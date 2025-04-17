https://ukraina.ru/20250417/v-parizh-k-amerikantsam-es-vydat-bezhentsev-kievu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-17-aprelya-1062570211.html

В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреля

В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреля - 17.04.2025 Украина.ру

В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреля

Украинская делегация выехала в Париж, где встретится с делегацией США. Европа начала выдавать Украине беженцев. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-17T13:08

2025-04-17T13:08

2025-04-17T13:08

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Утром, в 09:22 по Киеву и Москве глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж."Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым", — написал Ермак в своём телеграм-канале.Он отметил, что в рамках визита запланирована серия двухсторонних и многосторонних встреч с представителями "государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность", в частности из Франции, Германии и Великобритании."Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции", — сообщил Ермак.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал встречу украинской и американской делегаций в Париже, а также встречу украинских политиков с европейскими членами "коалиции желающих"."Наш президент [России Владимир Путин] имел с [спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом] Уиткоффом продолжительный разговор. Содержание этого разговора доложено [президенту США Дональду] Трампу. США продолжают работу в этом русле с европейцами и украинцами. Дальше [мы] ожидали бы проявления европейской и украинской ориентированности на поиски мирного урегулирования", — отметил Песков.Что же до Европы, то от неё в России видят "ориентированность на продолжение войны", указал пресс-секретарь президента России.Евротюрьмы для очень ценных беженцевЕвропа начала выдавать Украине беженцев после того, как Киев внёс ряд законодательных изменений и отремонтировал несколько изоляторов и тюрем на Западной Украине."По информации источников "Украинской правды" за 2024 год Польша уже вернула на Украину 21 лицо, Германия — 10, Чехия — 2 человек, Испания — также 2, Болгария, Норвегия, Румыния и Италия по 1 человеку и даже Австрия уже вернула 1 человека в прошлом году для отбывания наказания на Украине", — сообщил журналист издания Михаил Ткач.По его словам, чтобы те, кто запросил статус беженцев в Европе, не могли ссылаться на ведущиеся в стране боевые действия, для них были подготовлены специальные учреждения в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.Ткач показал фото из этих учреждений."Отдельная "хорошая" новость для тех, кто прячется в Германии и в Австрии: представители этих стран уже посетили и проинспектировали указанные учреждения и предоставили позитивную оценку", — указал Ткач.В своём сюжете он также рассказал о прячущихся в Австрии олигархе Геннадии Боголюбове, а также о бывшем депутате Денисе Комарницком, экс-главе Конституционного суда Украины Александре Тупицком, бывшем главе Нацбанка Украины Кирилле Шевченко и о бизнесмене Олеге Бахматюке.В целом же, по словам Ткача, в 2024 году Офис генпрокурора направил Австрии 10 запросов на выдачу. При этом раньше австрийцы отказывали в выдаче из-за ведущихся на Украине боевых действий.Обстрелы и налётыУтром 17 апреля Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 49 БпЛА – над территорией Курской области, 7 БпЛА – над территорией Орловской области, 7 БпЛА – над территорией Рязанской области, 4 БпЛА – над территорией Брянской области, 3 БпЛА – над территорией Владимирской области, 1 БпЛА – над территорией Тульской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 27 атак, на донецком — 1 атаку, всего выпустив 63 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в т.ч. ребёнка 2017 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и легковой автомобиль.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Калининскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БпЛА. Также в ДНР неоднократно объявлялась авиационная/ракетная опасность.Как сообщила днём 17 апреля пресс-служба Запорожской атомной электростанции, вблизи от площадки тренажёра реактора ЗАЭС сбили украинский дрон."Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — указывалось в публикации.В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет, добавили на станции. О случившемся уведомили находящихся на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ.Утром 17 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.Согласно сводке, в Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Николаевка, Никольское, Отрадное, Устинка, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 9 беспилотников, из которых 3 сбиты системой ПВО. В селе Николаевка повреждён грузовой автомобиль, в селе Красный Октябрь — административное здание сельхозпредприятия и автомобиль, в селе Отрадное — частный дом. Сегодня утром от удара FPV-дрона в хуторе Церковный повреждено здание сельхозпредприятия.В Борисовском районе сёла Байцуры, Берёзовка, Богун-Городок и Грузское атакованы 9 беспилотниками, один из которых сбит. В селе Берёзовка повреждены частный дом и надворная постройка, в селе Байцуры — газовая труба."Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Берёзовка повреждены частный дом, линии газо- и электроснабжения, автобус, 2 автомобиля. Также огнём уничтожены частный дом и одно транспортное средство", — сообщил губернатор.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Вериговка, Двулучное и Долгое подверглись обстрелу с применением 17 боеприпасов и атакам 8 БПЛА, один из которых подавлен. В селе Борки Валуйского округа при выполнении боевых задач ранен боец подразделения "Орлан"."Мужчине с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями рук и ног оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", — отметил губернатор.В Волоконовском районе сёла Волчья Александровка и Тишанка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 14 боеприпасов, и атаке одного беспилотника. В селе Волчья Александровка на территории частного домовладения повреждена теплица.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлкам Горьковский, Чапаевский, сёлам Глотово, Головчино, Дорогощь, Мокрая Орловка, Пороз, Почаево и Смородино выпущено 29 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 20 БПЛА. В селе Дорогощь повреждён легковой автомобиль, в селе Мокрая Орловка — линия электропередачи."Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Грайвороне повреждены 5 квартир в МКД и 2 автомобиля, в посёлке Чапаевский — 3 легковых автомобиля и 2 квартиры в многоквартирном доме", — отмечалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье и селу Графовка выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 10 БПЛА, из которых 4 подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. В посёлке Красная Яруга повреждены административное здание, 2 частных дома, 4 автомобиля, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.Вчера в Ракитянскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал 13 апреля в селе Илёк-Кошары в результате атаки дрона на автомобиль. Врачи диагностировали у него баротравму. От предложенной госпитализации отказался, продолжает лечение амбулаторно.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Ржевка атакованы 24 беспилотниками, 17 из которых подавлены и сбиты."В селе Маломихайловка в результате сдетонировавшей в руках мины-"колокольчик" погиб 10-летний ребёнок. В селе Новая Таволжанка от удара дрона по автомобилю ранен мирный житель. Пострадавший после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, вчера в медицинское учреждение самостоятельно обратился мужчина, который 14 апреля получил баротравму в результате удара дрона по автомобилю в селе Коровино. Ему была оказана необходимая помощь, лечение продолжает амбулаторно", — писал Гладков.В селе Белянка повреждён прицеп грузового автомобиля, в селе Новая Таволжанка — 2 автомобиля, в селе Муром — частный дом, а также уничтожен огнём недействующий объект торговли. Поздно вечером в городе Шебекино в результате атаки БПЛА на предприятии повреждён производственный цех. Также сегодня утром от удара дрона в городе повреждён коммерческий объект.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250417/zhivoy-schit-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-17-aprelya-1062567071.html

https://ukraina.ru/20250416/ukraina-ignoriruet-moratoriy-rossiya-osvobozhdaet-dnr-es-geroiziruet-posobnikov-natsistov-itogi-16-1062559642.html

https://ukraina.ru/20240416/1054534868.html

https://ukraina.ru/20250416/stimul-dlya-peremiriya-manipulyatsii-kieva-dlya-zatyagivaniya-konflikta-glavnoe-na-ukraine-na-utro-16-1062543245.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, андрей ермак, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ес, офис президента, париж, россия, украина, австрия