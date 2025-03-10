ВСУ признали, что терпят поражение в Курской области - Independent - 10.03.2025 Украина.ру
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ВСУ признали, что терпят поражение в Курской области - Independent
ВСУ признали, что терпят поражение в Курской области - Independent - 10.03.2025 Украина.ру
ВСУ признали, что терпят поражение в Курской области - Independent
Украинские военные, находящиеся в Курской области, признают, что терпят поражение на фоне продолжающегося наступления российских сил, сообщает британская газета Independent
2025-03-10T10:47
2025-03-10T10:59
новости
курская область
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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"Мы проигрываем", - сказал один из украинских военных.В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщило о неудачах Киева в Курской области. Британская газета Telegraph указала, что 10 тысяч украинских солдат находятся там под угрозой окружения. Агентство Рейтер, не называя точной численности группировки, информировало о "тысячах" близких к окружению солдат ВСУ. Американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из курского региона в течение двух недель.В воскресенье Минобороны РФ отмечало, что российская группировка войск "Север" освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.В понедельник глава ДНР Денис Пушилин указал, что ВСУ перебросили как минимум две бригады с Курского направления, чтобы "залатать дыры" в обороне на Красноармейском, Великоновоселковском направлениях Донецкой Народной Республики. По его словам, "это связано в первую очередь с тем, что там противник несет очень большие потери в живой силе, и это попытки залатать те дыры, которые образовались в обороне у противника".Подробнее об успехах российских военных - в материале "Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, курская область, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины

ВСУ признали, что терпят поражение в Курской области - Independent

10:47 10.03.2025 (обновлено: 10:59 10.03.2025)
 
© Станислав КрасильниковОсвобожденные населенные пункты в Курской области
Освобожденные населенные пункты в Курской области
© Станислав Красильников
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Украинские военные, находящиеся в Курской области, признают, что терпят поражение на фоне продолжающегося наступления российских сил, сообщает британская газета Independent
"Мы проигрываем", - сказал один из украинских военных.
В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщило о неудачах Киева в Курской области. Британская газета Telegraph указала, что 10 тысяч украинских солдат находятся там под угрозой окружения. Агентство Рейтер, не называя точной численности группировки, информировало о "тысячах" близких к окружению солдат ВСУ. Американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из курского региона в течение двух недель.
В воскресенье Минобороны РФ отмечало, что российская группировка войск "Север" освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин указал, что ВСУ перебросили как минимум две бригады с Курского направления, чтобы "залатать дыры" в обороне на Красноармейском, Великоновоселковском направлениях Донецкой Народной Республики. По его словам, "это связано в первую очередь с тем, что там противник несет очень большие потери в живой силе, и это попытки залатать те дыры, которые образовались в обороне у противника".
Подробнее об успехах российских военных - в материале "Крышка дымящегося котла практически закрыта": Медведев рад успехам ВС РФ в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
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