https://ukraina.ru/20250310/1061666740.html

Пушилин оценил влияние заморозки передачи разведданных на ситуацию на фронте

Пушилин оценил влияние заморозки передачи разведданных на ситуацию на фронте - 10.03.2025 Украина.ру

Пушилин оценил влияние заморозки передачи разведданных на ситуацию на фронте

Комментируя тему приостановки предоставления Украине разведданных США в эфире телеканала "Россия 24", глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не слышал от российских военных, чтобы это как-то повлияло на ситуацию на линии боевого соприкосновения, "по-прежнему рассчитываем на свои силы"

2025-03-10T10:39

2025-03-10T10:39

2025-03-10T10:39

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разведданные

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На прошлой неделе Трамп принял решение о приостановке военной помощи Украине, включая поставу военной техники и боеприпасов, а также передачу средств по линии Всемирного банка и Агентства США по международному развитию (USAID). Шла речь и о запрете делиться с ВСУ р, уточнив, что Вашингтон заблокировал возможность делиться данными разведки с Киевом и для своих союзников.В конце недели стало известно, что один из ключевых поставщиков спутниковых снимков СВО отключил Украине доступ. Речь идет об американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. А в субботу, 8 марта, СМИ сообщили, что все западные специалисты по работе с данными спутников покинули Украину.А уже в выходные телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников написал, что США по-прежнему делятся с Киевом некоторыми разведданными. Параллельно канал Fox News сообщил, что Вашингтон действительно приостановил передачу Киеву информации, которая "помогала ВСУ проводить наступательные операции", однако эта пауза, вероятно, будет "очень временной" и возобновление передачи данных в полном объеме может произойти в ближайшие дни, если уже не восстановлено.В понедельник, 10 марта, агентство Reuters опубликовало сообщение о том, что Трамп вернул ВСУ "глаза, восстановив передачу разведданных.Интересно, что именно приостановку передачи разведданных британское издание The Telegraph обвинило в неудаче украинских военных под Курском, уточнив, что суджанский "котел" закрывается с десятью тысячами украинских солдат внутри: "Ударили хаймарсами по своим же позициям в Судже": вскрылась фатальная ошибка ВСУ.Поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря. Такое мнение высказал информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.

https://ukraina.ru/20250308/1061642775.html

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новости, украина, киев, сша, денис пушилин, дональд трамп, сергей полетаев , вооруженные силы украины, россия 24, разведданные