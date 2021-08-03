Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что разрыв связей между странами продолжится, однако не видит смысла в разрыве дипломатических отношений, а ещё он хотел бы чаще общаться с российскими дипломатами и, в частности, с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которого держит обиду

Глава внешнеполитического ведомства Украины в интервью журналисту Евгению Киселёву отдельно остановился на взаимодействии Киева и Москвы.

На вопрос, приходится ли ему иметь контакты с российскими дипломатами, в частности, со своим коллегой Сергеем Лавровым, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил: «Мне очень жаль, но нет (контактов с российскими дипломатами. — Ред.). Я совершенно не против с ним (Лавровым. — Ред.) пообщаться, мне есть, что ему сказать. Я уверен, ему тоже есть, что мне сказать. Я считаю, что как профессиональные люди мы можем пообщаться». Украинский дипломат выслан из России © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В декабре прошлого года он рассказал об обиде на Лаврова из-за того, что тот не ответил на его телефонный звонок на фоне обострения ситуации в Донбассе, при этом сам объяснил причину — российский министр уехал в Сирию. Чуть позже Лавров заявил, что если у Кулебы возникнет желание всерьёз обсудить конкретные вопросы, касающиеся выполнения Киевом Минских соглашений, договорённостей парижского саммита «нормандского формата» или двусторонних отношений, то Москва всегда открыта к такому диалогу.

Что касается двусторонних отношений, то, по словам Кулебы, между посольствами России и Украины существует «нормальный уровень диалога в состоянии вооружённого конфликта»: одна страна высылает кого-то, и другая, одна страна вызывает временного поверенного в делах, учит его жизни, и другая. Кроме того, в статье, написанной для американского издания Foreign Affairs, министр предупредил, что разрыв связей между Москвой и Киевом будет продолжаться вне зависимости от того, что об этом думает президент РФ Владимир Путин.

В интервью Киселёву глава МИД Украины заверил, что Украина дождётся подходящего момента для возвращения Крыма, а пока пригрозил жителям полуострова «камнями с неба».

«Если Кулеба мечтает о Третьей мировой войне из-за Крыма, то ему надо проверить своё психическое здоровье. Ясно, что киевский политик каким-то образом пытается угрожать России и адресно жителям Крыма. Может быть, речь идёт о военных технологиях каменного века, которые националистические киевские историки приписывают фантастическим «древним украм»?» — задалась вопросом член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Кулеба описал внешнюю политику Зеленского одним словом © president.gov.ua

А у сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца сложилось впечатление, что «камни с неба уже давно падают в районе МИД Украины, и один из этих камней попал прямо в темечко Кулебе».

Украина официально объявила Россию «страной-агрессором», как всегда, не предъявив никаких доказательств, но всё же не готова денонсировать те межгосударственные соглашения, которые нанесут ощутимый удар по самому Киеву, и уж тем более разрывать дипломатические отношения.

«В политике всё надо делать вовремя, и разрывать дипломатические отношения надо было в 2014 году, можно было бы на фоне начала агрессии. Сейчас создался некий статус-кво, когда этот разрыв ничего не изменит, и ни одна проблема этим решена не будет», — заявил Кулеба.

Действительно, дипломатические отношения хоть и сохраняются де-юре, но де-факто их нет. В 2014 году после перехода Крыма в состав РФ Украина отозвала для проведения консультаций своего посла Владимира Ельченко, который после этого так и не вернулся в Россию, Москва сделала аналогичный шаг, но спустя 3 месяца Михаил Зурабов приехал в Киев. В 2016-м российская сторона предложила нового главу дипломатической миссии — Михаила Бабича, но Киев отказался выдавать ему агреман, сославшись на то, что РФ заранее не проинформировала о его кандидатуре. Однако Елена Зеркаль, будучи заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции, заявила, что вопрос о назначении посла РФ и вовсе снят с повестки дня. Получается, кого бы ни предложила Москва, Киев ответил бы отказом, потому что речь идёт не о протесте против Бабича в частности, а против российского посла в целом. С тех пор взаимодействие двух государств осуществляется на уровне временных поверенных в делах.

Призывы к разрыву дипломатических отношений с Россией звучали из уст украинских политиков ещё во времена президентства Петра Порошенко. В январе 2018 года в Верховной Раде даже проходило голосование по этому вопросу (его предлагали внести в законопроект об обеспечении государственного суверенитета над неподконтрольной частью Донбасса), но парламент отклонил его — при необходимом минимуме в 226 голосов инициативу поддержали всего 72 человека. Если Украина и Россия не решат свои проблемы сами, за них это сделают другие © Украина.ру

Оправдал провал тогда Иван Винник, бывший докладчиком по законопроекту, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, — решением не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие.

На самом деле в Киеве понимают, какими последствиями грозит разрыв дипломатических отношений с РФ, и лучше всех это осознают руководители внешнеполитического ведомства, именно они выступают самыми ярыми противниками этой меры. Ещё в 2016 году Павел Климкин, возглавлявший МИД страны, подчёркивал, что основной смысл этих дипломатических отношений заключается в том, что Киев сможет помогать украинцам, находящимся на территории России.

Кроме того, как объяснял в марте 2021-го заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя призыв бывшего посла Украины в США Валерия Чалого готовиться к разрыву дипломатических отношений с РФ, в таком случае это также создаст проблемы по поставкам газа на Украину и с обслуживанием атомных электростанций.

Отвечать на вопрос, почему у Украины до сих пор существуют дипломатические отношения с Россией, приходилось и Дмитрию Кулебе. Так, в сентябре 2020 года в интервью изданию Gazeta.ua он, как и его предшественник, заявил, что разрыв дипломатических отношений создал бы огромную проблему с защитой интересов украинских граждан в РФ. Глава МИД объяснил, что в случае разрыва дипломатических отношений с другим государством функции посольства передаются дипведомству третьей страны, которая должна представлять интересы граждан. Эксперт рассказал о неизбежной судьбе Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Совсем на грубом уровне: небольшая группа дипломатов будет аккредитована от имени другой страны в России. Их возможности крайне ограниченны. В России — политзаключённые, трудовые мигранты. Какая страна возьмёт на себя это бремя — защиту интересов украинцев в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Петербурге?» — добавил Кулеба.

Ярким примером такой практики служат российско-грузинские отношения после событий августа 2008 года в Южной Осетии. Михаил Саакашвили, который тогда был президентом Грузии, принял решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. С того времени работают не посольства обоих государств, а секции интересов при посольстве Швейцарии, которая выступила с предложением оказать такую услугу для обеих стран.

Как отмечал Сергей Лавров, все понимают, что физически никто никуда не уехал, просто табличка была изменена с посольства на секцию интересов на тех же зданиях в Москве и в Тбилиси. Таким образом, даже при отсутствии дипломатических отношений между странами сохраняется возможность для взаимодействия.