ещё более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии — Украины и Соединённых Штатов. Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки", — отметил Зеленский.При этом, как отметило агентство, европейские союзники Украины утверждают, что Украина может заключить сделку с Россией только с позиции силы и что Киеву не следует торопиться садиться за стол переговоров с РФ.В то же время представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз сказал, что Зеленский добился прогресса в восстановлении отношений между США и Украиной после своей встречи с Трампом 28 февраля."В связи со встречами в Саудовской Аравии на этой неделе мы с нетерпением ждем более позитивных шагов, которые, как мы надеемся, в конечном итоге положат конец этой жестокой войне и кровопролитию", — отметил Хьюз.При этом в Госдепе и в украинском посольстве в США комментарии агентству не предоставили.Российский политолог Марат Баширов отметил, что встреча в Саудовской Аравии может не понравиться Украине."Следующая неделя будет для украинских властей кошмаром. Мы задушим в Курской области, американцы задушат в Саудовской Аравии", — написал он вечером 9 марта в своём телеграм-канале.В целом же многие эксперты сходятся во мнении, что переговоры в Саудовской Аравии вряд ли будут лёгкими для представителей Украины.О происходившем на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Принуждение к миру вызвало эскалацию в Европе".
https://ukraina.ru/20250309/1061654052.html
https://ukraina.ru/20250309/1061651752.html
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саудовская аравия
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, саудовская аравия, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, сша, украина, fox news, the washington post, the times
Эксклюзив, Хроники, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер, США, Украина, Fox News, The Washington Post, The Times

"Может не выжить в любом случае", "США задушат их Саудовской Аравии". Главное на Украине на утро 10 марта

08:57 10.03.2025 (обновлено: 09:35 10.03.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Gregor RomДжидда
Джидда - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© commons.wikimedia.org / Gregor Rom
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп оценил перспективы существования Украины. Украинская делегация готовится к встрече в Саудовской Аравии
В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "может не выжить". Так он ответил на вопрос, волнует ли его возможная гибель Украины, если Штаты перестанут ей помогать.
"Ну она может не выжить в любом случае. <...> И второе: эта война не должна была случиться, поэтому мы заканчиваем с этим", — ответил американский лидер.
Кроме того, Трамп на брифинге заявил, что Украина пока не показала достаточного уровня желания защитить мир для того, чтобы США снова стали ей оказывать помощь.
"Я думаю, они подпишут сделку по минералам. Но мы хотим, чтобы они это сделали, я хочу, чтобы они хотели мира, верно?.. Cейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Я думаю, что сейчас они не показали, но я думаю, что они это сделают, и я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трёх дней", — сказал он.
Примечательна и перепалка Трампа с журналистом The Washington Post, состоявшаяся. Тот спросил, являются ли авиаудары ВС РФ по Украине демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны президента России Владимира Путина.
Трампа возмутил такой вопрос: он уточнил, в каком издании работает журналист, и заявил, что они "значительно утратили доверие".
Тем временем британское издание The Times сообщило, что Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с США в Саудовской Аравии, чтобы не допустить новой ссоры между украинской и американской сторонами.
"Советник [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину, чтобы дать [Владимиру] Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с Дональдом Трампом", — отмечалось в публикации.
Советник Стармера, по информации издания, рекомендовал Зеленскому дать понять американцам, что он отвечает на просьбы Вашингтона, чтобы у президента США сложилось впечатление, что якобы "Россия является главным препятствием на пути к миру".
Ринат Ахметов
Вчера, 18:25
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В то же время, как заявил на своём YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис, на предстоящих переговорах США и Украины Зеленский присутствовать не будет из-за его нежелания заключить мир.
"США пытаются изолировать украинскую делегацию не только от Европы, которая будет оказывать давление, но и от самого Зеленского, его даже не пригласили на такие важные переговоры", — отметил он.
Также Меркурис заявил, что подобные решения нужны для прямого продвижения мнения о необходимости срочных переговоров среди представителей украинских властей.
"После этих переговоров президент США Дональд Трамп, скорее всего, начнет продвигать идею того, что требования России вполне обоснованы и реальны, и Украина находится в сфере влияния Москвы, а затем начнет ускорение процесса переговоров", — подытожил Меркурис.
Агентство Reuters же сообщило, что на встрече в Саудовской Аравии американская делегация планирует определить, готова ли Украина пойти на уступки, чтобы окончить боевые действия. Об этом агентству сообщили два американских чиновника.
При этом, по информации агентства, встреча пройдёт в Джидде.
"Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромисс по чему-либо", — заявил агентству один из официальных лиц США о предстоящих переговорах.
Другой чиновник указал, что американцы оценят и территориальные требования Украины.
"Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит",— отметил он.
- РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Вчера, 13:18
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Также агентство вспомнило о словах Трампа, высказанных на брифинге, проведённом на борту№ 1.
"Я думаю, что на этой неделе мы добьемся большого прогресса", — отмечал Трамп.
Что же до Зеленского, то тот в своём вечернем обращении 9 марта заявил, что продолжит "работать ради мира".
"Завтра мы продолжим работать ради приближения мира — будет мой визит в Саудовскую Аравию. Также на сегодня ещё более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии — Украины и Соединённых Штатов. Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки", — отметил Зеленский.
При этом, как отметило агентство, европейские союзники Украины утверждают, что Украина может заключить сделку с Россией только с позиции силы и что Киеву не следует торопиться садиться за стол переговоров с РФ.
В то же время представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз сказал, что Зеленский добился прогресса в восстановлении отношений между США и Украиной после своей встречи с Трампом 28 февраля.
"В связи со встречами в Саудовской Аравии на этой неделе мы с нетерпением ждем более позитивных шагов, которые, как мы надеемся, в конечном итоге положат конец этой жестокой войне и кровопролитию", — отметил Хьюз.
При этом в Госдепе и в украинском посольстве в США комментарии агентству не предоставили.
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Вчера, 09:40
Наступление в Курской области. Главное на Украине на утро 9 мартаРоссийские войска начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям
Российский политолог Марат Баширов отметил, что встреча в Саудовской Аравии может не понравиться Украине.
"Следующая неделя будет для украинских властей кошмаром. Мы задушим в Курской области, американцы задушат в Саудовской Аравии", — написал он вечером 9 марта в своём телеграм-канале.
В целом же многие эксперты сходятся во мнении, что переговоры в Саудовской Аравии вряд ли будут лёгкими для представителей Украины.
О происходившем на Украине — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Принуждение к миру вызвало эскалацию в Европе".
 
ЭксклюзивХроникиСаудовская АравияВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир СтармерСШАУкраинаFox NewsThe Washington PostThe Times
 
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