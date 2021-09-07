Новая, называемая "зеленой" энергетика все более овладевает умами элит ведущих государств мира. В Европе, в том числе и России, приняты в последнее время доктрины и стратегические программы развития новой энергетики, что лишний раз подчеркивает актуальность этого экономического и политического направления

В «Сбербанке» пугают россиян падением доходов в случае энергоперехода

По подсчетам «Сбербанка», достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить миру 140 триллионов долларов, или 3% мирового ВВП в год.

Об этом 3 сентября заявил глава банка Герман Греф, выступая на сессии «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. К этому моменту потенциальное падение энергетического экспорта России составит 192 миллиарда долларов, производство нефти и газового конденсата может упасть на 72%, газа — на 52%, а энергетического угля — на 90%, заявил Греф. По его словам, потенциальный ущерб для российского ВВП составит 7,7% к 2035 году: 5 триллионов рублей нефтегазовых доходов может потерять бюджет, а падение реальных доходов населения составит до 14%. «Наши уже воют». Немецкий эксперт Рар сказал, что начнется, если в мире будет сплошная «зеленая энергетика» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Я бы назвал несколько ключевых рисков [энергоперехода для России]. Это падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблема моногородов, потенциальная утрата нашего лидерства в мировой энергетике из-за того, что источники будут другие. Пятое — это потеря бюджетных доходов. Шестое — это потенциальные проблемы при отсутствии трансформации у энергетических компаний, включая потенциальные банкротства целого ряда этих компаний», — сказал Герман Греф. По мнению главы «Сбербанка», чтобы не допустить негативного сценария, надо сделать два маневра. «В первую очередь, иные способы переработки. Это газохимия и нефтехимия, и превращение этих технологий в более экологичные системы… Тогда цифры мы сможем увидеть иные», — отметил Греф.

Комментируя эти заявления, доктор экономических наук Никита Кричевский отметил, что Греф «просто взял и вынул из бюджета все нефтегазовые доходы, как будто внутри страны нефтегаз также будет под запретом». «При том, что углеродный налог на нефтегаз и уголь пока не распространяются, а Россия — нетто-производитель кислорода. Про 14% падения доходов людей даже говорить нечего — с какого потолка их взяли?» — написал Кричевский в своём Telegram-канале.

При этом в Минэнерго РФ возможные угрозы не приуменьшают. Заместитель министра энергетики Павел Сорокин, выступая на ВЭФ, заявил, что вследствие энергоперехода и декарбонизации, которые предстоят российское экономике, возможно сокращение нефтегазовых экспортных доходов. «Потеря конкурентоспособности, потеря ресурсной ренты и доходов, а уже от этого социальные проблемы, которые возникают. Мы этот вызов очень хорошо осознаём и стараемся к нему подходить прагматично», — сказал Сорокин. По словам замминистра энергетики, у России есть несколько путей решения трудностей, связанных с энергопереходом, — развитие нефтехимической промышленности, водородной энергетики и применение технологии улавливания углерода.

По словам же министра экономического развития РФ Максима Решетникова, есть риск в «форсированном» энергопереходе, который может привести, например, к скачку стоимости металла как минимум на 20%. «Есть риск инфляции, вызванный мировой повесткой», — сказал министр. Он призвал «уйти от романтизма и перейти к конкретным расчетам». Решетников добавил, что при этом важно не упустить возможности в развитии альтернативной энергетики. «Зеленая» энергетика Украины обвалила акции норвежской энергокомпании © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Отказ от угля и нефти обойдётся России в триллионы рублей

В конце августа российская редакция делового журнала Forbes опросила российских экономистов и чиновников относительно того, во сколько экономике РФ может обойтись глобальный энергопереход, то есть переход от генерации и потребления традиционного топлива к возобновляемым источникам энергии. Оценки колеблются от 3,7 триллиона рублей до 2050 года — до 5 триллионов рублей в год.

Правительство РФ начало подготовку к глобальному энергопереходу в начале августа этого года. Власти должны определить риски и возможности такой перестройки экономики для России, найти наиболее подходящий сценарий, и для этого было создано несколько рабочих групп под руководством вице-премьера Андрея Белоусова.

Как сообщил Forbes федеральный чиновник, всего было создано десять рабочих групп. По его словам, наметить цели нужно уже к 1 октября, подготовить дорожную карту — к январю 2022-го.

Формирование упомянутых рабочих групп началось на фоне инициатив Евросоюза по защите своего рынка от «грязных» товаров за счет трансграничного «углеродного налога». Имеется в виду взимание трансграничных сборов за углекислый газ, выделяемый при производстве, в частности, металлов, труб, удобрений, цемента и электроэнергии, поставляемых в ЕС. Платёж будет взиматься с 2026 года. Кроме того, в начале августа ООН представила доклад об изменении климата Земли. Авторы утверждают, что текущее десятилетие — последний шанс для принятия мер по замедлению глобального потепления, включая отказ от потребления угля и ископаемого топлива.

