Несколькими часами ранее украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе сообщила о задержании в Донбассе оперативной группой Вооружённых сил Украины российского гражданина.
«Около 10:45 группа вооружённых лиц с повязками СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон) под прикрытием проведения работ по разминированию совершала разведку оставленных позиций ВСУ <…> Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооружённых формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года», — рассказали о произошедшем в аккаунте украинской делегации в ТКГ в Τelegram.
В том же сообщении утверждалось, что задержанный гражданин России подозревается украинскими правоохранительными органами в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьёй 115 УК Украины. Иными словами, задержанного россиянина украинцы подозревают в убийстве.
Позже были обнародованы фотографии задержанного и его документов. Оказалось, что это — уроженец Алчевска, который получил российский паспорт в 2020 году. Иными словами, это — гражданин ЛНР. На следующий день — 14 октября — в Луганске опровергли данные о том, что похищенный украинцами офицер ЛНР подозревался в убийстве.
«[Это] не соответствует действительности. Этого не было никогда, это наглая ложь», — заявила на пресс-конференции в «Луганском информационном центре» его жена — Татьяна Вараксина.
Но ещё до пресс-конференции с её участием в ЛНР сделали ряд заявлений. И самое громкое из них сделал глава республики — Леонид Пасечник.
ЛНР терпеть не будет
Фотографии задержанного офицера СЦКК со стороны ЛНР с заклеенными скотчем глазами, вызвало бурную реакцию не только в сети.
Этот комментарий некоторых в ЛНР обескуражил.
«Ни оценки действий военизированных формирований Украины, ни требований к Украине немедленно вернуть преступно захваченного офицера, ни сожаления о произошедшем… Только об «усилиях, чтобы не повторялись в будущем»! А ничего ещё не закончилось! Человек находится в плену!!! А модератор от посредника проинформировал и успокоился! Очень показательно!» — отметил представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Россия пока молчит, несмотря на то, что её гражданина по сути вероломно захватили в плен украинцы. Ну а Украина вряд ли будет останавливаться на достигнутом. Ведь ей, судя по всему, поставили соответствующую цель.
Совпадения по времени
В среду, 13 октября, Россию покинула замгоссекретаря США Виктория Нуланд, проведя ряд встреч с российскими чиновниками и политиками. Так, 12 октября она встретилась с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, а на следующий день прибыла на переговоры в администрацию президента России, где встретилась с заместителем главы администрации Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым.
«Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом [США Джо] Байденом. Так что вполне конструктивные отношения [у нас] сейчас с действующей администрацией [США]», — рассказал о содержании визита Нуланд президент России Владимир Путин 13 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.
На следующий день, 14 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, о чём Нуланд говорила на встречах в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам и раздражителям в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать», — отметила она.
В общем, Нуланд за три дня своего визита — а она была в России с 11 по 13 октября — налаживала отношения США с Россией.
И эти же дни отметились странными совпадениями. Так, 11 октября состоялся экстренный видеозвонок канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. А потом лидеры Франции и Германии позвонили президенту РФ Владимиру Путину. Обсуждали урегулирование в Донбассе и возможность встречи в «нормандском формате».
Но буквально на следующий день, 12 октября, во время 23-го саммита Украина-ЕС Зеленский и представители ЕС сделали заявления, серьёзно усложняющие какие-бы то ни было встречи в нормандском формате.
«Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании в Донбассе полностью лежит на РФ, которая, бесспорно, является стороной конфликта, что сегодня зафиксировано в совместном заявлении», — заявил Зеленский.
А 13 октября украинцы пленили представителя ЛНР — российского гражданина.
Всё это позволяет предположить, что при негласной поддержке Европы Украина провоцирует Россию на жёсткие действия, тем самым пытаясь осложнить налаживание отношений РФ с США. Ведь в последнем случае Европа будет выведена за скобки урегулирования ситуации в Донбассе. А «нормандский формат» будет признан ненужным.
Киев же опасается, что Вашингтон в вопросе конфликта в Донбассе постепенно согласится с позицией Москвы.