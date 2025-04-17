Власть на Украине концентрируется в руках чиновников из Офиса Зеленского - СМИ
14:48 17.04.2025 (обновлено: 14:49 17.04.2025)
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Власть на Украине концентрируется в руках чиновников из Офиса Владимира Зеленского, пишет журнал Economist
"Власть концентрируется не в правительстве или в парламенте, а в руках нескольких неизбранных чиновников из офиса (Зеленского - ред.)", - говорится в материале.
Среди таких чиновников издание указало главу Офиса Зеленского Андрея Ермака и советника Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина.
"Те, кто проявляет слишком большую независимость, пользуется слишком большой поддержкой населения или имеет прямые связи с западными странами, были уволены или отстранены от дел", - отметил журнал.
Economist привел в пример экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
Подробнее о киевской власти - в материале Владимира Скачко Деньги за кресло и пост. Зеленский укрепляет свою власть взятками и репрессиями на сайте Украина.ру.
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