https://ukraina.ru/20250417/soyuznoe-gosudarstvo-razvivaetsya-planomerno-rotatsiya-ego-rukovodstva-estestvenna--peskov-1062572835.html

Союзное государство развивается планомерно, ротация его руководства естественна – Песков

Союзное государство развивается планомерно, ротация его руководства естественна – Песков - 17.04.2025 Украина.ру

Союзное государство развивается планомерно, ротация его руководства естественна – Песков

Союзное государство России и Белоруссии развивается планомерно и поступательно, оно выгодно народам и ротации в его руководстве естественны. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2025-04-17T14:19

2025-04-17T14:19

2025-04-17T14:19

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"Союзное государство развивается, развивается планомерно, поступательно. Это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза. И, безусловно, она приносит выгоду народам двух стран - народам России и Белоруссии", - сказал Песков."Разумеется, Союзное государство не существует в вакууме, оно является, несмотря на все известные незаконные ограничения, которые были введены в отношении наших двух стран, всё-таки является составляющей частью мирового экономического процесса. Поэтому, конечно, испытывает на себе влияние тех тенденций, которые доминируют в мире или тех турбуленций, которые мы наблюдаем сейчас", - отметил руководитель пресс-службы Кремля.По его словам, ротация в руководстве Союзного государства является естественным процессом."Что касается кадровых изменений: идёт ротационный процесс, это тоже естественно", - констатировал Песков.Также 17 апреля Александр Лукашенко сообщил, что вместе с Владимиром Путиным принято решение назначить новым госсекретарём Союзного государства России и Белоруссии профессора Сергея Глазьева, который сменит на этом посту Дмитрия Мезенцева. Подробности в публикации Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко

https://ukraina.ru/20250417/tesnee-chem-v-unitarnom-gosudarstve-lukashenko-rasskazal-o-perspektivakh-soyuznogo-gosudarstva-1062569917.html

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