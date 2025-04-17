https://ukraina.ru/20250417/rossiyskie-voennye-osvobodili-preobrazhenku-v-dnr-1062571775.html

Российские военные освободили Преображенку в ДНР

Российские военные освободили Преображенку в ДНР - 17.04.2025 Украина.ру

Российские военные освободили Преображенку в ДНР

Российская группировка войск "Центр" освободила Преображенку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-04-17T13:52

2025-04-17T13:52

2025-04-17T13:57

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Подразделения группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Ульяновки, Успеновки, Красноармейска Новоэкономического и Миролюбовки в ДНР.О других успехах российских военных - в материале Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

россия

краснополье

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новости, донецкая народная республика, россия, краснополье , геннадий алехин, вооруженные силы украины