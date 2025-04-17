https://ukraina.ru/20250417/nichto-izvraschencheskoe-im-ne-chuzhdo-solnechnyy-zaychik-nakryvaet-kiev-1062576368.html

Ничто извращенческое им не чуждо. "Солнечный зайчик" накрывает Киев

Ничто извращенческое им не чуждо. "Солнечный зайчик" накрывает Киев - 17.04.2025 Украина.ру

Ничто извращенческое им не чуждо. "Солнечный зайчик" накрывает Киев

В Киеве посреди Страстной недели стартует кинофестиваль "Солнечный зайчик", но посвящен он не воскресению Иисуса Христа, а продвижению повестки ЛГБТ*

2025-04-17T15:58

2025-04-17T15:58

2025-04-17T16:11

эксклюзив

украина

киев

лгбт

кино

фестиваль

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Загубленная "Молодость"Когда-то, в далеком уже 1970 году при кинофакультете Киевского института театрального искусства был организован фестиваль студенческих работ "Молодость". В советские годы многие именитые в будущем режиссеры стали лауреатами и призерами этого смотра: Александр Панкратов, Владимир Бортко, Вадим Абдрашитов и др.Позднее свои первые работы там представляли Алексей Балабанов, Том Тыквер, Франсуа Озон, Дэнни Бойл, Стивен Долдри и другие известные европейские и мировые режиссеры.Но времена меняются. В 2001 году среди прочих секций кинофестиваль "Молодость" прирос "Солнечным зайчиком" (Sunny Bunny) – специальной программой, посвященной нетрадиционным отношениям. Сейчас этим уже никого не удивишь, однако тогда это было еще в диковинку. В Восточной Европе аналогичная программа была на тот момент только у Берлинале.С тех пор "Молодость" и "Солнечный зайчик" идут рука об руку. Не стал исключением и год нынешний.Королевство нетрадиционных радостейСомнительная честь открыть фестиваль доверена украинскому документальному фильму, произведенному совместно с Францией и Чехией под названием "Королевы радостей". Режиссер – 45-летняя Ольга Гибелинда, ранее отметившаяся несколькими небольшими документалками.Согласно описанию, лента посвящена трем украинским так называемым дрэг-королевам, то есть мужчинам, которые переодеваются в женскую одежду и в таком виде выступают на сцене. Дива Монро, Марлен Шкандаль и Аура отказываются бросать свою родину в тяжелую минуту."Вместо побега они решают бороться: за свободу, ЛГБТК+ сообщество и само свое существование. От гламура шоу до жестокости войны, фильм следит за их жизнью – полной потерь, страха, а также несокрушимого мужества", - громогласно объявляется в синопсисе фильма.Одна (или один?) из них даже пытается вступить в ВСУ, но, видимо, испытывает с этим какие-то трудности, потому что по ходу фильма "борется за место как в армии, так и на сцене".В итоге, ради спасения Украины троица фриков организует благотворительный фестиваль в помощь вооруженным силам, который "превращается в символ единства и стойкости".Трансгендерные страстиВ основной программе "Солнечного зайчика" 11 фильмов на разную тему, объединенные тем, что в центре них – сексуальные меньшинства.Вот сюжет парочки из них.Картина High Tide ("Прилив") представляет США. Брошенный на произвол судьбы нелегальный мигрант из Бразилии, да еще и с разбитым сердцем прибывает в Провинстаун в штате Массачусетс, где бурным цветом цветет "квир-культура". Естественно, разбитое сердце помогает ему склеить некий Морис, вокруг чего и закручивается сюжет ленты.Далее следует датская работа под названием Sauna ("Сауна"). Молодой прожигатель жизни, любитель мимолетных интрижек, обычный копенгагенский гей Йохан воспылал страстью к трансгендеру Уильяму, "бросая вызов общественным нормам, касающимся пола, идентичности и отношений".Поляки привезли в Киев фильм Endless ("Бесконечный")."