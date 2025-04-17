ВСУ 10 раз за сутки атаковали объекты российской энергетики – Минобороны РФ - 17.04.2025 Украина.ру
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ВСУ 10 раз за сутки атаковали объекты российской энергетики – Минобороны РФ
ВСУ 10 раз за сутки атаковали объекты российской энергетики – Минобороны РФ - 17.04.2025 Украина.ру
ВСУ 10 раз за сутки атаковали объекты российской энергетики – Минобороны РФ
Украинская армия не соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики. Об этом 17 апреля сообщило Минобороны России.
2025-04-17T14:01
2025-04-17T14:01
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мораторий
энергетика
инфраструктура
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"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - констатировали в министерстве.Там зафиксировали 10 атак ВСУ на объекты российской энергетики.В частности, в Белгородской области 16 апреля в 06.31 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ "Грайворон – Дорогощь" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Также 16 апреля в 14.39 в результате намеренного обстрела ВСУ выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция того же филиала российского предприятия.В тот же день, в 15.32 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". В итоге без электроснабжения оставался п. Красная Яруга.На следующий день, 17 апреля в 05.28 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Без электроснабжения оставались 26 точек в Красной Яруге.В Брянской области 16 апреля в 20.58 в результате атаки украинского БПЛА из-за повреждения произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей н.п. Подывотье Севского района.В Запорожской области 17 апреля в 01.30 в результате артиллерийского обстрела ВСУ повреждена электроподстанция 150 кВ "Куйбышево" филиала ПАО "Россети" – Таврическое ПМЭС.В Рязанской области 17 апреля в 01.57 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" – "Рязаньэнерго". Без электроснабжения оставались бытовые потребители в н.п. Турлатово Рязанского района.В Тверской области 16 апреля в 13.56 в результате атаки украинского БПЛА произошёл обрыв проводов. Следствием стало отключение высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" – "Тверьэнерго". Без электроснабжения остались бытовые потребители в д. Юрьево Конаковского района.В Курской области 16 апреля в 18.50 в результате атаки БПЛА на электроподстанцию 35 кВ "Званное" филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" выведен из строя трансформатор. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Глушковском районе (610 точек поставки).В Тульской области 17 апреля в 02.31 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" – "Тулаэнерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в п. Первомайский, д. Подхожие Выселки, с. Шишлово Новомосковского района.Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 17 апреля констатировала, что ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуры российского ТЭК. По её словам, с момента объявленного "энергоперемирия" было зафиксировано более 80 таких атак с украинской стороны.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреля
https://ukraina.ru/20250417/dron-vsu-neytralizovan-v-300-metrakh-ot-ploschadki-zaporozhskoy-aes-1062568545.html
https://ukraina.ru/20250416/ukraina-ignoriruet-moratoriy-rossiya-osvobozhdaet-dnr-es-geroiziruet-posobnikov-natsistov-itogi-16-1062559642.html
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новости, новости россии, россия, белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины, россети, мораторий, энергетика, инфраструктура, сво, новости сво сейчас, курская область
Новости, новости России, Россия, Белгородская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россети, мораторий, энергетика, инфраструктура, СВО, новости СВО сейчас, Курская область

ВСУ 10 раз за сутки атаковали объекты российской энергетики – Минобороны РФ

14:01 17.04.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинобороны РФ
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Украинская армия не соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики. Об этом 17 апреля сообщило Минобороны России.
"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - констатировали в министерстве.
Там зафиксировали 10 атак ВСУ на объекты российской энергетики.
В частности, в Белгородской области 16 апреля в 06.31 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ "Грайворон – Дорогощь" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Также 16 апреля в 14.39 в результате намеренного обстрела ВСУ выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция того же филиала российского предприятия.
В тот же день, в 15.32 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". В итоге без электроснабжения оставался п. Красная Яруга.
На следующий день, 17 апреля в 05.28 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Без электроснабжения оставались 26 точек в Красной Яруге.
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
11:17
Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭСДрон украинской армии нейтрализован рядом с территорией Запорожской АЭС. Об этом 17 апреля сообщила администрация атомной станции.
В Брянской области 16 апреля в 20.58 в результате атаки украинского БПЛА из-за повреждения произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей н.п. Подывотье Севского района.
В Запорожской области 17 апреля в 01.30 в результате артиллерийского обстрела ВСУ повреждена электроподстанция 150 кВ "Куйбышево" филиала ПАО "Россети" – Таврическое ПМЭС.
В Рязанской области 17 апреля в 01.57 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" – "Рязаньэнерго". Без электроснабжения оставались бытовые потребители в н.п. Турлатово Рязанского района.
В Тверской области 16 апреля в 13.56 в результате атаки украинского БПЛА произошёл обрыв проводов. Следствием стало отключение высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" – "Тверьэнерго". Без электроснабжения остались бытовые потребители в д. Юрьево Конаковского района.
- РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Вчера, 18:13
Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреляУкраина наносит удары по энергетическим и другим гражданским объектам России. Армия России освободила Калиново в ДНР. Еврокомиссия угрожает государствам Европы и героизирует нацистских пособников.
В Курской области 16 апреля в 18.50 в результате атаки БПЛА на электроподстанцию 35 кВ "Званное" филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" выведен из строя трансформатор. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Глушковском районе (610 точек поставки).
В Тульской области 17 апреля в 02.31 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" – "Тулаэнерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в п. Первомайский, д. Подхожие Выселки, с. Шишлово Новомосковского района.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 17 апреля констатировала, что ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуры российского ТЭК. По её словам, с момента объявленного "энергоперемирия" было зафиксировано более 80 таких атак с украинской стороны.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреля
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