https://ukraina.ru/20250310/1061666428.html
Единственная надежда: украинские чиновники заявили о последнем шансе Киева
Единственная надежда: украинские чиновники заявили о последнем шансе Киева - 10.03.2025 Украина.ру
Единственная надежда: украинские чиновники заявили о последнем шансе Киева
Переговоры Украины и США в Джидде Саудовской Аравии могут оказаться "последним шансом" для Киева. Об этом 10 марта написал журнал The Economist со ссылкой на неназванных украинских чиновников
2025-03-10T10:31
2025-03-10T10:31
2025-03-10T10:31
новости
киев
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
саудовская аравия
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:18:600:356_1920x0_80_0_0_314d2c5f88215b3f1db15c54bde0c270.jpg
В публикации подчеркивается, что в Киеве по-разному оценивают текущую ситуацию в отношениях с Вашингтоном. Один из источников издания — высокопоставленный чиновник в службах безопасности Украины — заявил, что не видит признаков подготовки США к полному уходу из страны. Он считает, что сохраняется надежда на возвращение "к более рациональному подходу" в урегулировании конфликта.В то же время другие собеседники журнала настроены не так оптимистично. По их мнению, ставки для Киева на переговорах в Саудовской Аравии "высоки как никогда", а в случае их провала Украина вряд ли получит новый шанс на восстановление отношений с США.Между тем сам журнал также обозначил свою позицию. Авторы публикации предполагают, что переговоры будут "жесткими".В понедельник, 10 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока не показала достаточного уровня желания заключить мир. О том, каким образом это скажет на возобновлении поставок военной помощи Киеву — в материале Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны Украины
киев
украина
сша
вашингтон
саудовская аравия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057960579_0:0:476:356_1920x0_80_0_0_fd8a17c2d968d8e833896f60964dc360.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, саудовская аравия, переговоры
Новости, Киев, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Саудовская Аравия, переговоры
Единственная надежда: украинские чиновники заявили о последнем шансе Киева
Переговоры Украины и США в Джидде Саудовской Аравии могут оказаться "последним шансом" для Киева. Об этом 10 марта написал журнал The Economist со ссылкой на неназванных украинских чиновников
В публикации подчеркивается, что в Киеве по-разному оценивают текущую ситуацию в отношениях с Вашингтоном. Один из источников издания — высокопоставленный чиновник в службах безопасности Украины — заявил, что не видит признаков подготовки США к полному уходу из страны. Он считает, что сохраняется надежда на возвращение "к более рациональному подходу" в урегулировании конфликта.
В то же время другие собеседники журнала настроены не так оптимистично. По их мнению, ставки для Киева на переговорах в Саудовской Аравии "высоки как никогда", а в случае их провала Украина вряд ли получит новый шанс на восстановление отношений с США.
"Американцы станут еще более активно использовать менторский тон и заставлять нас согласиться на любые условия, о которых они договорятся с Россией", — сказал один из украинских чиновников.
Между тем сам журнал также обозначил свою позицию. Авторы публикации предполагают, что переговоры будут "жесткими".
В понедельник, 10 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина пока не показала достаточного уровня желания заключить мир. О том, каким образом это скажет на возобновлении поставок военной помощи Киеву — в материале Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны Украины