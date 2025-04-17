https://ukraina.ru/20250417/vlast-na-ukraine-kontsentriruetsya-v-rukakh-chinovnikov-iz-ofisa-zelenskogo---smi-1062573750.html

Власть на Украине концентрируется в руках чиновников из Офиса Зеленского - СМИ

Власть на Украине концентрируется в руках чиновников из Офиса Зеленского - СМИ - 17.04.2025 Украина.ру

Власть на Украине концентрируется в руках чиновников из Офиса Зеленского - СМИ

Власть на Украине концентрируется в руках чиновников из Офиса Владимира Зеленского, пишет журнал Economist

2025-04-17T14:48

2025-04-17T14:48

2025-04-17T14:49

новости

владимир зеленский

андрей ермак

валерий залужный

вооруженные силы украины

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"Власть концентрируется не в правительстве или в парламенте, а в руках нескольких неизбранных чиновников из офиса (Зеленского - ред.)", - говорится в материале. Среди таких чиновников издание указало главу Офиса Зеленского Андрея Ермака и советника Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина. Economist привел в пример экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.Подробнее о киевской власти - в материале Владимира Скачко Деньги за кресло и пост. Зеленский укрепляет свою власть взятками и репрессиями на сайте Украина.ру.

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2025

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новости, владимир зеленский, андрей ермак, валерий залужный, вооруженные силы украины