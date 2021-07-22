До выборов
До президентских выборов, которые состоялись в августе 2020 года, государственные СМИ фактически проиграли конкуренцию оппозиционным медиа. Первую пятерку (если не десятку) самых читаемых СМИ в интернете регулярно занимали оппозиционные порталы. Поблизости в рейтинге симпатий жителей страны были YouTube и набирающий обороты Telegram.
Популярные негосударственные интернет-ресурсы использовали современные методы работы с целевой аудиторией, сделали ставку на интерактивность, мультимедийность и оперативность.
В то же время их оппоненты — государственные телеканалы и газеты — были сосредоточены на условных показателях надоев и сборе урожая. Политические программы были пресными и скучными, в них срезались острые углы, а «хайповая» информация, которая вызывала живой интерес в обществе, подавалась с опозданием. Оппозиционные же медиа первыми приезжали на место громких событий и в подробностях их освещали, наращивая аудиторию.
Помимо этого, государственные СМИ, в отличие от своих оппонентов, были крайне пассивны в соцсетях, мессенджерах и на YouTube.
Во время выборов и пик политического кризиса
Подобная информационная обстановка стала одной из причин политического кризиса в республике.
Еще за несколько месяцев до 9 августа самые влиятельные негосударственные ресурсы в одночасье начали продвигать идею о необходимости протестовать. Кроме того, давали площадку политикам, которые призывали к несанкционированной уличной активности. Ну а когда протестное движение разрослось до небывалых прежде цифр и на улицы стали выходить как минимум десятки тысяч человек, интернет-ресурсы стали площадками для координации уличных акций и коммуникации между протестующими.
На тот момент государственные медиа, не привыкшие к кризисным временам, не смогли дать достойного информационного ответа. Доминирование оппозиции в информационном пространстве Белоруссии на несколько месяцев стало подавляющим.
После выборов
После начала политического кризиса ситуация в СМИ казалась для государства безнадежной — от провластных медиа по привычке не ожидали ни прорыва, ни модернизации методов работы. На выпады оппозиционных медиа регулярно отвечали лишь Александр Лукашенко и несколько высших чиновников.
Видя накаляющуюся ситуацию, власть организовала первые митинги и автопробеги. Тогда же была отдана команда в корне поменять информационную политику, прекратить защищаться от медиаатак и перейти в наступление.
Результат стал ощутим к середине-концу осени 2020 года. Причем сразу по многим направлениям.
Резко начало расти число подписчиков провластных телеграм-каналов. Некоторые из них, используя методы своих оппонентов, начали жестко критиковать оппозиционеров и протестующих, а также сливать о них компрометирующую информацию.
На телевидении появились известные телеведущие Григорий Азаренок и Игорь Тур. Они стали очень жестко критиковать оппозицию, обвинять её в предательстве.
Собственные авторские площадки и рубрики на местном государственном ТВ получили провластные блогеры и политологи, которые перестали церемониться с оппозицией и начали открытым текстом высказывать всё, что о ней думают.
На телеканалах появились документальные фильмы и расследования о деятельности оппонентов власти. В них показывали слитые переговоры оппонентов Лукашенко и активистов. Причём смотрели эти программы не только сторонники власти, но и протестующие.
Целая когорта провластных видеоблогеров вышла на YouTube. Особенно активен Алексей Голиков, который создал Союз блогеров Белоруссии.
В целом очевидно, что государственная позиция в белорусских СМИ стала звучать жестче и громче. Власти наверняка поняли, что раньше недооценивали важность медиа. И не заметили, как в стране подросло новое поколение, близко знакомое с современными информационными технологиями.