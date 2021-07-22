В последние несколько лет в белорусском информационном пространстве (особенно в интернете) доминировали негосударственные медиа, поддерживавшие оппозицию. Но после начала политического кризиса власти страны кардинально изменили информационную политику и пытаются отвоевать позиции

До выборов

«План победы». О тактике белорусской оппозиции на 2021 год © Facebook, Светлана Тихановская

Популярные негосударственные интернет-ресурсы использовали современные методы работы с целевой аудиторией, сделали ставку на интерактивность, мультимедийность и оперативность.

В то же время их оппоненты — государственные телеканалы и газеты — были сосредоточены на условных показателях надоев и сборе урожая. Политические программы были пресными и скучными, в них срезались острые углы, а «хайповая» информация, которая вызывала живой интерес в обществе, подавалась с опозданием. Оппозиционные же медиа первыми приезжали на место громких событий и в подробностях их освещали, наращивая аудиторию.

Помимо этого, государственные СМИ, в отличие от своих оппонентов, были крайне пассивны в соцсетях, мессенджерах и на YouTube.

Во время выборов и пик политического кризиса

Медийный фронт политического кризиса в Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Еще за несколько месяцев до 9 августа самые влиятельные негосударственные ресурсы в одночасье начали продвигать идею о необходимости протестовать. Кроме того, давали площадку политикам, которые призывали к несанкционированной уличной активности. Ну а когда протестное движение разрослось до небывалых прежде цифр и на улицы стали выходить как минимум десятки тысяч человек, интернет-ресурсы стали площадками для координации уличных акций и коммуникации между протестующими.

На тот момент государственные медиа, не привыкшие к кризисным временам, не смогли дать достойного информационного ответа. Доминирование оппозиции в информационном пространстве Белоруссии на несколько месяцев стало подавляющим.

После выборов

После начала политического кризиса ситуация в СМИ казалась для государства безнадежной — от провластных медиа по привычке не ожидали ни прорыва, ни модернизации методов работы. На выпады оппозиционных медиа регулярно отвечали лишь Александр Лукашенко и несколько высших чиновников.

Видя накаляющуюся ситуацию, власть организовала первые митинги и автопробеги. Тогда же была отдана команда в корне поменять информационную политику, прекратить защищаться от медиаатак и перейти в наступление.

Результат стал ощутим к середине-концу осени 2020 года. Причем сразу по многим направлениям.

Резко начало расти число подписчиков провластных телеграм-каналов. Некоторые из них, используя методы своих оппонентов, начали жестко критиковать оппозиционеров и протестующих, а также сливать о них компрометирующую информацию.

«Восточное партнерство» в Белоруссии. Финансовый источник поддержки оппозиции © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Григорий Азаренок и Игорь Тур. Они стали очень жестко критиковать оппозицию, обвинять её в предательстве.

Собственные авторские площадки и рубрики на местном государственном ТВ получили провластные блогеры и политологи, которые перестали церемониться с оппозицией и начали открытым текстом высказывать всё, что о ней думают.

На телеканалах появились документальные фильмы и расследования о деятельности оппонентов власти. В них показывали слитые переговоры оппонентов Лукашенко и активистов. Причём смотрели эти программы не только сторонники власти, но и протестующие.

Целая когорта провластных видеоблогеров вышла на YouTube. Особенно активен Алексей Голиков, который создал Союз блогеров Белоруссии.

В целом очевидно, что государственная позиция в белорусских СМИ стала звучать жестче и громче. Власти наверняка поняли, что раньше недооценивали важность медиа. И не заметили, как в стране подросло новое поколение, близко знакомое с современными информационными технологиями.