Севастополь основан как военная база, а потому проведение в нем различных военных смотров и парадов исторически естественно - начиная со знаменитого показа Екатерине Великой в 1787 году новопостроенного Черноморского флота

На протяжении последующих десятилетий многие подобные мероприятия запечатлены в памяти очевидцев и потомков — от картин художника Айвазовского до мемуаров военных чинов: «На другой день состоялся парад войскам Севастопольского лагеря и Севастопольского гарнизона. По окончании парада Его Величество благодарил командующего войсками графа Мусина-Пушкина и всех начальствующих лиц за блестящий парад… После парада все начальники частей были приглашены к Высочайшему столу на яхте "Штандарт"» (генерал Эдуард Экк, «От русско-турецкой до Первой мировой»).

В нынешнем Севастополе два главный парада — на День ВМФ (флотский) и парад 9 мая (гарнизонный). В этот день город-герой отмечает не только День Победы, но и годовщину своего освобождения в 1944 году, по знаменательному совпадению произошедшего тоже 9 мая. Так что праздник получается дважды победный.

Традиция эта уходит в те давние дни, когда празднование 9 мая еще не было официальным выходным днем. В 1946 году первую годовщину Победы над Германией и вторую годовщину освобождения Севастополя здесь отметили тридцатью артиллерийскими залпами, а 9 мая 1947 года более 15 тысяч человек собрались на Сапун-горе — ещё не зажившем тогда месте ожесточённой битвы на подступах к Севастополю.

После того, как в 1965 году парад Победы стал проходить ежегодно, Севастополь является непременным участником грандиозного действа, и нынешний май не стал исключением. Но следует отметить, что подготовка к нему началась задолго до самой даты — и дело не только в репетициях и организационных хлопотах. День Победы: мой и моей семьи. Личные истории политических экспертов © РИА Новости, Николай Хижняк / Перейти в фотобанк

К 9 мая подводят очередные итоги поисковые отряды, которые почти непрерывно работают в окрестностях города, где месяцами шли ожесточенные бои. Вот и перед этим Днём Победы в торжественной обстановке и с воинскими почестями были перезахоронены найденные останки 277 бойцов. Война до сих пор напоминает о себе и опасными находками — только с 1 по 8 мая пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили 22 артснаряда, 56 миномётных мин, 22 гранаты, 2 авиабомбы.

Разумеется, предваряют 9 мая различные выставки, мероприятия на мемориалах, встречи с ветеранами, реконструкции военных эпизодов, исторические телепрограммы на местном телевидении. Город напитывается предвкушением праздника, и праздник непременно наступает.

Характерной особенностью севастопольского парада является ощутимое участие в «сухопутном» мероприятии флотских частей, да и сам парад принимает командующий Черноморским флотом — все-таки Севастополь на протяжении веков является его главной базой. Потому среди принимающих парад и марширующих много флотской формы, бескозырок, кортиков.

Парад начинается традиционно — в 10 часов утра. Сначала «Гудок Победы» севастопольских предприятий — два коротких и один длинный, в память о погибших в Великой Отечественной войне. А далее по улице Ленина, площади Нахимова и одноимённому проспекту пошли войска, экипажи, морская пехота, сотрудники МЧС, нахимовцы, юнармейцы, артековцы, кадеты из города Омска — всего порядка двух тысяч человек. И снова подчёркивает особое значение города обилие Андреевских флагов во главе различных подразделений.

Потом мимо многочисленных зрителей проследовала механизированная колонна с танком Т-34, башня которого украшена надписью «За Севастополь!». Этот отреставрированный энтузиастами танк из тех, что реально участвовал в боях за город-герой в мае 1944 года. За ним современная армейская техника: в том числе береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», пусковые установки комплекса ПВО С-400 «Триумф» — демонстрация вовсе не лишняя, учитывая, что разговоры об «освобождении», «деоккупации» и последующей «дерусификации» Крыма не только не прекращаются, но в последнее время ещё и подкрепляются невероятной активностью воздушных сил и кораблей НАТО вблизи полуострова.

После парадной части праздника наступает время неофициальной программы. В акватории Севастопольской бухты стартует «Эскадра памяти». Несколько десятков парусных яхт и катеров вместе с фрегатом «Херсонес» представляют своеобразный флотский «Бессмертный полк» — в память погибших в годы Великой Отечественной войны кораблей. А в городе тоже небольшое шествие «Бессмертного полка» — не все севастопольцы согласны с он-лайн форматом акции памяти. Война продолжается. О величии отцов Великой Победы и мерзости вечно проигравших © РИА Новости, Лев Устинов / Перейти в фотобанк

На центральных площадях народные гуляния: целый день обилие людей и флагов, георгиевских лент и военной формы, желающие могут отведать кашу из полевой кухни, звучат песни военных лет и многие танцуют. Большой праздничный концерт на площади Нахимова завершился традиционным для Севастополя салютом.

После такого насыщенного, яркого, праздничного дня невольно ловишь себя на мысли, что именно этого чувства единения более всего хотят лишить бывших и нынешних жителей Украины ее замайданные хозяева. Память об общем подвиге наших предков, разгромивших силы практически всей континентальной Европы, не только подпитывает нашу «ненужную» (по их мнению) гордость, но и вдохновляет на новые победы — причём, возможно, над тем же противником. И теми же его прихвостнями.