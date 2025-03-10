Легенда о легенде: размышления о книге Дмитрия Губина "Путь Вия" - 10.03.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250310/1061638925.html
Легенда о легенде: размышления о книге Дмитрия Губина "Путь Вия"
Легенда о легенде: размышления о книге Дмитрия Губина "Путь Вия" - 10.03.2025 Украина.ру
Легенда о легенде: размышления о книге Дмитрия Губина "Путь Вия"
Книга замечательного харьковского краеведа и талантливого публициста Дмитрия Губина "Путь Вия. Из Малороссии на Украину" была издана в прошлом году в питерском издательстве "Алетейя". Дмитрий ранее был автором издания "Украина.ру", сотрудничество с ним прервалось по независящим от редакции причинам. Основу книги составили публикации в нашем издании
2025-03-10T08:00
2025-03-10T09:56
история
история
история ссср
история малороссии
украина
малороссия
польша
пушкин
олесь бузина
тарас шевченко
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Как правило статьи, опубликованные в СМИ, и те же самые статьи, опубликованные под одной обложкой, производят разное впечатление. В данном случае это действительно так – я почти со всеми статьями был знаком заранее, но именно в формате книги они производят уже другое впечатление. Меня они натолкнули на ряд размышлений прямо к книге не относящихся.Впрочем, о самой книге. Она представляет собой сборник статей, посвящённых жизнеописанию деятелей украинской культуры и некоторым историческим эпизодам с XVIII по третью четверть XX века (последние статьи посвящены драматургу Корнейчуку, умершему в 1972 году, и фильму "Свадьба в Малиновке", вышедшему в 1971 году). Причём в списке оказались как персонажи сугубо региональные, за пределами Украины практически неизвестные (вроде Пантелеймона Кулиша), так и общероссийского значения (Николай Костомаров) и вышедшие далеко за рамки любых государственных границ (математик Михаил Остроградский). Важно, что в списке есть самоопределившиеся как украинцы поляки и даже евреи (но не русские, хотя Дмитрий Донцов упоминается).Некоторые статьи вроде бы выбиваются из этой логики, но публикация об Уманском погроме связана с легендированной версией Тараса Шевченко, а в Проскуровском погроме участвовал украинский классик Владимир Сосюра.И только как непришейкобылехвост висит статья о деятеле, который ни к культуре, ни даже к политике напрямую не относится – "ночном императоре", графе Алексее Григорьевиче Разумовском.С некоторым огорчением должен сказать, что автор тут попадет в плен оценок "хохляцкой инвазии", характерных для части российской публицистики.Именно тут он цитирует, например, великого Александра Сергеевича:"Не торговал мой дед блинами,Не ваксил царских сапогов,Не пел с придворными дьячками,В князья не прыгал из хохлов"Действительно, из четырёх упомянутых тут персонажей двое имеют малороссийское происхождение – певший с придворными дьячками Разумовский и светлейший князь "из хохлов" "глуховский кабанчик" Александр Андреевич Безбородко (двое других – генералиссимус, светлейший князь Александр Данилович Меншиков и камердинер Павла I граф Иван Павлович Кутайсов).Цитата, конечно, уместная, но... Завидует солнце русской поэзии, как есть – завидует... Обидно всё это было Пушкину, чей предок участвовал в Ледовом побоище.Правда, сам Пушкин забыть изволит, что его дражайший прадед начинал придворным арапчонком Петра I – нечто среднее по статусу между просто холопом и дрессированной мартышкой, прости Господи.Зависть – плохое чувство. А зависть гения вызывает чувство некоторой неловкости. Ну кто сейчас Кутайсова-то помнит? Специалисты только, и то благодаря его сыну, героически погибшему в Бородинской битве…***Минимум дважды упоминает автор переводы на украинский язык Пушкина. Обычно этот момент является источником возмущения у носителей русской культуры – как они посмели перевести самого Пушкина на украинский язык? Странно, что перевод того же Пушкина на польский или английский таких эмоций не вызывает.Губин же в очерке о Евгении Гребёнке пишет:"Евгений ничего дурного не имел в виду и не сделал. Он всего лишь пересказал поэму, действие которой проходило в его родных местах, теми словами, которые употребляли на Полтавщине".Логика тут понятная, но сам этот момент натолкнул меня на размышления о статусе национального гения.Украинскую культуру небезосновательно считают глубоко вторичной и провинциальной, приводя в пример Тараса Шевченко, которого знают и понимают только украинцы (при том, что его переводили и переводят, давеча вот мне показывали перевод "Кобзаря" на русский язык – стихотворный, разумеется).