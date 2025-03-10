https://ukraina.ru/20250310/1061657865.html

Основной инстинкт. В жизни и политике

Основной инстинкт. В жизни и политике - 10.03.2025 Украина.ру

Основной инстинкт. В жизни и политике

Интересный народ американцы. Обожают простые ответы на самые сложные вопросы. Наверное, поэтому именно у них родилась максима о том, что на каждый сложный вопрос всегда найдется простой, очевидный для всех и неправильный ответ

2025-03-10T07:10

2025-03-10T07:10

2025-03-10T10:33

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Но я сейчас не про "правильность" ответов, а про запрос субъектов. Наверное, именно этот запрос и определил возвращение в мейнстрим подзабытой книги Питера Родмана "Президентское командование".Там великая тайна президентской карьеры сводится, по сути, к двум способностям: дару общения и вере в собственные инстинкты. Точнее, вере в здоровые инстинкты и умение ими управлять.Исходя из этого и расшифровывается загадка "трампомании", а заодно и "трампофобии". Мол, Дональд наш Фредович, как всякий опытный шоумен-виртуоз "общения с залом". Это правда.А как несомненное "политическое животное" он - персона с абсолютной волей к власти и доверяет своим низменным инстинктам больше, чем лукавому рассудку. Вероятно.Соответственно, этот герой пришел в Белый дом надолго. И конституцию, если надо для этого, поменяет. И годы с плеч сбросит. И круг своих фанатов сплотит. И врагов не разочарует…Впрочем, не буду множить ни войско его фанатов, ни толпу его оппонентов. Остановлюсь на предложенной методике оценки потенциала лидерства. В ней, безусловно, есть свое рациональное зерно. И иррациональное тоже.Действительно, не так уж много политиков, которые владеют искусством живого общения. Помню как вместе с замечательным ученым Петром Петровичем Толочко смотрели в тогдашнем Крыму по "ящику" сюжет о встрече российского президента с аспирантами.Мэтр исторической науки воскликнул: " Я устраивал встречу нашему "самому демократичному президенту" (речь шла о Викторе Ющенко - прим.автора) с президиумом Академии наук. Он с академиками общался как с аспирантами. А российский "авторитарный лидер", общается с аспирантами как с академиками!"Да, в мире единицы политиков, умеющих беседовать с любой аудиторией без чванства, "пыхатости", чувства превосходства, раздражения, капризности и менторства. Редкий дар!Но еще реже появляются политики, имеющие здоровые инстинкты. Тем более безусловно доверяющие им.При этом инстинкты "хомо сапиенс" вполне изучены. По крайней мере почти нет сомнений в их классификации в виде трех групп: инстинкты доминирования ( власти); продления рода (секса); обеспечения жизни (денег).Но если суммировать эти грани первичного человеческого кода, возникает очевидный девиз: будь сильнее, заботливее и щедрее, чем соплеменники и станешь вождем. По большому счету, это инстинкты здоровой жизни!Другое дело, что не всякий "хомо" готов признаться себе, что база его духовного мира столь элементарна и однозначна. Так ведь хочется верить в высшие забубенные ценности, замыслы, промыслы как бы возвышающиеся над банальной жизнью.Это у животных все очевидно. Видел когда-то в одном национальном штатовском парке горизонтальные борозды высоко на коре сосен. Служитель объяснил: медведи гризли никогда не дерутся - слишком сильны для этого и могут покалечить друг друга. Один из них, приходя на новую территорию, просто оставляет заметку на стволе. Другой мишка, увидив метку, примеряется. Если не дотягивает до нее - сразу убегает.Инстинкт подсказывает ему, что шансов нет, если нет роста, а значит, и силы. И не быть ему хозяином горы.Политика, конечно, не "мир животных". Но и здесь лидер, способный инстинктивно оценить себя в моменте и принять сразу правильное решение, всегда победит рассудочного тугодума.Да и не только в политике. Знаменитый ас Кожедуб говорил, что побеждает в бою пилот, работающий на инстинктах. Правильных, отшлифованных, раскодированных и раскадрованных. Хотя, война - это та же политика, только другими средствами.Вот только, где взять нормальные инстинкты?