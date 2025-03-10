Трампа возмутил вопрос репортера о неуважении со стороны Путина - 10.03.2025 Украина.ру
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Трампа возмутил вопрос репортера о неуважении со стороны Путина
Трампа возмутил вопрос репортера о неуважении со стороны Путина - 10.03.2025 Украина.ру
Трампа возмутил вопрос репортера о неуважении со стороны Путина
Президент США Дональд Трамп 10 марта подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что глава российского государства Владимир Путин авиаударами по Украине якобы выразил неуважение в адрес американского лидера
2025-03-10T07:15
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Во время брифинга на борту президентского самолета репортер поинтересовался, не являются ли авиаудары ВС РФ по Украине демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны российского коллеги.Трампа возмутил такой вопрос: он уточнил, в каком издании работает журналист, и заявил, что они "значительно утратили доверие".Ранее Трамп говорил, что верит в намерение российского лидера урегулировать украинский конфликт. По его словам, с РФ иметь дело легче, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы и она "адски бомбит Украину".Подробнее об успехах российских военных - в материале Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин

Трампа возмутил вопрос репортера о неуважении со стороны Путина

07:15 10.03.2025 (обновлено: 07:30 10.03.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса
Выступление президента США Д. Трампа на заседании конгресса - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Дональд Трамп 10 марта подверг сомнению слова репортера газеты Washington Post о том, что глава российского государства Владимир Путин авиаударами по Украине якобы выразил неуважение в адрес американского лидера
Во время брифинга на борту президентского самолета репортер поинтересовался, не являются ли авиаудары ВС РФ по Украине демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны российского коллеги.
Трампа возмутил такой вопрос: он уточнил, в каком издании работает журналист, и заявил, что они "значительно утратили доверие".
Ранее Трамп говорил, что верит в намерение российского лидера урегулировать украинский конфликт. По его словам, с РФ иметь дело легче, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы и она "адски бомбит Украину".
Подробнее об успехах российских военных - в материале Наступление идет успешно: Рожин рассказал, как плохая погода облегчает продвижение ВС РФ в зоне СВО на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
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