Но я что-то сомневаюсь, что говорящие так в деталях знают творчество британского национального гения Байрона или польского – Мицкевича. Первого хотя бы в школе дистанционно облизывают, упоминая путешествия Чайльд Гарольда, а много ли людей могут назвать хоть одно произведение Мицкевича?Самое интересное – нашего национального гения Пушкина англичане считают глубоко вторичным и провинциальным эпигоном Байрона, а поляки считают Пушкина эпигоном Мицкевича (которого англичане, в свою очередь, тоже считают эпигоном Байрона).Почему? Ну потому что национальный гений стал национальным гением именно потому, что он обращался к конкретной нации, а не к общечеловеческой. Так что можно сколько угодно доказывать, что Шевченко слабый поэт, это может быть убедительно для кого угодно кроме украинцев.Ну а перевод Пушкина… Ничего плохого в этом нет –Пушкин имеет право быть переведён на украинский язык и не понят ещё и на нём.***Не удерживается автор и от обвинений Разумовского в семейственности и кумовстве. Опять же – характерная калька, причём люди, её использующие, забывают, например, о том, что, когда упоминают о Василия Васильевича Голицына, всегда надо уточнять, кто имеется в виду – видный деятель Семибоярщины в начале XVII века или же фаворит государыни царевны Софьи Алексеевны в конце оного.Кумовство (вернее – местничество) вообще было основой государственной системы Московского царства вплоть до старшего брата Петра Великого – Фёдора Алексеевича, совершившего кадровую революцию и местничество отменившего (его, кстати, мало кто помнит).И, кстати, что такого вредного притащил в Петербург "ночной император"? Своего брата Кирилла? Так он остался в истории не только как последний малороссийский гетман, но и как не худший президент императорской Академии наук и как участник переворота, в результате которого пришла к власти Екатерина Великая.Да и вообще – какие претензии к переселенцам с Малороссии, если сам же автор описывает, как строил Российскую империю Феофан Прокопович. Кстати, а почему?Тут интересный момент – это в советские времена говорили, что "курица не птица – Варшава не заграница" (заграница на самом деле – попасть даже в страны социалистического содружества было непросто). А в XVII веке Польша была той самой Европой – вожделенной для наиболее продвинутой части российской элиты (тут можно вспомнить уже упомянутого князя Голицына).Несмотря на то, что Пётр больше ориентировался на Западную Европу, говорить по противостоянии "польской" и "голландской" партий было бы неверно. Пётр для своих реформ нуждался в людях, имеющих представление о жизни в Европе, и находил их, естественно, на Украине. Тут действовала заимствованная в Польше правовая система, тут местная элита (как дворянство, так и духовенство) имела европейское образование и даже некий европейский лоск. Не зря таким авторитетом и при дворе царевны Софьи, и при дворе Петра пользовался гетман Иван Мазепа, в молодости бывший придворным польского короля.***Может создаться впечатление, что автор слишком много внимания уделяет сложным отношениям украинцев и евреев. Однако это впечатление ложное.В России антисемитизм до XX века имел преимущественно умозрительный характер. А вот украинцы и поляки живут вместе с евреями столетиями, и у всех трёх народов есть счёт друг к другу (потому центром "Союза русского народа" был именно Киев). Так что обойти этот вопрос рассуждая о самосознании украинцев невозможно.Автор, кстати, зря отмахивается от претензий со стороны украинцев. Хотя очевидно, что евреям, чтобы получить свою порцию ненависти, достаточно было просто выглядеть и жить не как все. Но, опять же, будучи честным исследователем он пишет, что жертвами Уманской резни стали не только евреи, но поляки, а поводом к Проскуровскому погрому (единственному, в ходе которого целью был не грабёж и насилие, а уничтожение евреев) стала попытка большевистского восстания.Это, конечно, зверств гайдамаков и петлюровцев никак не оправдывает, но не следует считать, что эти зверства – особенность именно поведения украинцев по отношению к евреям.В том же XVIII веке помимо Колиивщины была Пугачёвщина. На Урале малороссы и евреи в товарных количествах отсутствовали (были ссыльные польские конфедераты, но они, понятно, поддержали восставших), потому русские и башкиры со звериной жестокостью и человеческой изобретательностью расправлялись с дворянами и рабочими уральских заводов, которые восстание не поддержали. Тут, понятно, была разница – это был террор не по национальному, а по социальному признаку. Но мне почему-то не кажется, что для погибших это было не особенно важно…Ну ещё одно – на все дикости того времени смотришь немного иначе, зная, что современные украинские нацисты, оставаясь антисемитами, нашли себе уютную нишу шабес-гоев при крупном еврейском капитале. И, опять же, в рассказе о Проскуровском погроме автор цитирует Сосюру:"Они пошли в город и вырезали почти всю проскуровскую еврейскую бедноту. Портных и сапожников. В буржуазные кварталы они не заглядывали".