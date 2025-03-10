Трамп вернул ВСУ "глаза": СМИ сообщили о восстановлении передачи разведданных - 10.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250310/1061666549.html
Трамп вернул ВСУ "глаза": СМИ сообщили о восстановлении передачи разведданных
Трамп вернул ВСУ "глаза": СМИ сообщили о восстановлении передачи разведданных - 10.03.2025 Украина.ру
Трамп вернул ВСУ "глаза": СМИ сообщили о восстановлении передачи разведданных
Американские власти почти возобновили предоставление Украине разведданных. Такое заявление президента США Дональда Трампа опубликовало агентство Reuters
2025-03-10T10:32
2025-03-10T10:32
новости
украина
киев
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
reuters
разведданные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/06/1060125894_0:361:754:785_1920x0_80_0_0_e4eaa646064b0cc65a0cd945b168f303.jpg.webp
На прошлой неделе Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ р, уточнив, что Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.В конце недели стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.А уже в выходные телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников написал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными. Параллельно канал Fox News сообщил, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено.Интересно, что именно приостановку передачи разведданных британское издание The Telegraph обвинило в неудаче украинских военных под Курском, уточнив, что суджанский "котел" закрывается с десятью тысячами украинских солдат внутри: "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ.Поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря. Такое мнение высказал информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
https://ukraina.ru/20250310/1061660264.html
https://ukraina.ru/20250308/1061642775.html
украина
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/06/1060125894_0:290:754:856_1920x0_80_0_0_30838605328cb428ce3cb6b5ca2ffbd6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, reuters, разведданные
Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Reuters, разведданные

Трамп вернул ВСУ "глаза": СМИ сообщили о восстановлении передачи разведданных

10:32 10.03.2025
 
Трамп - шоумен
Трамп - шоумен
Читать в
ДзенTelegram
Американские власти почти возобновили предоставление Украине разведданных. Такое заявление президента США Дональда Трампа опубликовало агентство Reuters
"Он сказал журналистам, что администрация уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Украиной", - говорится в материале издания.
08:31
Трамп заявил о недостаточном желании мира со стороны УкраиныУкраина пока не показала достаточного уровня желания заключить мир для того, чтобы США возобновили помощь. Об этом заявил журналистам 10 марта президент США Дональд Трамп
На прошлой неделе Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ р, уточнив, что Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.
В конце недели стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.
А уже в выходные телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников написал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными. Параллельно канал Fox News сообщил, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено.
- РИА Новости, 1920, 08.03.2025
8 марта, 16:28
Fox News опровергает, в НАТО не верят: на Западе пытаются понять, что именно знает КиевВашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено. Об этом 8 марта сообщил американский канал Fox News
Интересно, что именно приостановку передачи разведданных британское издание The Telegraph обвинило в неудаче украинских военных под Курском, уточнив, что суджанский "котел" закрывается с десятью тысячами украинских солдат внутри: "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ.
Поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря. Такое мнение высказал информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
 
НовостиУкраинаКиевСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныReutersразведданные
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45"Делается всё, что должно": Песков высказался о поимке британских шпионов
13:32Песков рассказал об ожиданиях РФ от переговоров США и Украины в Саудовской Аравии
13:28"Никаких сроков нет": Песков рассказал об освобождении Курской области
13:27Михаил Поликарпов: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
13:21"Когда пушки заткнулись". Что сегодня происходит в Донецке
13:12Нидерландский политик призвал дать Киеву быстро проиграть
13:10"Неприятное пробуждение": в конгрессе США заметили важные изменения в поведении Зеленского
13:10СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ
13:06Черниговские актрисы играют мужчин: в нескольких театрах города остались только женщины
13:03"Я восстановил армию": Трамп заявил о мощи США против сил России, Китая и Ирана
13:00Никакого второго шанса и "заманчивое" предложение, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 10 марта
12:52США закрывают 83% программ USAID – Госдеп
12:47Русскоговорящие вэсэушники готовят вооруженное восстание из-за "жестких санкций"— подполье
12:46"До встречи в Одессе!": Тину Канделаки хотели обмануть мошенники, что из этого вышло - фото
12:38Последний шанс Киева: судьбоносные переговоры в Саудовской Аравии
12:29ВСУ "ослепли" под Курском: в США оценили последствия заморозки передачи разведданных Киеву
12:24Лавров назвал обнадеживающими слова администрации Трампа об урегулировании на Украине
12:22Переговоров России и США на этой неделе не ожидается — Захарова
12:14В МИД РФ рассказали о высылке британских шпионов
12:08Кого прогнули, а кто ещё держится, каковы конечные цели Европы на Украине и что дальше - Трухачёв
Лента новостейМолния