В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреля - 17.04.2025 Украина.ру
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В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреля
В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреля - 17.04.2025 Украина.ру
В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреля
Украинская делегация выехала в Париж, где встретится с делегацией США. Европа начала выдавать Украине беженцев. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-04-17T13:08
2025-04-17T13:08
хроники
эксклюзив
андрей ермак
дмитрий песков
вооруженные силы украины
ес
офис президента
париж
россия
украина
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Утром, в 09:22 по Киеву и Москве глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж."Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым", — написал Ермак в своём телеграм-канале.Он отметил, что в рамках визита запланирована серия двухсторонних и многосторонних встреч с представителями "государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность", в частности из Франции, Германии и Великобритании."Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции", — сообщил Ермак.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал встречу украинской и американской делегаций в Париже, а также встречу украинских политиков с европейскими членами "коалиции желающих"."Наш президент [России Владимир Путин] имел с [спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом] Уиткоффом продолжительный разговор. Содержание этого разговора доложено [президенту США Дональду] Трампу. США продолжают работу в этом русле с европейцами и украинцами. Дальше [мы] ожидали бы проявления европейской и украинской ориентированности на поиски мирного урегулирования", — отметил Песков.Что же до Европы, то от неё в России видят "ориентированность на продолжение войны", указал пресс-секретарь президента России.Евротюрьмы для очень ценных беженцевЕвропа начала выдавать Украине беженцев после того, как Киев внёс ряд законодательных изменений и отремонтировал несколько изоляторов и тюрем на Западной Украине."По информации источников "Украинской правды" за 2024 год Польша уже вернула на Украину 21 лицо, Германия — 10, Чехия — 2 человек, Испания — также 2, Болгария, Норвегия, Румыния и Италия по 1 человеку и даже Австрия уже вернула 1 человека в прошлом году для отбывания наказания на Украине", — сообщил журналист издания Михаил Ткач.По его словам, чтобы те, кто запросил статус беженцев в Европе, не могли ссылаться на ведущиеся в стране боевые действия, для них были подготовлены специальные учреждения в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.Ткач показал фото из этих учреждений."Отдельная "хорошая" новость для тех, кто прячется в Германии и в Австрии: представители этих стран уже посетили и проинспектировали указанные учреждения и предоставили позитивную оценку", — указал Ткач.В своём сюжете он также рассказал о прячущихся в Австрии олигархе Геннадии Боголюбове, а также о бывшем депутате Денисе Комарницком, экс-главе Конституционного суда Украины Александре Тупицком, бывшем главе Нацбанка Украины Кирилле Шевченко и о бизнесмене Олеге Бахматюке.В целом же, по словам Ткача, в 2024 году Офис генпрокурора направил Австрии 10 запросов на выдачу. При этом раньше австрийцы отказывали в выдаче из-за ведущихся на Украине боевых действий.Обстрелы и налётыУтром 17 апреля Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 49 БпЛА – над территорией Курской области, 7 БпЛА – над территорией Орловской области, 7 БпЛА – над территорией Рязанской области, 4 БпЛА – над территорией Брянской области, 3 БпЛА – над территорией Владимирской области, 1 БпЛА – над территорией Тульской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 27 атак, на донецком — 1 атаку, всего выпустив 63 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в т.ч. ребёнка 2017 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и легковой автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Калининскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БпЛА. Также в ДНР неоднократно объявлялась авиационная/ракетная опасность.Как сообщила днём 17 апреля пресс-служба Запорожской атомной электростанции, вблизи от площадки тренажёра реактора ЗАЭС сбили украинский дрон."Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — указывалось в публикации.В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет, добавили на станции. О случившемся уведомили находящихся на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ.Утром 17 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.