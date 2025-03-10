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Месть за прекращение помощи. В Киеве переименуют кафе, названные в честь Трампа - Sun

Месть за прекращение помощи. В Киеве переименуют кафе, названные в честь Трампа - Sun - 10.03.2025 Украина.ру

Месть за прекращение помощи. В Киеве переименуют кафе, названные в честь Трампа - Sun

Кафе в центре Киева, названные в честь президента США Дональда Трампа, будут переименованы в связи с решением Белого дома приостановить поставки американского оружия Украине. Об этом пишет газета Sun

2025-03-10T09:24

2025-03-10T09:24

2025-03-10T09:24

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"Два кафе на Украине, названные в честь Трампа, содрали свои вывески в гневе на президента США", - говорится в материале.По данным издания, владелец двух заведений велел убрать название, содержащее имя американского президента, вскоре после того, как Белый дом отказал Украине в предоставлении оружия и разведданных.В начале марта телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Накануне Трамп ответил на вопрос этого же телеканала, беспокоит ли его вероятность того, что Украина может не выжить из-за приостановления помощи США. По его словам, она "может не выжить" в независимости от того, будет ли предоставлять ей помощь США или нет.Подробнее о дефиците вооружений у ВСУ - в материале Кнутов рассказал, каких вооружений Украине не будет хватать после приостановки помощи от США на сайте Украина.ру.

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новости, дональд трамп, украина, сша, киев, вооруженные силы украины