Когда одинокий, ищущий свою идентичность небинарный/транс (даже не хочется разбираться, что это значит – ред.) X начинает новый, сложный роман с трансгендером Фрэнком, они втягиваются в странную игру чувств, которая подвергает их эмоции испытанию", - говорится в описании.От некоторых картин из одних только описаний за версту разит политикой и явной попыткой понравиться западному зрителю, живописуя "ужасы" традиционного общества в разных странах.Один из таких фильмов – Viet and Nam ("Вьет и Нам"). Название картины состоит из имен двух вьетнамских шахтеров – Вьета и Нама – рабочие отношения между которыми стараниями сценаристов перетекают в любовные.Нам хочет сбежать из депрессивной шахты и такой же депрессивной родины на Запад (а куда же еще) и перед бегством едет со своим другом в путешествие, прихватив с собою мать, которой во сне мерещится убитый на вьетнамской войне муж.В похожем ключе, судя по всему, снят фильм Cactus Pears (дословно - "Кактусовые груши", так еще называют растение опунция). Главный герой – 30-летний выходец из "суровой" сельской местности на западе Индии, который вынужден провести там чуть больше недели на похоронах отца. Грусть и тоску по отошедшему в мир иной ему помогает скрасить друг детства, а по совместительству фермер-гей, который борется с тем, чтобы его насильно не женили его "ретроградные" родственники.Еще более в лоб снята турецкая картина Çürük (если бы этот фильм локализовали в РФ, то его название можно было бы перевести как "Белый билет").Место действия – Стамбул, два года назад. 20-летняя трансгендерная девушка получает медицинское заключение о непригодности к службе в армии, где прописано, что у нее проблемы с головой. Параллельно с этой душевной травмой ей приходится зарабатывать на жизнь проституцией, однако в темном царстве промелькнул лучик света, а именно ожидание президентских выборов и вероятность смены режима (чего, как мы знаем, не случилось).Страна победившего гомосексуализмаФестивалями, подобными "Солнечному зайчику", Украину не удивишь. Хочешь в Европу? Умей соответствовать. Потому и стараются интегрировать "прогрессивную" повестку в украинские реалии.Что уж говорить о сфере культуры, когда представителей секс-меньшинств продвигают даже в армии. В 2023 году издание The Telegraph писало, что в рядах ВСУ состоят около 50 тыс. гомосексуалистов, лесбиянок и прочих, которых поддерживают воюющие в составе украинской армии их собратья из числа иностранных наемников.Еще одну историю опубликовало в 2022-м BBC. Там рассказывалось об украинском военнослужащем и его "небинарной партнерше", которые до этого работали в театре, а потом пошли добровольцами воевать.Свидетельства британских СМИ доказывают, что все это – не пропагандистский вымысел российской прессы и телеканалов.Открытое превозношение сексуальных меньшинств – сознательный выбор украинских властей, вставших на путь полного перекодирования сознания жителей страны.Примечательно, что "Солнечный зайчик" начинается аккурат в Страстную неделю. Когда украинские христиане (в этом году дата Пасхи совпадает как у православных, так и у католиков) будут отмечать самый главный свой праздник, в столице страны будут показывать фильмы на тему ЛГБТ. Противоречия в этом на Украине сегодня уже почти никто не видит, разве только что сами эти христиане. Да и противоречия, собственно, в этом никакого нет, а есть лишь четкий сигнал от тех, кто теперь мнит себя хозяином в доме. Следующим шагом может стать проведение "Солнечного зайчика" в каком-нибудь христианском соборе Украины. Недавно, например, в одном из храмов там провели рок- и рэп-концерт, так что такое предположение не кажется уже чем-то нереальным.* Движение ЛГБТ запрещено в РФО том, что ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине.

https://ukraina.ru/20231229/1052459015.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, киев, лгбт, кино, фестиваль