Согласно сводке, в Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Николаевка, Никольское, Отрадное, Устинка, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 9 беспилотников, из которых 3 сбиты системой ПВО. В селе Николаевка повреждён грузовой автомобиль, в селе Красный Октябрь — административное здание сельхозпредприятия и автомобиль, в селе Отрадное — частный дом. Сегодня утром от удара FPV-дрона в хуторе Церковный повреждено здание сельхозпредприятия.В Борисовском районе сёла Байцуры, Берёзовка, Богун-Городок и Грузское атакованы 9 беспилотниками, один из которых сбит. В селе Берёзовка повреждены частный дом и надворная постройка, в селе Байцуры — газовая труба."Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Берёзовка повреждены частный дом, линии газо- и электроснабжения, автобус, 2 автомобиля. Также огнём уничтожены частный дом и одно транспортное средство", — сообщил губернатор.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Вериговка, Двулучное и Долгое подверглись обстрелу с применением 17 боеприпасов и атакам 8 БПЛА, один из которых подавлен. В селе Борки Валуйского округа при выполнении боевых задач ранен боец подразделения "Орлан"."Мужчине с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями рук и ног оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", — отметил губернатор.В Волоконовском районе сёла Волчья Александровка и Тишанка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 14 боеприпасов, и атаке одного беспилотника. В селе Волчья Александровка на территории частного домовладения повреждена теплица.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлкам Горьковский, Чапаевский, сёлам Глотово, Головчино, Дорогощь, Мокрая Орловка, Пороз, Почаево и Смородино выпущено 29 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 20 БПЛА. В селе Дорогощь повреждён легковой автомобиль, в селе Мокрая Орловка — линия электропередачи."Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Грайвороне повреждены 5 квартир в МКД и 2 автомобиля, в посёлке Чапаевский — 3 легковых автомобиля и 2 квартиры в многоквартирном доме", — отмечалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье и селу Графовка выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 10 БПЛА, из которых 4 подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. В посёлке Красная Яруга повреждены административное здание, 2 частных дома, 4 автомобиля, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.Вчера в Ракитянскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал 13 апреля в селе Илёк-Кошары в результате атаки дрона на автомобиль. Врачи диагностировали у него баротравму. От предложенной госпитализации отказался, продолжает лечение амбулаторно.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Ржевка атакованы 24 беспилотниками, 17 из которых подавлены и сбиты."В селе Маломихайловка в результате сдетонировавшей в руках мины-"колокольчик" погиб 10-летний ребёнок. В селе Новая Таволжанка от удара дрона по автомобилю ранен мирный житель. Пострадавший после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, вчера в медицинское учреждение самостоятельно обратился мужчина, который 14 апреля получил баротравму в результате удара дрона по автомобилю в селе Коровино. Ему была оказана необходимая помощь, лечение продолжает амбулаторно", — писал Гладков.В селе Белянка повреждён прицеп грузового автомобиля, в селе Новая Таволжанка — 2 автомобиля, в селе Муром — частный дом, а также уничтожен огнём недействующий объект торговли. Поздно вечером в городе Шебекино в результате атаки БПЛА на предприятии повреждён производственный цех. Также сегодня утром от удара дрона в городе повреждён коммерческий объект.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20250417/zhivoy-schit-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-17-aprelya-1062567071.html
https://ukraina.ru/20250416/ukraina-ignoriruet-moratoriy-rossiya-osvobozhdaet-dnr-es-geroiziruet-posobnikov-natsistov-itogi-16-1062559642.html
https://ukraina.ru/20240416/1054534868.html
https://ukraina.ru/20250416/stimul-dlya-peremiriya-manipulyatsii-kieva-dlya-zatyagivaniya-konflikta-glavnoe-na-ukraine-na-utro-16-1062543245.html
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Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, андрей ермак, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ес, офис президента, париж, россия, украина, австрия
Хроники, Эксклюзив, Андрей Ермак, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ЕС, Офис президента, Париж, Россия, Украина, Австрия

В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреля

13:08 17.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинская делегация выехала в Париж, где встретится с делегацией США. Европа начала выдавать Украине беженцев. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром, в 09:22 по Киеву и Москве глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж.
"Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым", — написал Ермак в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в рамках визита запланирована серия двухсторонних и многосторонних встреч с представителями "государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность", в частности из Франции, Германии и Великобритании.
"Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции", — сообщил Ермак.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал встречу украинской и американской делегаций в Париже, а также встречу украинских политиков с европейскими членами "коалиции желающих".
"Наш президент [России Владимир Путин] имел с [спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом] Уиткоффом продолжительный разговор. Содержание этого разговора доложено [президенту США Дональду] Трампу. США продолжают работу в этом русле с европейцами и украинцами. Дальше [мы] ожидали бы проявления европейской и украинской ориентированности на поиски мирного урегулирования", — отметил Песков.
Что же до Европы, то от неё в России видят "ориентированность на продолжение войны", указал пресс-секретарь президента России.
09:24
Живой щит Зеленского. Главное на Украине на утро 17 апреляУкраинские власти уличили в использовании тактики "живого щита"
Евротюрьмы для очень ценных беженцев
Европа начала выдавать Украине беженцев после того, как Киев внёс ряд законодательных изменений и отремонтировал несколько изоляторов и тюрем на Западной Украине.
"По информации источников "Украинской правды" за 2024 год Польша уже вернула на Украину 21 лицо, Германия — 10, Чехия — 2 человек, Испания — также 2, Болгария, Норвегия, Румыния и Италия по 1 человеку и даже Австрия уже вернула 1 человека в прошлом году для отбывания наказания на Украине", — сообщил журналист издания Михаил Ткач.
По его словам, чтобы те, кто запросил статус беженцев в Европе, не могли ссылаться на ведущиеся в стране боевые действия, для них были подготовлены специальные учреждения в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
Ткач показал фото из этих учреждений.
"Отдельная "хорошая" новость для тех, кто прячется в Германии и в Австрии: представители этих стран уже посетили и проинспектировали указанные учреждения и предоставили позитивную оценку", — указал Ткач.
В своём сюжете он также рассказал о прячущихся в Австрии олигархе Геннадии Боголюбове, а также о бывшем депутате Денисе Комарницком, экс-главе Конституционного суда Украины Александре Тупицком, бывшем главе Нацбанка Украины Кирилле Шевченко и о бизнесмене Олеге Бахматюке.
В целом же, по словам Ткача, в 2024 году Офис генпрокурора направил Австрии 10 запросов на выдачу. При этом раньше австрийцы отказывали в выдаче из-за ведущихся на Украине боевых действий.
- РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Вчера, 18:13
Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреляУкраина наносит удары по энергетическим и другим гражданским объектам России. Армия России освободила Калиново в ДНР. Еврокомиссия угрожает государствам Европы и героизирует нацистских пособников.
Обстрелы и налёты
Утром 17 апреля Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 49 БпЛА – над территорией Курской области, 7 БпЛА – над территорией Орловской области, 7 БпЛА – над территорией Рязанской области, 4 БпЛА – над территорией Брянской области, 3 БпЛА – над территорией Владимирской области, 1 БпЛА – над территорией Тульской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по территории этого региона России.
На горловском направлении ВСУ совершили 27 атак, на донецком — 1 атаку, всего выпустив 63 единицы различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в т.ч. ребёнка 2017 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и легковой автомобиль.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Калининскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БпЛА. Также в ДНР неоднократно объявлялась авиационная/ракетная опасность.
Как сообщила днём 17 апреля пресс-служба Запорожской атомной электростанции, вблизи от площадки тренажёра реактора ЗАЭС сбили украинский дрон.
"Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — указывалось в публикации.
В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет, добавили на станции. О случившемся уведомили находящихся на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ.
