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Трампа возмутил вопрос репортера о неуважении со стороны Путина

Трампа возмутил вопрос репортера о неуважении со стороны Путина - 10.03.2025 Украина.ру

Трампа возмутил вопрос репортера о неуважении со стороны Путина

Президент США Дональд Трамп 10 марта подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что глава российского государства Владимир Путин авиаударами по Украине якобы выразил неуважение в адрес американского лидера

2025-03-10T07:15

2025-03-10T07:15

2025-03-10T07:30

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Во время брифинга на борту президентского самолета репортер поинтересовался, не являются ли авиаудары ВС РФ по Украине демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны российского коллеги.Трампа возмутил такой вопрос: он уточнил, в каком издании работает журналист, и заявил, что они "значительно утратили доверие".Ранее Трамп говорил, что верит в намерение российского лидера урегулировать украинский конфликт. По его словам, с РФ иметь дело легче, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы и она "адски бомбит Украину".Подробнее об успехах российских военных - в материале Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин