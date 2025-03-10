Пушилин оценил влияние заморозки передачи разведданных на ситуацию на фронте - 10.03.2025 Украина.ру
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Пушилин оценил влияние заморозки передачи разведданных на ситуацию на фронте
Пушилин оценил влияние заморозки передачи разведданных на ситуацию на фронте - 10.03.2025 Украина.ру
Пушилин оценил влияние заморозки передачи разведданных на ситуацию на фронте
Комментируя тему приостановки предоставления Украине разведданных США в эфире телеканала "Россия 24", глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не слышал от российских военных, чтобы это как-то повлияло на ситуацию на линии боевого соприкосновения, "по-прежнему рассчитываем на свои силы"
2025-03-10T10:39
2025-03-10T10:39
новости
украина
киев
сша
денис пушилин
дональд трамп
сергей полетаев
вооруженные силы украины
россия 24
разведданные
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На прошлой неделе Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ р, уточнив, что Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.В конце недели стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.А уже в выходные телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников написал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными. Параллельно канал Fox News сообщил, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено.В понедельник, 10 марта, агентство Reuters опубликовало сообщение о том, что Трамп вернул ВСУ "глаза, восстановив передачу разведданных.Интересно, что именно приостановку передачи разведданных британское издание The Telegraph обвинило в неудаче украинских военных под Курском, уточнив, что суджанский "котел" закрывается с десятью тысячами украинских солдат внутри: "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ.Поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря. Такое мнение высказал информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
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новости, украина, киев, сша, денис пушилин, дональд трамп, сергей полетаев , вооруженные силы украины, россия 24, разведданные
Новости, Украина, Киев, США, Денис Пушилин, Дональд Трамп, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины, Россия 24, разведданные

Пушилин оценил влияние заморозки передачи разведданных на ситуацию на фронте

10:39 10.03.2025
 
© из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива
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Комментируя тему приостановки предоставления Украине разведданных США в эфире телеканала "Россия 24", глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не слышал от российских военных, чтобы это как-то повлияло на ситуацию на линии боевого соприкосновения, "по-прежнему рассчитываем на свои силы"
"На линии боевого соприкосновения, я не слышал такой информации, что что-то в этом плане поменялось, со стороны, по крайней мере, наших подразделений. Поэтому здесь по-прежнему, как мы уже привыкли, рассчитываем, в первую очередь, на свои силы. Все же здесь стоит разделять и заявления, и действительно передачу или ограниченную передачу разведданных. Поэтому здесь прям такого ощущения, что что-то поменялось на поле боя, увы, нет", - сказал Пушилин.
На прошлой неделе Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ р, уточнив, что Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.
В конце недели стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.
А уже в выходные телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников написал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными. Параллельно канал Fox News сообщил, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено.
- РИА Новости, 1920, 08.03.2025
8 марта, 16:28
Fox News опровергает, в НАТО не верят: на Западе пытаются понять, что именно знает КиевВашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено. Об этом 8 марта сообщил американский канал Fox News
В понедельник, 10 марта, агентство Reuters опубликовало сообщение о том, что Трамп вернул ВСУ "глаза, восстановив передачу разведданных.
Интересно, что именно приостановку передачи разведданных британское издание The Telegraph обвинило в неудаче украинских военных под Курском, уточнив, что суджанский "котел" закрывается с десятью тысячами украинских солдат внутри: "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ.
Поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря. Такое мнение высказал информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
 
НовостиУкраинаКиевСШАДенис ПушилинДональд ТрампСергей ПолетаевВооруженные силы УкраиныРоссия 24разведданные
 
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