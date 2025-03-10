https://ukraina.ru/20250310/1061666549.html

Трамп вернул ВСУ "глаза": СМИ сообщили о восстановлении передачи разведданных

Трамп вернул ВСУ "глаза": СМИ сообщили о восстановлении передачи разведданных - 10.03.2025 Украина.ру

Трамп вернул ВСУ "глаза": СМИ сообщили о восстановлении передачи разведданных

Американские власти почти возобновили предоставление Украине разведданных. Такое заявление президента США Дональда Трампа опубликовало агентство Reuters

2025-03-10T10:32

2025-03-10T10:32

2025-03-10T10:32

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На прошлой неделе Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ р, уточнив, что Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.В конце недели стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.А уже в выходные телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников написал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными. Параллельно канал Fox News сообщил, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено.Интересно, что именно приостановку передачи разведданных британское издание The Telegraph обвинило в неудаче украинских военных под Курском, уточнив, что суджанский "котел" закрывается с десятью тысячами украинских солдат внутри: "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ.Поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря. Такое мнение высказал информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.

https://ukraina.ru/20250310/1061660264.html

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новости, украина, киев, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, reuters, разведданные