***В самом начале я указал, что тема самоопределения в качестве украинцев представителей других национальностей важна. Важна она потому, что в российской публицистике присутствует мнение, что, дескать, принадлежность к числу украинцев это выбор не этнический, а политический.Губин слишком интеллигентен, чтобы прямо повторять такие суждения, но не забывает пнуть того или иного человека "вдруг" ставшего украинцем, указывая, что они руководствовались своей выгодой, поскольку в украинском движении была меньшей конкуренция.Очень часто это действительно так – автор книги (так же, как и я) наверняка имеет в виду не исторических деятелей вроде Дмитрия Багалея, а вполне себе своих современников. Часто, но не всегда.Вообще, принадлежность к нации определяется не кровью, а самоопределением. Записаться можно в любую нацию. Разумеется – с определёнными ограничениями. Евреем, допустим, просто так не станешь, но считать себя евреем может каждый - благо все народы происходят от 12 колен израилевых.У меня есть знакомые, которые считают себя эльфами и общаются дома на одном из языков, выдуманных Дж.Р.Р. Толкином. Но это, конечно, случай экстремальный. А есть случай вполне хрестоматийный – этническая немка София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, которая не просто "записалась в русские", но и вошла в пятёрку наиболее выдающихся правителей государства Российского.***При всём моём уважении к покойному Олесю Бузине я к его "концепциям" отношусь критично, в отличие от Губина, который пишет в предисловии о "перековке малороссов в украинцы".Ведь что сделал Бузина? Он взял типичное для украинских националистов деление "загала" (общности) на "свидомых" (национально сознательных) украинцев и "не свидомых" малороссов (считающих себя частью русского народа) и хохлов ("моя хата с краю") и поменял знак. У националистов украинцы хорошие, а малороссы плохие, у Бузины – наоборот. Кто-то из восторженных почитателей (или даже сам Бузина) договорился до "геноцида малороссов украинцами" (это то же самое, что "геноцид великороссов русскими").Чтобы понять, насколько далека от реальности эта картина достаточно вспомнить, что в таком классическом документе "политического украинства" как "Конституция Пилипа Орлика" слово "Украина" вообще не используется, страна же называется "Малая Россия".Да и вообще главное, не то как люди себя называют, а то, как не называют. Даже малоросс, будучи русским, не путает себя с великороссами. Он – другой.И о названии: Гоголь уверял, что Вий – персонаж малороссийского фольклора. Давно доказано, что это выдумка самого Гоголя. Т.е., Вий – дважды выдуманный персонаж.P.S.: Отдельную благодарность хотелось бы выразить Богдану Беспалько (также другу нашей редакции) и Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России", без поддержки которых эта книга не увидела бы свет.
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история, история ссср, история малороссии, украина, малороссия, польша, пушкин, олесь бузина, тарас шевченко, украина.ру, литература, украинцы
История, История, история СССР, история Малороссии, Украина, Малороссия, Польша, Пушкин, Олесь Бузина, Тарас Шевченко, Украина.ру, литература, украинцы

Легенда о легенде: размышления о книге Дмитрия Губина "Путь Вия"

08:00 10.03.2025 (обновлено: 09:56 10.03.2025)
 
Дмитрий Губин "Путь Вия"
Дмитрий Губин Путь Вия
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Книга замечательного харьковского краеведа и талантливого публициста Дмитрия Губина "Путь Вия. Из Малороссии на Украину" была издана в прошлом году в питерском издательстве "Алетейя". Дмитрий ранее был автором издания "Украина.ру", сотрудничество с ним прервалось по независящим от редакции причинам. Основу книги составили публикации в нашем издании
Как правило статьи, опубликованные в СМИ, и те же самые статьи, опубликованные под одной обложкой, производят разное впечатление. В данном случае это действительно так – я почти со всеми статьями был знаком заранее, но именно в формате книги они производят уже другое впечатление. Меня они натолкнули на ряд размышлений прямо к книге не относящихся.
