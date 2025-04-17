Ничто извращенческое им не чуждо. "Солнечный зайчик" накрывает Киев
15:58 17.04.2025 (обновлено: 16:11 17.04.2025)
В Киеве посреди Страстной недели стартует кинофестиваль "Солнечный зайчик", но посвящен он не воскресению Иисуса Христа, а продвижению повестки ЛГБТ*
Загубленная "Молодость"
Когда-то, в далеком уже 1970 году при кинофакультете Киевского института театрального искусства был организован фестиваль студенческих работ "Молодость". В советские годы многие именитые в будущем режиссеры стали лауреатами и призерами этого смотра: Александр Панкратов, Владимир Бортко, Вадим Абдрашитов и др.
Позднее свои первые работы там представляли Алексей Балабанов, Том Тыквер, Франсуа Озон, Дэнни Бойл, Стивен Долдри и другие известные европейские и мировые режиссеры.
Но времена меняются. В 2001 году среди прочих секций кинофестиваль "Молодость" прирос "Солнечным зайчиком" (Sunny Bunny) – специальной программой, посвященной нетрадиционным отношениям. Сейчас этим уже никого не удивишь, однако тогда это было еще в диковинку. В Восточной Европе аналогичная программа была на тот момент только у Берлинале.
С тех пор "Молодость" и "Солнечный зайчик" идут рука об руку. Не стал исключением и год нынешний.
Королевство нетрадиционных радостей
Сомнительная честь открыть фестиваль доверена украинскому документальному фильму, произведенному совместно с Францией и Чехией под названием "Королевы радостей". Режиссер – 45-летняя Ольга Гибелинда, ранее отметившаяся несколькими небольшими документалками.
Согласно описанию, лента посвящена трем украинским так называемым дрэг-королевам, то есть мужчинам, которые переодеваются в женскую одежду и в таком виде выступают на сцене. Дива Монро, Марлен Шкандаль и Аура отказываются бросать свою родину в тяжелую минуту.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марлен ШкандальМарлен Шкандаль
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марлен Шкандаль
Марлен Шкандаль
Артур Озеров (Аура)
Артур Озеров (Аура)
"Вместо побега они решают бороться: за свободу, ЛГБТК+ сообщество и само свое существование. От гламура шоу до жестокости войны, фильм следит за их жизнью – полной потерь, страха, а также несокрушимого мужества", - громогласно объявляется в синопсисе фильма.
Одна (или один?) из них даже пытается вступить в ВСУ, но, видимо, испытывает с этим какие-то трудности, потому что по ходу фильма "борется за место как в армии, так и на сцене".
В итоге, ради спасения Украины троица фриков организует благотворительный фестиваль в помощь вооруженным силам, который "превращается в символ единства и стойкости".
Трансгендерные страсти
В основной программе "Солнечного зайчика" 11 фильмов на разную тему, объединенные тем, что в центре них – сексуальные меньшинства.
Вот сюжет парочки из них.
Картина High Tide ("Прилив") представляет США. Брошенный на произвол судьбы нелегальный мигрант из Бразилии, да еще и с разбитым сердцем прибывает в Провинстаун в штате Массачусетс, где бурным цветом цветет "квир-культура". Естественно, разбитое сердце помогает ему склеить некий Морис, вокруг чего и закручивается сюжет ленты.
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Далее следует датская работа под названием Sauna ("Сауна"). Молодой прожигатель жизни, любитель мимолетных интрижек, обычный копенгагенский гей Йохан воспылал страстью к трансгендеру Уильяму, "бросая вызов общественным нормам, касающимся пола, идентичности и отношений".
Поляки привезли в Киев фильм Endless ("Бесконечный").
"Когда одинокий, ищущий свою идентичность небинарный/транс (даже не хочется разбираться, что это значит – ред.) X начинает новый, сложный роман с трансгендером Фрэнком, они втягиваются в странную игру чувств, которая подвергает их эмоции испытанию", - говорится в описании.
От некоторых картин из одних только описаний за версту разит политикой и явной попыткой понравиться западному зрителю, живописуя "ужасы" традиционного общества в разных странах.
Один из таких фильмов – Viet and Nam ("Вьет и Нам"). Название картины состоит из имен двух вьетнамских шахтеров – Вьета и Нама – рабочие отношения между которыми стараниями сценаристов перетекают в любовные.
Кадр из фильма Viet and Nam
Кадр из фильма Viet and Nam
Нам хочет сбежать из депрессивной шахты и такой же депрессивной родины на Запад (а куда же еще) и перед бегством едет со своим другом в путешествие, прихватив с собою мать, которой во сне мерещится убитый на вьетнамской войне муж.
В похожем ключе, судя по всему, снят фильм Cactus Pears (дословно - "Кактусовые груши", так еще называют растение опунция). Главный герой – 30-летний выходец из "суровой" сельской местности на западе Индии, который вынужден провести там чуть больше недели на похоронах отца. Грусть и тоску по отошедшему в мир иной ему помогает скрасить друг детства, а по совместительству фермер-гей, который борется с тем, чтобы его насильно не женили его "ретроградные" родственники.
Кадр из фильма Cactus Pears
Кадр из фильма Cactus Pears
Еще более в лоб снята турецкая картина Çürük (если бы этот фильм локализовали в РФ, то его название можно было бы перевести как "Белый билет").
Место действия – Стамбул, два года назад. 20-летняя трансгендерная девушка получает медицинское заключение о непригодности к службе в армии, где прописано, что у нее проблемы с головой. Параллельно с этой душевной травмой ей приходится зарабатывать на жизнь проституцией, однако в темном царстве промелькнул лучик света, а именно ожидание президентских выборов и вероятность смены режима (чего, как мы знаем, не случилось).
Страна победившего гомосексуализма
Фестивалями, подобными "Солнечному зайчику", Украину не удивишь. Хочешь в Европу? Умей соответствовать. Потому и стараются интегрировать "прогрессивную" повестку в украинские реалии.
Что уж говорить о сфере культуры, когда представителей секс-меньшинств продвигают даже в армии. В 2023 году издание The Telegraph писало, что в рядах ВСУ состоят около 50 тыс. гомосексуалистов, лесбиянок и прочих, которых поддерживают воюющие в составе украинской армии их собратья из числа иностранных наемников.
Еще одну историю опубликовало в 2022-м BBC. Там рассказывалось об украинском военнослужащем и его "небинарной партнерше", которые до этого работали в театре, а потом пошли добровольцами воевать.
Свидетельства британских СМИ доказывают, что все это – не пропагандистский вымысел российской прессы и телеканалов.
Открытое превозношение сексуальных меньшинств – сознательный выбор украинских властей, вставших на путь полного перекодирования сознания жителей страны.
Примечательно, что "Солнечный зайчик" начинается аккурат в Страстную неделю. Когда украинские христиане (в этом году дата Пасхи совпадает как у православных, так и у католиков) будут отмечать самый главный свой праздник, в столице страны будут показывать фильмы на тему ЛГБТ.
Противоречия в этом на Украине сегодня уже почти никто не видит, разве только что сами эти христиане. Да и противоречия, собственно, в этом никакого нет, а есть лишь четкий сигнал от тех, кто теперь мнит себя хозяином в доме.
Следующим шагом может стать проведение "Солнечного зайчика" в каком-нибудь христианском соборе Украины. Недавно, например, в одном из храмов там провели рок- и рэп-концерт, так что такое предположение не кажется уже чем-то нереальным.
* Движение ЛГБТ запрещено в РФ
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