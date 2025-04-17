Союзное государство развивается планомерно, ротация его руководства естественна – Песков - 17.04.2025 Украина.ру
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Союзное государство развивается планомерно, ротация его руководства естественна – Песков
Союзное государство развивается планомерно, ротация его руководства естественна – Песков - 17.04.2025 Украина.ру
Союзное государство развивается планомерно, ротация его руководства естественна – Песков
Союзное государство России и Белоруссии развивается планомерно и поступательно, оно выгодно народам и ротации в его руководстве естественны. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-04-17T14:19
2025-04-17T14:19
новости
россия
белоруссия
кремль
дмитрий песков
александр лукашенко
сергей глазьев
союзное государство
постсоветское пространство
бывший ссср
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"Союзное государство развивается, развивается планомерно, поступательно. Это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза. И, безусловно, она приносит выгоду народам двух стран - народам России и Белоруссии", - сказал Песков."Разумеется, Союзное государство не существует в вакууме, оно является, несмотря на все известные незаконные ограничения, которые были введены в отношении наших двух стран, всё-таки является составляющей частью мирового экономического процесса. Поэтому, конечно, испытывает на себе влияние тех тенденций, которые доминируют в мире или тех турбуленций, которые мы наблюдаем сейчас", - отметил руководитель пресс-службы Кремля.По его словам, ротация в руководстве Союзного государства является естественным процессом."Что касается кадровых изменений: идёт ротационный процесс, это тоже естественно", - констатировал Песков.Также 17 апреля Александр Лукашенко сообщил, что вместе с Владимиром Путиным принято решение назначить новым госсекретарём Союзного государства России и Белоруссии профессора Сергея Глазьева, который сменит на этом посту Дмитрия Мезенцева. Подробности в публикации Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко
https://ukraina.ru/20250417/tesnee-chem-v-unitarnom-gosudarstve-lukashenko-rasskazal-o-perspektivakh-soyuznogo-gosudarstva-1062569917.html
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новости, россия, белоруссия, кремль, дмитрий песков, александр лукашенко, сергей глазьев, союзное государство, постсоветское пространство, бывший ссср, интеграция, евразийская интеграция, реинтеграция, евразия, санкции, антироссийские санкции, антибелорусские санкции
Новости, Россия, Белоруссия, Кремль, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Сергей Глазьев, Союзное государство, постсоветское пространство, бывший СССР, интеграция, евразийская интеграция, реинтеграция, Евразия, санкции, антироссийские санкции, антибелорусские санкции

Союзное государство развивается планомерно, ротация его руководства естественна – Песков

14:19 17.04.2025
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Союзное государство России и Белоруссии развивается планомерно и поступательно, оно выгодно народам и ротации в его руководстве естественны. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Союзное государство развивается, развивается планомерно, поступательно. Это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза. И, безусловно, она приносит выгоду народам двух стран - народам России и Белоруссии", - сказал Песков.
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"Теснее, чем в унитарном государстве": Лукашенко рассказал о перспективах Союзного государстваМинск и Москва могут сделать Союзное государство России и Белоруссии более тесным объединением, чем унитарное государство. Об этом 17 апреля заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"Разумеется, Союзное государство не существует в вакууме, оно является, несмотря на все известные незаконные ограничения, которые были введены в отношении наших двух стран, всё-таки является составляющей частью мирового экономического процесса. Поэтому, конечно, испытывает на себе влияние тех тенденций, которые доминируют в мире или тех турбуленций, которые мы наблюдаем сейчас", - отметил руководитель пресс-службы Кремля.
По его словам, ротация в руководстве Союзного государства является естественным процессом.
"Что касается кадровых изменений: идёт ротационный процесс, это тоже естественно", - констатировал Песков.
Также 17 апреля Александр Лукашенко сообщил, что вместе с Владимиром Путиным принято решение назначить новым госсекретарём Союзного государства России и Белоруссии профессора Сергея Глазьева, который сменит на этом посту Дмитрия Мезенцева. Подробности в публикации Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко
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