Впрочем, о самой книге. Она представляет собой сборник статей, посвящённых жизнеописанию деятелей украинской культуры и некоторым историческим эпизодам с XVIII по третью четверть XX века (последние статьи посвящены драматургу Корнейчуку, умершему в 1972 году, и фильму "Свадьба в Малиновке", вышедшему в 1971 году). Причём в списке оказались как персонажи сугубо региональные, за пределами Украины практически неизвестные (вроде Пантелеймона Кулиша), так и общероссийского значения (Николай Костомаров) и вышедшие далеко за рамки любых государственных границ (математик Михаил Остроградский). Важно, что в списке есть самоопределившиеся как украинцы поляки и даже евреи (но не русские, хотя Дмитрий Донцов упоминается).
Некоторые статьи вроде бы выбиваются из этой логики, но публикация об Уманском погроме связана с легендированной версией Тараса Шевченко, а в Проскуровском погроме участвовал украинский классик Владимир Сосюра.
И только как непришейкобылехвост висит статья о деятеле, который ни к культуре, ни даже к политике напрямую не относится – "ночном императоре", графе Алексее Григорьевиче Разумовском.
С некоторым огорчением должен сказать, что автор тут попадет в плен оценок "хохляцкой инвазии", характерных для части российской публицистики.
Кирилл Разумовский. Картина XVIII века - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
29 марта 2024, 16:00История
Кирилл Разумовский: последний гетман МалороссииБиографию последнего гетмана Малороссии Кирилла Разумовского лучше всего описывают присказка "из грязи в князи" и поговорка "сколько волка не корми, он всё в лес смотрит"
Именно тут он цитирует, например, великого Александра Сергеевича:
"Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов"
Действительно, из четырёх упомянутых тут персонажей двое имеют малороссийское происхождение – певший с придворными дьячками Разумовский и светлейший князь "из хохлов" "глуховский кабанчик" Александр Андреевич Безбородко (двое других – генералиссимус, светлейший князь Александр Данилович Меншиков и камердинер Павла I граф Иван Павлович Кутайсов).
Цитата, конечно, уместная, но... Завидует солнце русской поэзии, как есть – завидует... Обидно всё это было Пушкину, чей предок участвовал в Ледовом побоище.
Правда, сам Пушкин забыть изволит, что его дражайший прадед начинал придворным арапчонком Петра I – нечто среднее по статусу между просто холопом и дрессированной мартышкой, прости Господи.
Зависть – плохое чувство. А зависть гения вызывает чувство некоторой неловкости. Ну кто сейчас Кутайсова-то помнит? Специалисты только, и то благодаря его сыну, героически погибшему в Бородинской битве…
***
Минимум дважды упоминает автор переводы на украинский язык Пушкина. Обычно этот момент является источником возмущения у носителей русской культуры – как они посмели перевести самого Пушкина на украинский язык? Странно, что перевод того же Пушкина на польский или английский таких эмоций не вызывает.
Дорошенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
18 декабря 2024, 18:22
Дорошенко и Пушкин. У "Солнца русской поэзии" чуть-чуть украинские детиВ 160 километрах от Москвы в Волоколамской городском круге на берегу реки Лама находится село Ярополец, очень важное и для России, и для Украины. Именно там находится единственно доказанная могила украинского гетмана, который предал Россию, но жизнь закончил ее верным служакой
Губин же в очерке о Евгении Гребёнке пишет:
"Евгений ничего дурного не имел в виду и не сделал. Он всего лишь пересказал поэму, действие которой проходило в его родных местах, теми словами, которые употребляли на Полтавщине".
Логика тут понятная, но сам этот момент натолкнул меня на размышления о статусе национального гения.
Украинскую культуру небезосновательно считают глубоко вторичной и провинциальной, приводя в пример Тараса Шевченко, которого знают и понимают только украинцы (при том, что его переводили и переводят, давеча вот мне показывали перевод "Кобзаря" на русский язык – стихотворный, разумеется).
Но я что-то сомневаюсь, что говорящие так в деталях знают творчество британского национального гения Байрона или польского – Мицкевича. Первого хотя бы в школе дистанционно облизывают, упоминая путешествия Чайльд Гарольда, а много ли людей могут назвать хоть одно произведение Мицкевича?
