https://ukraina.ru/20250417/beloe-tsunami-frantsuzskie-bandy-massovo-napadayut-na-tyurmy-i-ikh-okhrannikov-1062572404.html

"Белое цунами". Французские банды массово нападают на тюрьмы и их охранников

"Белое цунами". Французские банды массово нападают на тюрьмы и их охранников - 17.04.2025 Украина.ру

"Белое цунами". Французские банды массово нападают на тюрьмы и их охранников

В течение последних недель на территории Франции отмечено беспрецедентное количество нападений на здания тюремной инфраструктуры и на личное имущество... Украина.ру, 17.04.2025

2025-04-17T14:34

2025-04-17T14:34

2025-04-17T14:34

эксклюзив

украина

криминал

эммануэль макрон

париж

франция

желтые жилеты

анатолий шарий

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/11/1062573189_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_cb23bd50af9865d8f742ffad943b73d8.jpg

В течение последних недель на территории Франции отмечено беспрецедентное количество нападений на здания тюремной инфраструктуры и на личное имущество сотрудников пенитенциарной системы.Как сообщает газета Le Parisien, с начала недели криминальные группировки атаковали сразу восемь тюремных объектов, расположенных в Тулоне, Тарасконе, Экс-ан-Провансе, Марселе, Валансе, Виллепинте, Нантере и Ниме.При этом, было отмечено, что нападавшие оставляли после себя надпись "Défense des droits des prisonniers" – что переводится как "защита прав заключенных". Кроме того, судя по записям видеокамер, они снимали свои действия на телефоны – вероятно, чтобы отчитаться перед заказчиком.В средиземноморском портовом городе Тулон, где находится главная база военно-морских сил Французской республики, бандиты демонстративно подъехали к тюремному комплексу на автомобиле и расстреляли его ворота из автомата Калашникова – после чего благополучно скрылись в жилых кварталах.А в пригороде соседнего Марселя преступники подожгли стоянку жилищно-административного комплекса, принадлежащего министерству юстиции, что привело в негодность стоявшие там машины. Причем, все это происходило именно в то время, когда в этом регионе находился с визитом министр юстиции Франции Жеральд Дарманен."В нескольких тюрьмах были предприняты попытки запугать персонал – от сжигания автомобилей до стрельбы из автоматического оружия", – бессильно констатировал этот высокопоставленный чиновник. После чего признался, что национальная полиция, которая отмечает скоординированных характер преступных действий против тюремщиков, до сих пор не установила личности их участников.На атаках против пенитенциарной системы пытался пропиариться Эммануэль Макрон. Он заявил в социальной сети о том, что виновные в нападениях на тюрьмы и запугивании персонала исправительных учреждений будут "найдены, судимы и наказаны"."Я подтверждаю всем нашим служащим министерства юстиции мою полную поддержку и поддержку со стороны государства", – написал президент Франции, высказываясь с присущим ему напыщенным пафосом.Однако эти слова критически прокомментировали представители профсоюза тюремных охранников FO Justice. Они отметили, что власти не в состоянии обеспечить безопасность тюремного персонала. А откровенная импотенция французского руководства провоцирует все более дерзкие вылазки криминала.Поводом для нападений на тюрьмы стало решение создать несколько специальных учреждений с так называемым повышенным уровнем безопасности, куда планируют перевести наиболее известных боссов организованной наркомафии.Французский парламент планирует одобрить для этого специальный новый закон, ужесточающий условия содержания в тюрьмах для осужденных торговцев наркотиками.В частности, этот законопроект позволит содержать преступников в изолированных камерах, лишать их права на коллективные прогулки, прослушивать телефоны, ограничивать звонки на волю и личные встречи с посетителями.Первая спецтюрьма для наркодилеров должна открыться в конце июля. Однако представители криминальных кругов решили продемонстрировать всему миру, что Макрон и его министры не способны контролировать ситуацию в системе исполнения наказаний.Известно, что мафиози являются настоящими хозяевами переполненных до отказа французских тюрем, в которых сейчас содержится рекордное для Франции число заключенных – свыше 73 тысячи человек. Зачастую охранники откровенно боятся отбывающих срок преступников, предпочитая закрывать глаза на то, что они постоянно нарушают тюремный режим, доставляя в камеры даже оружие и наркотики.По мнению экспертов, французская организованная преступность достигла при Макроне вершины могущества.Этому способствовало несколько взаимосвязанных факторов. Деиндустриализация, безработица и инфляция, которые стали закономерным следствием неолиберальных реформ, привели к общему падению уровня жизни и разорили целые регионы. Новое поколение выходцев из бедных районов не имеет в этой ситуации никаких перспектив и массово пополняет ряды преступников.Эксперты отмечают тревожную тенденцию: если раньше наркомафия преимущественно действовала на юге Франции и в пригородах Парижа, то сейчас ее деятельность распространилась на небольшие провинциальные поселки и города, расположенные в аграрных департаментах от Бургундии до Бретани.Это говорит о том, что уровень потребления наркотиков постоянно растет – одновременно с ростом всеобщей бедности.Мафия завозит во Францию огромные объемы синтетических наркопрепаратов из Юго-Восточной Азии. А поставки кокаина, который доставляется в Европу из Латинской Америки, достигли такого беспрецедентного масштаба, что французский министр внутренних дел Бруно Ретайо публично признал: страну накрыло "белым цунами".Тем не менее, борьба с наркобизнесом вплоть до последнего времени однозначно не входила в список главных приоритетов французского государства.Администрация Макрона, напуганная массовыми протестами движения Желтых жилетов, предпочитала тратить средства на усиление полицейских подразделений, которые специализировались на разгоне протестных уличных демонстраций. А работа по противодействию настоящим уголовным преступникам наоборот отошла в последние годы на задний план.Наркобароны постепенно стали теневой властью на значительной территории французского государства. Что и позволяет им совершать акции устрашения работников исправительной системы, не обращая внимания на полицейских – несмотря на громкие слова министров и президента."Полиция кончается там, где начинается Беня", – могли бы повторить сейчас жители Тулона или Марселя, если бы они читали произведения Исаака Бабеля, посвященные деятельности одесского криминального короля.Многие считают, что Франция уже прошла точку невозврата, и ее руководство не сможет обуздать организованную преступность даже при помощи спецтюрем с жестким режимом. Потому что высокопоставленные наркоторговцы все равно сумеют смягчить условия своего пребывания за решеткой, используя для этого комбинированную стратегию подкупа и угроз.А Эммануэлю Макрону, который до сих пор грозится направить на Украину свои войска, однажды придется вводить армейские части для преодоления кризиса в собственных городах. Как это уже вынуждены делать его партнеры из правительства Великобритании.А вот как обстоят дела с наркоторговлей на Украине: Солевая Украина: чем наркомафии не угодил Шарий и при чем здесь Зеленский

https://ukraina.ru/20250416/armiya-protiv-gigantskikh-krys-britantsy-vveli-voyska--no-ne-na-ukrainu-a-v-birmingem-1062552913.html

украина

париж

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, криминал, эммануэль макрон, париж, франция, желтые жилеты, анатолий шарий, владимир зеленский