16 апреля 2024, 13:00
Мирная конференция, атака с воздушного шара, коррупция. Главное на Украине на 13:00 16 апреля
Утром 17 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
Согласно сводке, в Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Николаевка, Никольское, Отрадное, Устинка, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 9 беспилотников, из которых 3 сбиты системой ПВО. В селе Николаевка повреждён грузовой автомобиль, в селе Красный Октябрь — административное здание сельхозпредприятия и автомобиль, в селе Отрадное — частный дом. Сегодня утром от удара FPV-дрона в хуторе Церковный повреждено здание сельхозпредприятия.
В Борисовском районе сёла Байцуры, Берёзовка, Богун-Городок и Грузское атакованы 9 беспилотниками, один из которых сбит. В селе Берёзовка повреждены частный дом и надворная постройка, в селе Байцуры — газовая труба.
"Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Берёзовка повреждены частный дом, линии газо- и электроснабжения, автобус, 2 автомобиля. Также огнём уничтожены частный дом и одно транспортное средство", — сообщил губернатор.
В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Вериговка, Двулучное и Долгое подверглись обстрелу с применением 17 боеприпасов и атакам 8 БПЛА, один из которых подавлен. В селе Борки Валуйского округа при выполнении боевых задач ранен боец подразделения "Орлан".
"Мужчине с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями рук и ног оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", — отметил губернатор.
В Волоконовском районе сёла Волчья Александровка и Тишанка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 14 боеприпасов, и атаке одного беспилотника. В селе Волчья Александровка на территории частного домовладения повреждена теплица.
В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлкам Горьковский, Чапаевский, сёлам Глотово, Головчино, Дорогощь, Мокрая Орловка, Пороз, Почаево и Смородино выпущено 29 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 20 БПЛА. В селе Дорогощь повреждён легковой автомобиль, в селе Мокрая Орловка — линия электропередачи.
Зеленский - продавец волшебной лжи
Вчера, 09:00
"Стимул" для перемирия, манипуляции Киева для затягивания конфликта. Главное на Украине на утро 16 апреляТрамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине, у нее есть "стимул". ВС РФ уничтожают противника и технику, ВСУ хотят свергнуть Зеленского. Спикер Рады заставляет нардепов затягивать войну
"Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Грайвороне повреждены 5 квартир в МКД и 2 автомобиля, в посёлке Чапаевский — 3 легковых автомобиля и 2 квартиры в многоквартирном доме", — отмечалось в сводке.
В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье и селу Графовка выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 10 БПЛА, из которых 4 подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. В посёлке Красная Яруга повреждены административное здание, 2 частных дома, 4 автомобиля, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.
Вчера в Ракитянскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал 13 апреля в селе Илёк-Кошары в результате атаки дрона на автомобиль. Врачи диагностировали у него баротравму. От предложенной госпитализации отказался, продолжает лечение амбулаторно.
В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Ржевка атакованы 24 беспилотниками, 17 из которых подавлены и сбиты.
"В селе Маломихайловка в результате сдетонировавшей в руках мины-"колокольчик" погиб 10-летний ребёнок. В селе Новая Таволжанка от удара дрона по автомобилю ранен мирный житель. Пострадавший после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, вчера в медицинское учреждение самостоятельно обратился мужчина, который 14 апреля получил баротравму в результате удара дрона по автомобилю в селе Коровино. Ему была оказана необходимая помощь, лечение продолжает амбулаторно", — писал Гладков.
В селе Белянка повреждён прицеп грузового автомобиля, в селе Новая Таволжанка — 2 автомобиля, в селе Муром — частный дом, а также уничтожен огнём недействующий объект торговли. Поздно вечером в городе Шебекино в результате атаки БПЛА на предприятии повреждён производственный цех. Также сегодня утром от удара дрона в городе повреждён коммерческий объект.
В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контексте".
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Заголовок открываемого материала
20:01В Курской области на стратегической сессии обсудили восстановление пострадавших приграничных районов
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