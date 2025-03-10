ВСУ признали, что терпят поражение в Курской области - Independent
10:47 10.03.2025 (обновлено: 10:59 10.03.2025)
© Станислав КрасильниковОсвобожденные населенные пункты в Курской области
© Станислав Красильников
Украинские военные, находящиеся в Курской области, признают, что терпят поражение на фоне продолжающегося наступления российских сил, сообщает британская газета Independent
"Мы проигрываем", - сказал один из украинских военных.
В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщило о неудачах Киева в Курской области. Британская газета Telegraph указала, что 10 тысяч украинских солдат находятся там под угрозой окружения. Агентство Рейтер, не называя точной численности группировки, информировало о "тысячах" близких к окружению солдат ВСУ. Американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из курского региона в течение двух недель.
В воскресенье Минобороны РФ отмечало, что российская группировка войск "Север" освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин указал, что ВСУ перебросили как минимум две бригады с Курского направления, чтобы "залатать дыры" в обороне на Красноармейском, Великоновоселковском направлениях Донецкой Народной Республики. По его словам, "это связано в первую очередь с тем, что там противник несет очень большие потери в живой силе, и это попытки залатать те дыры, которые образовались в обороне у противника".
Подробнее об успехах российских военных - в материале "Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.