Самое интересное – нашего национального гения Пушкина англичане считают глубоко вторичным и провинциальным эпигоном Байрона, а поляки считают Пушкина эпигоном Мицкевича (которого англичане, в свою очередь, тоже считают эпигоном Байрона).
- РИА Новости, 1920, 02.02.2024
2 февраля 2024, 16:01История
Малороссийский литератор Евгений Гребёнка: Пушкин, Шевченко и "Очи чёрные"Евгений Павлович Гребёнка, он же Гребинка, родился 2 февраля 1812 года в поместье Убежище, что в приходе села Короваев, Пирятинского уезда Полтавской губернии. Его украиноязычные произведения помнят сейчас только специалисты, но вклад в культуру оказался таким, что в его честь назван железнодорожная станция и город в Полтавской области
Почему? Ну потому что национальный гений стал национальным гением именно потому, что он обращался к конкретной нации, а не к общечеловеческой. Так что можно сколько угодно доказывать, что Шевченко слабый поэт, это может быть убедительно для кого угодно кроме украинцев.
Ну а перевод Пушкина… Ничего плохого в этом нет –Пушкин имеет право быть переведён на украинский язык и не понят ещё и на нём.
***
Не удерживается автор и от обвинений Разумовского в семейственности и кумовстве. Опять же – характерная калька, причём люди, её использующие, забывают, например, о том, что, когда упоминают о Василия Васильевича Голицына, всегда надо уточнять, кто имеется в виду – видный деятель Семибоярщины в начале XVII века или же фаворит государыни царевны Софьи Алексеевны в конце оного.
Кумовство (вернее – местничество) вообще было основой государственной системы Московского царства вплоть до старшего брата Петра Великого – Фёдора Алексеевича, совершившего кадровую революцию и местничество отменившего (его, кстати, мало кто помнит).
И, кстати, что такого вредного притащил в Петербург "ночной император"? Своего брата Кирилла? Так он остался в истории не только как последний малороссийский гетман, но и как не худший президент императорской Академии наук и как участник переворота, в результате которого пришла к власти Екатерина Великая.
Да и вообще – какие претензии к переселенцам с Малороссии, если сам же автор описывает, как строил Российскую империю Феофан Прокопович. Кстати, а почему?
Портрет князя Дмитрия Михайловича Голицына (1665 — 1737) архиепископ Феофан (Прокопович) - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля 2023, 07:59История
Битва железных малороссов: Прокопович vs Голицын
Тут интересный момент – это в советские времена говорили, что "курица не птица – Варшава не заграница" (заграница на самом деле – попасть даже в страны социалистического содружества было непросто). А в XVII веке Польша была той самой Европой – вожделенной для наиболее продвинутой части российской элиты (тут можно вспомнить уже упомянутого князя Голицына).
Несмотря на то, что Пётр больше ориентировался на Западную Европу, говорить по противостоянии "польской" и "голландской" партий было бы неверно. Пётр для своих реформ нуждался в людях, имеющих представление о жизни в Европе, и находил их, естественно, на Украине. Тут действовала заимствованная в Польше правовая система, тут местная элита (как дворянство, так и духовенство) имела европейское образование и даже некий европейский лоск. Не зря таким авторитетом и при дворе царевны Софьи, и при дворе Петра пользовался гетман Иван Мазепа, в молодости бывший придворным польского короля.
***
Может создаться впечатление, что автор слишком много внимания уделяет сложным отношениям украинцев и евреев. Однако это впечатление ложное.
В России антисемитизм до XX века имел преимущественно умозрительный характер. А вот украинцы и поляки живут вместе с евреями столетиями, и у всех трёх народов есть счёт друг к другу (потому центром "Союза русского народа" был именно Киев). Так что обойти этот вопрос рассуждая о самосознании украинцев невозможно.
Автор, кстати, зря отмахивается от претензий со стороны украинцев. Хотя очевидно, что евреям, чтобы получить свою порцию ненависти, достаточно было просто выглядеть и жить не как все.
Но, опять же, будучи честным исследователем он пишет, что жертвами Уманской резни стали не только евреи, но поляки, а поводом к Проскуровскому погрому (единственному, в ходе которого целью был не грабёж и насилие, а уничтожение евреев) стала попытка большевистского восстания.
Кишиневский погром 1903 года
19 апреля 2023, 17:57История
Кишинёвский погром: 120 лет трагедии
Это, конечно, зверств гайдамаков и петлюровцев никак не оправдывает, но не следует считать, что эти зверства – особенность именно поведения украинцев по отношению к евреям.
