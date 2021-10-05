Украинские энергетики объявили, что будут изучать возможность прокачки водорода по существующей газотранспортной системе. И даже деньги на изучение выделены. Но это пока слова. В то же время в мире вовсю развиваются не только «зеленые технологии», но и водородная энергетика. А в Испании и Франции уже пустили поезда на водороде

А в Британии создан инвестиционный фонд, который будет вкладывать средства только в «водородную экономику». Пока это всего 200 миллионов фунтов, но соучредители рассчитывают на его увеличение до миллиарда.

В Западной Австралии хотят построить 50 ГВт ветряных и солнечных электростанций для выработки водорода

Консорциум компаний из Австралии и Гонконга обнародовал планы постройки ветряных и солнечных электростанций суммарной мощностью 50 гигаватт (ГВт) в штате Западная Австралия для производства «зеленого» водорода и «зеленого» аммиака. Western Green Energy Hub будет построен на территории 15 тысяч квадратных километров на юго-востоке штата — в регионе с оптимальным дневным профилем для возобновляемых источников энергии, со стабильно высокими уровнями ветра и солнца на протяжении суток, утверждают девелоперы проекта. РЖД будет работать на водороде - эксперт © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Хаб будет состоять из ветряных электростанций мощностью 30 ГВт и солнечных установок на 20 ГВт, питающих до 28 ГВт электролизеров. Если он будет построен, то станет крупнейшим в мире комплексом по производству экологически чистого водорода — больше, чем 45-гигаваттный проект преобразования ветра и солнца в «зеленый» водород, запланированный немецким девелопером SVEVIND в Казахстане.

Компании InterContinental Energy (Гонконг), CWP Global и Mirning Green Energy (обе — Австралия) заявляют, что их проект стоимостью 52 миллиарда долларов США сможет производить до 3,5 миллионов тонн «зеленого» водорода или 20 миллионов тонн «зеленого» аммиака в год. Инвесторы планируют поставлять это «зеленое» топливо внутри Австралии, однако расположение комплекса недалеко от побережья позволит также экспортировать его за рубеж.

Девелоперы отмечают, что произведенный на их комплексе «зеленый» водород и «зеленый» аммиак смогут удовлетворить огромный потенциальный спрос во многих секторах. К таким секторам относятся судоходство и авиация, а также тяжелая промышленность — сталелитейная, химическая и горнодобывающая. Они планируют принять окончательное инвестиционное решение после 2028 года и считают, что первая фаза проекта — с неопределенной мощностью — может быть введена в эксплуатацию к 2030 году.

InterContinental Energy и CWP Renewables, дочерняя компания CWP Global, также совместно работают над другим центром экологически чистой энергии мощностью 26 ГВт в Западной Австралии. Однако департамент окружающей среды Австралии недавно отклонил планы относительно второй фазы этого комплекса мощностью 11 ГВт из-за потенциального воздействия на водно-болотные угодья и миграцию отдельных видов перелетных птиц. Девелоперы сейчас изучают опасения властей и готовятся внести соответствующие поправки в проект. Паевский: в России запускают масштабный водородный проект © flickr.com, Brussels Morning

Испанские компании разрабатывают поезда на водородной тяге

Нефтеперерабатывающая компания Repsol и производитель поездов Talgo договорились совместно разрабатывать поезда, работающие на возобновляемых водородных источниках, и продвигать безэмиссионный железнодорожный транспорт на Пиренейском полуострове. При этом Talgo уже разрабатывает поезд на водородной тяге в рамках инициативы Basque Hydrogen Corridor, запущенной в феврале 2021 года. В свою очередь, Repsol является ведущим производителем водорода в Испании, управляет крупнейшей водородной установкой в Европе и реализует многочисленные проекты в промышленных центрах, рассчитывая стать эталонным производителем «зеленого» водорода на Пиренейском полуострове.

Альянс двух компаний призван обеспечить комплексное решение для превращения поездов, работающих на возобновляемых водородных источниках, из проектов в реальность. Talgo займется проектированием, производством и вводом в эксплуатацию новых поездов для перевозки на короткие и средние расстояния, в то время как Repsol предложит свою инфраструктуру производства водорода из возобновляемых источников энергии, и логистические средства компании для снабжения железнодорожной сети экологичным топливом. Это сотрудничество будет способствовать достижению одной из целей, поставленных в Водородной дорожной карте, утвержденной правительством Испании в октябре прошлого года, — к 2030 году построить в стране две линии коммерческих поездов на водородной тяге.

В Talgo рассчитывают, что водородные поезда позволят снизить выбросы углерода на железнодорожных линиях Испании, особенно на второстепенных, который до сих пор не электрифицированы. С этой целью компания уже разработала поезд Vittal One — модульное решение для поездов средней дальности и пригородных поездов. Он работает на электромоторах, энергия для которых производится из водородных топливных элементов, — то есть это первый гибридный водородно-электрический поезд. Компания планирует в ноябре следующего года выпустить его на один из маршрутов, чтобы продемонстрировать и проверить концепцию его работы в условиях коммерческой эксплуатации. «Наши уже воют». Немецкий эксперт Рар сказал, что начнется, если в мире будет сплошная «зеленая энергетика» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В свою очередь, Repsol уже анонсировала установку двух электролизеров мощностью 100 МВт на своем заводе Petronor в Картахене, которые будут снабжать промышленный комплекс компании возобновляемым водородом. Repsol также планирует массово использовать органические отходы для производства биометана, который будет сырьем для производства возобновляемого водорода. 4 октября 2021 года компания объявила, что достигла важной вехи и впервые произвела 10 тонн возобновляемого водорода с использованием биометана. Это открывает путь к дальнейшему внедрению водорода на промышленных комплексах Repsol, позволяя снизить углеродный след производственных процессов, отметили в компании.