Крупнейшие импортёры российских углеводородов уже начали этот путь: ЕС пообещал прийти к углеродной нейтральности к 2050 году, а Китай — к 2060 году. Одно из решений — переход к производству экологически чистого водорода на экспорт. Это значит, что водород должен быть получен из возобновляемых источников энергии («зелёный» водород), атомной энергии («желтый») или природного газа («голубой»). Пока в России есть незначительное производство «жёлтого» водорода. Марунич: «Зеленая» энергетика отправит украинцев обратно в каменный век © РИА Новости, Нина Зотина

Один из дискуссионных вопросов для российского правительства — объём и источники инвестиций в энергопереход, рассказал Forbes федеральный чиновник. Брать деньги планируется преимущественно у частных инвесторов и компаний, и лишь часть — из бюджета. По словам участника совещаний одной из рабочих групп, необходимые инвестиции оцениваются в 50 миллиардов долларов (3,7 триллиона рублей) на горизонте 2021-2050 годов, то есть примерно в 1,7 миллиарда долларов в год в среднем. «И это только инвестиции в электроэнергетику и тепловую энергетику. Такие вливания помогут снизить объем выбросов CO2 суммарно примерно на 6 миллиардов тонн», — рассказывает он. Федеральный чиновник предварительно обозначил затраты в «несколько триллионов» рублей к 2050 году. Но пока называть конкретные суммы, по его словам, рано, поскольку еще неясен объем мероприятий.

По оценкам опрошенных Forbes экспертов, реформирование промышленности и переход к технологиям производства водорода на экспорт обойдутся гораздо дороже. В России очень низкий уровень как генерации, так и потребления возобновляемых источников энергии, говорит профессор практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким.

«Во всем мире инвестиции в энергетический переход достигли рекордных 501,3 миллиарда долларов в 2020 году, в основном в развитие альтернативной энергетики. Китай уже имеет более 400 гигаватт установленных мощностей ВИЭ (возобновляемых источников энергии) — ветро- и солнечной энергетики, а Россия — менее двух гигаватт. Таким образом, чтобы догнать отставание от других экономик, например, Китая, нужно не менее 25-40 миллиардов долларов в год, пропорционально инвестициям других игроков», — считает эксперт. Участие на рынке «зелёного» водорода требует резкого увеличения доли ВИЭ, добавляет он.

Переформатирование российской экономики, в том числе металлургических комбинатов, потребует не менее 5 триллионов рублей ежегодных инвестиций, начиная с 2023 года, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «Около 2-3 триллионов рублей к 2050 году может потребоваться экономике на одно только снижение выбросов в электро- и теплоэнергетике», — отмечает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов. С другой стороны, по мнению замдиректора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимира Горчакова, сумма в несколько триллионов рублей к 2050 году — это справедливая оценка. «Зеленый тариф». Сможет ли Украина умерить аппетиты производителей возобновляемой энергетики © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Кроме всего прочего, по словам ректора Российской экономической школы Рубена Ениколопова, объем инвестиций будет зависеть от того, выберет ли правительство ручное управление финансовой системой или нет. «Очень важно, чтобы были построены институты, которые давали бы участникам рынка правильные стимулы. Например, нормальная система торговли квотами на эмиссии парниковых газов. И этот вопрос наиболее масштабный, от него зависит привлечение инвесторов», — считает Ениколопов.

Проекты «зелёной» энергетики в мире

Правительство Великобритании 17 августа обнародовало водородную стратегию, которая предусматривает, что к 2030 году в стране будет вырабатываться количество водорода, достаточное для обогрева и приготовления пищи как минимум в 3 миллионах домохозяйств. Согласно плану, к концу десятилетия активы «водородной экономики» достигнут стоимости в 900 миллионов фунтов стерлингов, и она обеспечит 9 тысяч новых высококвалифицированных рабочих мест. А к 2050-му соответствующие показатели должны составить 13 миллиардов фунтов и 100 тысяч рабочих мест.

Авторы стратегии рассчитывают, что в 2050 году водород составит 20-35% всего потребления энергии в Великобритании. Правительство страны планирует привлечь в отрасль 4 миллиарда фунтов инвестиций только к 2030 году, однако в документе не указано, какую часть из них могут составить бюджетные деньги.

Китайская Sinopec Corp планирует потратить 30 миллиардов юаней (4,6 миллиарда долларов) на водородную энергетику к 2025 году, поскольку государственная нефтегазовая компания Китая стремится стать поставщиком энергии с нулевым выбросом углерода до 2050 года, сообщило 30 августа агентство Reuters. «Sinopec будет активно расширять производство водорода из возобновляемых источников энергии, а также сосредоточится на водороде в качестве топлива для транспортных средств и использовании «зелёного» водорода на нефтеперерабатыающих заводах», — сказал агентству исполняющий обязанности председателя компании Ма Юншэн. Экстремальные условия и триллион кубометров газа для Китая: главное о газопроводе «Сила Сибири» © commons.wikimedia.org, Presidential Executive Office / Перейти в фотобанк

Sinopec стремится производить более 1 миллиона тонн «зелёного» водорода в год в период с 2021 по 2025 год, а также добавить 400 мегаватт мощности солнечных электростанций, электроэнергия которых будет использоваться для зарядки транспортных средств. На данный момент Sinopec построила 20 водородных заправочных станций, еще 60 строятся или находятся на стадии планирования и утверждения. Компания уже производит около 3 миллионов тонн водорода в год из невозобновляемых источников энергии, который в основном используется в нефтеперерабатывающих и нефтехимических процессах.