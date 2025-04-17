https://ukraina.ru/20250417/vsu-10-raz-za-sutki-atakovali-obekty-rossiyskoy-energetiki--minoborony-rf-1062572097.html

ВСУ 10 раз за сутки атаковали объекты российской энергетики – Минобороны РФ

ВСУ 10 раз за сутки атаковали объекты российской энергетики – Минобороны РФ - 17.04.2025 Украина.ру

ВСУ 10 раз за сутки атаковали объекты российской энергетики – Минобороны РФ

Украинская армия не соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики. Об этом 17 апреля сообщило Минобороны России.

2025-04-17T14:01

2025-04-17T14:01

2025-04-17T14:01

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"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - констатировали в министерстве.Там зафиксировали 10 атак ВСУ на объекты российской энергетики.В частности, в Белгородской области 16 апреля в 06.31 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ "Грайворон – Дорогощь" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Также 16 апреля в 14.39 в результате намеренного обстрела ВСУ выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция того же филиала российского предприятия.В тот же день, в 15.32 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". В итоге без электроснабжения оставался п. Красная Яруга.На следующий день, 17 апреля в 05.28 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Без электроснабжения оставались 26 точек в Красной Яруге.В Брянской области 16 апреля в 20.58 в результате атаки украинского БПЛА из-за повреждения произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей н.п. Подывотье Севского района.В Запорожской области 17 апреля в 01.30 в результате артиллерийского обстрела ВСУ повреждена электроподстанция 150 кВ "Куйбышево" филиала ПАО "Россети" – Таврическое ПМЭС.В Рязанской области 17 апреля в 01.57 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" – "Рязаньэнерго". Без электроснабжения оставались бытовые потребители в н.п. Турлатово Рязанского района.В Тверской области 16 апреля в 13.56 в результате атаки украинского БПЛА произошёл обрыв проводов. Следствием стало отключение высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" – "Тверьэнерго". Без электроснабжения остались бытовые потребители в д. Юрьево Конаковского района.В Курской области 16 апреля в 18.50 в результате атаки БПЛА на электроподстанцию 35 кВ "Званное" филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго" выведен из строя трансформатор. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Глушковском районе (610 точек поставки).В Тульской области 17 апреля в 02.31 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" – "Тулаэнерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в п. Первомайский, д. Подхожие Выселки, с. Шишлово Новомосковского района.Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 17 апреля констатировала, что ВСУ буквально ежедневно совершают налеты с помощью беспилотников на инфраструктуры российского ТЭК. По её словам, с момента объявленного "энергоперемирия" было зафиксировано более 80 таких атак с украинской стороны.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреля

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https://ukraina.ru/20250416/ukraina-ignoriruet-moratoriy-rossiya-osvobozhdaet-dnr-es-geroiziruet-posobnikov-natsistov-itogi-16-1062559642.html

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