Кроме этого, в конце сентября этого года в Repsol сообщили, что до второй половины 2022 года на заводе Petronor в Стране Басков будет введен в эксплуатацию электролизер мощностью 2,5 МВт для производства «зеленого» водорода. Сумма инвестиции составит 8,9 миллиона евро. Электролизер будет снабжать экологичным топливом не только сам завод, но и другие предприятия технологического парка Margen Izquierda. Среди них — Energy Intelligence Center, научно-исследовательский институт, спонсируемый правительством Страны Басков, и первая водородная заправочная станция в регионе, которую совместно создадут Баскское энергетическое агентство и Repsol. Всего же испанский нефтегазовый гигант планирует ввести 557 МВт электролизеров до 2025 года, и 1,9 ГВт — до 2030-го.

Наследник миллиардного состояния основал фонд для инвестиций в водородную отрасль

Джо Бэмфорд, наследник состояния в 10 миллиардов долларов, — во столько оценивается принадлежащая его семье фирма JCB, производящая строительную технику, — стал соучредителем нового инвестиционного фонда. Особенность фонда HyCap, который уже привлек более 200 миллионов фунтов стерлингов и планирует увеличение до одного миллиарда фунтов, — инвестиции исключительно в водородную отрасль. Кроме того, фонд будет в первую очередь ориентироваться на британские предприятия, которые стремятся ускорить поставки водорода, производимого с использованием возобновляемой электроэнергии. «Зеленая» энергетика Украины обвалила акции норвежской энергокомпании © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Люди в финансовом мире действительно воодушевлены тем, чтобы стать экологичными», — сказал 43-летний Джо Бэмфорд в интервью американскому агентству Bloomberg, добавив, что его семья вложила около 100 миллионов фунтов стерлингов в его фонд. «В настоящее время в водородной экономике не так много возможностей получить ответ на вопрос "Как мне на самом деле инвестировать в нее?"» — говорит он. Бэмфорд, который также руководит производителем водорода Ryse и компанией Wrightbus, выпускающей автобусы на этом топливе, считает, что именно недостаточное финансирование оказалось препятствием для развития водородной отрасли.

По словам Бэмфорда, его команда уже определила около 40 компаний для оценки, и ожидает, что инвестиции будут равномерно распределены между производством водорода, предприятиями среднего звена (заправочные станции и т. п.), и конечными потребителями, включая компании грузовых и пассажирских перевозок. Кроме мелких и средних инвесторов, HyCap надеется привлечь деньги больших компаний типа BP и Shell.

Как отмечала британская деловая газета The Financial Times (FT), высокая стоимость водорода и сложность его производства без выбросов до сих пор препятствовали развитию этой технологии. Тем не менее британская отраслевая лоббистская группа Hydrogen Council ожидает, что к 2030 году в сектор будет инвестировано 500 миллиардов долларов. По словам Бэмфорда, которые привело издание, у Великобритании больше шансов стать конкурентоспособной в водородной отрасли, чем в сфере производства аккумуляторных батарей для электромобилей, поскольку тут страна давно уступила азиатским конкурентам. «Мы хотим сделать с водородом то, что Китай сделал с батареями, перенести сюда водородную производственно-сбытовую цепочку, а затем экспортировать его по всему миру», — сказал соучредитель фонда HyCap.

Лорд Энтони Бэмфорд, председатель JCB и известный сторонник Brexit, разделяет энтузиазм своего сына по поводу водорода как средства декарбонизации значительной части транспортного и строительного секторов. При этом младший Бэмфорд сказал FT, что его семья вложила в HyCap чуть меньше половины первоначального финансирования, но он хочет, чтобы ее конечная доля в фонде составляла не более 20%.

Вторым соучредителем водородного инвестиционного фонда является британская компания Vedra Partners, которой руководит Макс Готчалк. «Этот фонд действительно создан для того, чтобы помочь в развитии водородной экосистемы Великобритании от начала до конца», — сказал он в комментарии FT. Речь идет о том, чтобы «заняться практическими делами», подчеркнул Готчалк.

Напомню, правительство Великобритании 17 августа 2021 года обнародовало водородную стратегию, которая предусматривает, что к 2030 году в стране будет вырабатываться количество водорода, достаточное для обогрева и приготовления пищи как минимум в 3 миллионах домохозяйств. Согласно плану, к концу десятилетия активы «водородной экономики» достигнут стоимости в 900 миллионов фунтов стерлингов, и она обеспечит 9 тысяч новых высококвалифицированных рабочих мест. А к 2050-му соответствующие показатели должны составить 13 миллиардов фунтов и 100 тысяч рабочих мест.