Один ироничный западный деятель некогда давал подсказку. Когда советовал своим коллегам: никогда не поступай по первому велению души, оно всегда благородное.В западной цивилизации благородство - главный грех политики. Ибо в их системе координат, оно чуть ли не главное свидетельство слабости, прекраснодушия, "лоховатости" персоны. Подобного героя Федор Михайлович Достоевский назвал "Идиот". Его великий роман как раз о том, кем выглядит человек с русскими инстинктами, помещенный в нью-питерскую колыбель западных ценностей.Когда тот же Зеленский истово воскликнул на встрече с военными: "Я не лох!", он как раз имел в виду подавление всех первичных инстинктов добра, милосердия и благородства, заложенных предыдущим воспитанием и социальной средой.Это дедушка его был "лох" в натуре, когда так нерасчетливо освобождал Европу от жестокости, беспредела и злобы нацизма.Вот и приходит мысль, что суть русской цивилизации - создание общества, соразмерного (политически, экономически, духовно) живым базовым человеческим инстинктам. Или, с другой стороны, загрузка в основной инстинкт массового подсознания общественно-созидательных импульсов.Кстати говоря, американская Конституция некогда и ставила подобную задачу. Отсюда и секрет взаимного американско-русского притяжения в известные исторические периоды.Только вот потом в западной ойкумене стал побеждать, как сейчас модно говорить, "трек" совсем других инстинктов, чем те, которые обеспечили выживание и доминирование,как вида, "хомо сапиенс".Фрейд их назвал "инстинкты смерти", в противовес инстинктам самосохранения. Это инстинкты совсем другого рода, ведущие не к жизни, а к гибели, разрушению, хаосу, суициду.Я сюда отношу и однополые браки, и движение "чайлдфри", и отрицание канонических религий, и даже нашумевший скандал того же Зеленского в Белом доме… Как там пелось у Владимира Семеновича, когда герои его баллады "все хорошее в себе доистребили".Но вернусь-ка к книги Ротмана. Если рассматривать политикум через призму его парадигмы, сегодня в глобальной политике происходит вселенская сшибка не только идеологий, стратегий, мировоззрений. Еще и сшибка инстинктов.Сшибка яростная и трудно прогнозируемая по накалу, рискам, последствиям. Я даже понял Камю, который вслед за восточным мыслителем, мечтал жить в "неинтересные времена". Сошлись в историческом времени, столкнулись в социальном пространстве лидеры с инстинктом жизни и их антиподы с инстинктом смерти.Те, кто "за жизнь", опять-таки инстинктивно, тянутся друг к другу. Порой даже через океан. Но и антиподы - те кто "за смерть", кучкуются тоже. Даже саммиты проводят как еэсовский 6 марта. И там почти единогласно, кроме одной Венгрии, двадцати шестью голосами, голосуют за смерть.Кстати говоря, поражает мощь инстинкта смерти бывшего индустриального флагмана ЕС - Германии. Протесты ее руководства против восстановления Северного потока 2 сравнимы разве, что с протестом больных короновирусом против подачи им кислорода по аппаратам ИВЛ.Еще ошеломительнее заявления Макрона о готовности крошечной, по геополитическим меркам, страны к ядерному конфликту с Россией. Эх, не читал он парижское предупреждение Марины Цветаевой о том, что у Российской богородицы "строгие глаза".Как тут не вспомнить и берлинское прозрение Брехта: идут бараны в ряд, бьют в барабаны. И кожу для них дают сами бараны…Еще раз акцентирую - мир разделился даже на уровне инстинктов. На одной стороне - вера, надежда, любовь. На другой - страх, ужас, ненависть. Ведь, не случайно именно понятие "страх" стало базовым в современной европейской философии.Да уж, интересные времена следить какой основной инстинкт победит. Интересно, аж жуть!Хотя, почему только следить? Тот же Камю при вручении "нобелевки" сказал, что в такие периоды все современники обязаны участвовать в этой драме. От простого обывателя до известного писателя.И он даже намекнул, на чьей стороне. Но не буду подсказывать. Каждый должен определиться сам. На уровне собственного основного инстинкта.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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европа

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

крым, европа, венгрия, владимир зеленский, туск дональд, виктор ющенко, ес, северный поток-2, эксклюзив