В том же XVIII веке помимо Колиивщины была Пугачёвщина. На Урале малороссы и евреи в товарных количествах отсутствовали (были ссыльные польские конфедераты, но они, понятно, поддержали восставших), потому русские и башкиры со звериной жестокостью и человеческой изобретательностью расправлялись с дворянами и рабочими уральских заводов, которые восстание не поддержали. Тут, понятно, была разница – это был террор не по национальному, а по социальному признаку. Но мне почему-то не кажется, что для погибших это было не особенно важно…
Ну ещё одно – на все дикости того времени смотришь немного иначе, зная, что современные украинские нацисты, оставаясь антисемитами, нашли себе уютную нишу шабес-гоев при крупном еврейском капитале. И, опять же, в рассказе о Проскуровском погроме автор цитирует Сосюру:
"Они пошли в город и вырезали почти всю проскуровскую еврейскую бедноту. Портных и сапожников. В буржуазные кварталы они не заглядывали".
***
В самом начале я указал, что тема самоопределения в качестве украинцев представителей других национальностей важна. Важна она потому, что в российской публицистике присутствует мнение, что, дескать, принадлежность к числу украинцев это выбор не этнический, а политический.
Губин слишком интеллигентен, чтобы прямо повторять такие суждения, но не забывает пнуть того или иного человека "вдруг" ставшего украинцем, указывая, что они руководствовались своей выгодой, поскольку в украинском движении была меньшей конкуренция.
Дмитрий Губин - РИА Новости, 1920, 15.03.2018
15 марта 2018, 17:09
Дмитрий Губин: СБУ подбросило мне карту, учебник по военной топографии, офицерскую линейку и что-то похожее на грязный пластилинХарьковский журналист рассказал изданию Ukraina.ru подробности обыска в своей квартире, который у него на днях провело СБУ по поручению прокуратуры
Очень часто это действительно так – автор книги (так же, как и я) наверняка имеет в виду не исторических деятелей вроде Дмитрия Багалея, а вполне себе своих современников. Часто, но не всегда.
Вообще, принадлежность к нации определяется не кровью, а самоопределением. Записаться можно в любую нацию. Разумеется – с определёнными ограничениями. Евреем, допустим, просто так не станешь, но считать себя евреем может каждый - благо все народы происходят от 12 колен израилевых.
У меня есть знакомые, которые считают себя эльфами и общаются дома на одном из языков, выдуманных Дж.Р.Р. Толкином. Но это, конечно, случай экстремальный. А есть случай вполне хрестоматийный – этническая немка София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, которая не просто "записалась в русские", но и вошла в пятёрку наиболее выдающихся правителей государства Российского.
***
При всём моём уважении к покойному Олесю Бузине я к его "концепциям" отношусь критично, в отличие от Губина, который пишет в предисловии о "перековке малороссов в украинцы".
Ведь что сделал Бузина? Он взял типичное для украинских националистов деление "загала" (общности) на "свидомых" (национально сознательных) украинцев и "не свидомых" малороссов (считающих себя частью русского народа) и хохлов ("моя хата с краю") и поменял знак. У националистов украинцы хорошие, а малороссы плохие, у Бузины – наоборот. Кто-то из восторженных почитателей (или даже сам Бузина) договорился до "геноцида малороссов украинцами" (это то же самое, что "геноцид великороссов русскими").
Чтобы понять, насколько далека от реальности эта картина достаточно вспомнить, что в таком классическом документе "политического украинства" как "Конституция Пилипа Орлика" слово "Украина" вообще не используется, страна же называется "Малая Россия".
16 апреля 2024, 08:36История
"Конституция Пилипа Орлика": основа демократического мифа УкраиныУкраина - родина конституции. Во всяком случае именно так считает и официальная украинская идеология, и официальная украинская историография. На жовто-блакитное знамя украинской пропаганды с целью доказательства этого тезиса уже не первый век поднимается так называемая конституция Пилипа Орлика
Да и вообще главное, не то как люди себя называют, а то, как не называют. Даже малоросс, будучи русским, не путает себя с великороссами. Он – другой.
И о названии: Гоголь уверял, что Вий – персонаж малороссийского фольклора. Давно доказано, что это выдумка самого Гоголя. Т.е., Вий – дважды выдуманный персонаж.

P.S.: Отдельную благодарность хотелось бы выразить Богдану Беспалько (также другу нашей редакции) и Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России", без поддержки которых эта книга не увидела бы свет.
 
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