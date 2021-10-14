В среду, 13 октября, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что его республика прекращает диалог в рамках Минского формата. Причиной для этого заявления послужила украинская провокация

Несколькими часами ранее украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе сообщила о задержании в Донбассе оперативной группой Вооружённых сил Украины российского гражданина.

«Около 10:45 группа вооружённых лиц с повязками СЦКК (Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон) под прикрытием проведения работ по разминированию совершала разведку оставленных позиций ВСУ <…> Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооружённых формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года», — рассказали о произошедшем в аккаунте украинской делегации в ТКГ в Τelegram. Глава ЛНР заявил о бессмысленности переговоров с Украиной © пресс-служба ЛНР

В том же сообщении утверждалось, что задержанный гражданин России подозревается украинскими правоохранительными органами в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьёй 115 УК Украины. Иными словами, задержанного россиянина украинцы подозревают в убийстве.

Позже были обнародованы фотографии задержанного и его документов. Оказалось, что это — уроженец Алчевска, который получил российский паспорт в 2020 году. Иными словами, это — гражданин ЛНР. На следующий день — 14 октября — в Луганске опровергли данные о том, что похищенный украинцами офицер ЛНР подозревался в убийстве.

«[Это] не соответствует действительности. Этого не было никогда, это наглая ложь», — заявила на пресс-конференции в «Луганском информационном центре» его жена — Татьяна Вараксина.

Но ещё до пресс-конференции с её участием в ЛНР сделали ряд заявлений. И самое громкое из них сделал глава республики — Леонид Пасечник.

ЛНР терпеть не будет

Фотографии задержанного офицера СЦКК со стороны ЛНР с заклеенными скотчем глазами, вызвало бурную реакцию не только в сети.

«В день видеоконференции участников Контактной группы диверсионно-разведывательная группа боевиков ВСУ из укрытия атаковала офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), который, следуя инструкции, обеспечивал контроль за соблюдением всеобъемлющего перемирия в районе КПВВ «Первомайск-Золотое» во время работ по очистке дороги сотрудниками предприятия «Луганский автодор». Боевики применили оружие, напали на обезоруженного офицера представительства ЛНР в СЦКК и захватили его в плен. При этом Киев прекрасно знает, что нахождение вооруженных людей на данном участке — контрольном пункте въезда-выезда — категорически запрещено!» — заявил глава ЛНР.





Он также напомнил, что за несколько часов до этого ВСУ открыли огонь по школе посёлка Золотое-5, повредив там остекление. От жертв спасло лишь то, что с 13 октября у школьников ЛНР начались осенние каникулы.





«Мы незамедлительно требуем освободить представителя ЛНР в СЦКК, а СММ ОБСЕ и другим международным организациям дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева, которые мы склонны считать актом терроризма, и оказать давление на руководство Украины для неукоснительного соблюдения Минских соглашений! До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках Минского формата считаю бессмысленным!» — подытожил Пасечник.





Призыв Пасечника не остался неуслышанным: в ОБСЕ отреагировали, но так, что заставили многих луганчан в сердцах выругаться.





«Участники встречи были проинформированы о инциденте, произошедшем на участке разведения Золотое — Первомайск. На данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», — заявил специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен.

Этот комментарий некоторых в ЛНР обескуражил. В базу «Миротворца» попала 12-летняя девочка из ЛНР © Миротворець

«Ни оценки действий военизированных формирований Украины, ни требований к Украине немедленно вернуть преступно захваченного офицера, ни сожаления о произошедшем… Только об «усилиях, чтобы не повторялись в будущем»! А ничего ещё не закончилось! Человек находится в плену!!! А модератор от посредника проинформировал и успокоился! Очень показательно!» — отметил представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

Россия пока молчит, несмотря на то, что её гражданина по сути вероломно захватили в плен украинцы. Ну а Украина вряд ли будет останавливаться на достигнутом. Ведь ей, судя по всему, поставили соответствующую цель.

Совпадения по времени

В среду, 13 октября, Россию покинула замгоссекретаря США Виктория Нуланд, проведя ряд встреч с российскими чиновниками и политиками. Так, 12 октября она встретилась с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, а на следующий день прибыла на переговоры в администрацию президента России, где встретилась с заместителем главы администрации Дмитрием Козаком, а также помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым.

«Сейчас находится замгоссекретаря в Москве. Она со своими российскими коллегами обсуждает вопросы наших дальнейших контактов с президентом [США Джо] Байденом. Так что вполне конструктивные отношения [у нас] сейчас с действующей администрацией [США]», — рассказал о содержании визита Нуланд президент России Владимир Путин 13 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.

На следующий день, 14 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, о чём Нуланд говорила на встречах в российском внешнеполитическом ведомстве. «Европа не в лучшей форме». Как саммит ЕС — Украина обернется поражением Зеленского © president.gov.ua / president.gov.ua / Перейти в фотобанк

«Разговор получился предельно откровенным, без сглаживания острых углов по многочисленным проблемам и раздражителям в двусторонних отношениях, включая искусственно создаваемые Вашингтоном препятствия для деятельности дипломатических представительств России и постоянно вводимые визовые и иные ограничения, на которые мы вынуждены отвечать», — отметила она.

В общем, Нуланд за три дня своего визита — а она была в России с 11 по 13 октября — налаживала отношения США с Россией.

И эти же дни отметились странными совпадениями. Так, 11 октября состоялся экстренный видеозвонок канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. А потом лидеры Франции и Германии позвонили президенту РФ Владимиру Путину. Обсуждали урегулирование в Донбассе и возможность встречи в «нормандском формате».

Но буквально на следующий день, 12 октября, во время 23-го саммита Украина-ЕС Зеленский и представители ЕС сделали заявления, серьёзно усложняющие какие-бы то ни было встречи в нормандском формате.

«Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании в Донбассе полностью лежит на РФ, которая, бесспорно, является стороной конфликта, что сегодня зафиксировано в совместном заявлении», — заявил Зеленский.

А 13 октября украинцы пленили представителя ЛНР — российского гражданина.

Всё это позволяет предположить, что при негласной поддержке Европы Украина провоцирует Россию на жёсткие действия, тем самым пытаясь осложнить налаживание отношений РФ с США. Ведь в последнем случае Европа будет выведена за скобки урегулирования ситуации в Донбассе. А «нормандский формат» будет признан ненужным.

Киев же опасается, что Вашингтон в вопросе конфликта в Донбассе постепенно согласится с позицией Москвы.