В Париж к американцам, ЕС выдаёт беженцев Киеву, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 17 апреля
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украинская делегация выехала в Париж, где встретится с делегацией США. Европа начала выдавать Украине беженцев. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром, в 09:22 по Киеву и Москве глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж.
"Только что приземлился в Париже. Прилетели вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым", — написал Ермак в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в рамках визита запланирована серия двухсторонних и многосторонних встреч с представителями "государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность", в частности из Франции, Германии и Великобритании.
"Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции", — сообщил Ермак.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал встречу украинской и американской делегаций в Париже, а также встречу украинских политиков с европейскими членами "коалиции желающих".
"Наш президент [России Владимир Путин] имел с [спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом] Уиткоффом продолжительный разговор. Содержание этого разговора доложено [президенту США Дональду] Трампу. США продолжают работу в этом русле с европейцами и украинцами. Дальше [мы] ожидали бы проявления европейской и украинской ориентированности на поиски мирного урегулирования", — отметил Песков.
Что же до Европы, то от неё в России видят "ориентированность на продолжение войны", указал пресс-секретарь президента России.
Евротюрьмы для очень ценных беженцев
Европа начала выдавать Украине беженцев после того, как Киев внёс ряд законодательных изменений и отремонтировал несколько изоляторов и тюрем на Западной Украине.
"По информации источников "Украинской правды" за 2024 год Польша уже вернула на Украину 21 лицо, Германия — 10, Чехия — 2 человек, Испания — также 2, Болгария, Норвегия, Румыния и Италия по 1 человеку и даже Австрия уже вернула 1 человека в прошлом году для отбывания наказания на Украине", — сообщил журналист издания Михаил Ткач.
По его словам, чтобы те, кто запросил статус беженцев в Европе, не могли ссылаться на ведущиеся в стране боевые действия, для них были подготовлены специальные учреждения в Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
Ткач показал фото из этих учреждений.
"Отдельная "хорошая" новость для тех, кто прячется в Германии и в Австрии: представители этих стран уже посетили и проинспектировали указанные учреждения и предоставили позитивную оценку", — указал Ткач.
В своём сюжете он также рассказал о прячущихся в Австрии олигархе Геннадии Боголюбове, а также о бывшем депутате Денисе Комарницком, экс-главе Конституционного суда Украины Александре Тупицком, бывшем главе Нацбанка Украины Кирилле Шевченко и о бизнесмене Олеге Бахматюке.
В целом же, по словам Ткача, в 2024 году Офис генпрокурора направил Австрии 10 запросов на выдачу. При этом раньше австрийцы отказывали в выдаче из-за ведущихся на Украине боевых действий.
Вчера, 18:13Украина игнорирует мораторий, Россия освобождает ДНР, ЕС героизирует пособников нацистов. Итоги 16 апреляУкраина наносит удары по энергетическим и другим гражданским объектам России. Армия России освободила Калиново в ДНР. Еврокомиссия угрожает государствам Европы и героизирует нацистских пособников.
Обстрелы и налёты
Утром 17 апреля Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 49 БпЛА – над территорией Курской области, 7 БпЛА – над территорией Орловской области, 7 БпЛА – над территорией Рязанской области, 4 БпЛА – над территорией Брянской области, 3 БпЛА – над территорией Владимирской области, 1 БпЛА – над территорией Тульской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по территории этого региона России.
На горловском направлении ВСУ совершили 27 атак, на донецком — 1 атаку, всего выпустив 63 единицы различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в т.ч. ребёнка 2017 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и легковой автомобиль.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Калининскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БпЛА. Также в ДНР неоднократно объявлялась авиационная/ракетная опасность.
Как сообщила днём 17 апреля пресс-служба Запорожской атомной электростанции, вблизи от площадки тренажёра реактора ЗАЭС сбили украинский дрон.
"Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС, около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", — указывалось в публикации.
В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет, добавили на станции. О случившемся уведомили находящихся на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ.
Утром 17 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
Согласно сводке, в Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Красный Октябрь, Николаевка, Никольское, Отрадное, Устинка, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 9 беспилотников, из которых 3 сбиты системой ПВО. В селе Николаевка повреждён грузовой автомобиль, в селе Красный Октябрь — административное здание сельхозпредприятия и автомобиль, в селе Отрадное — частный дом. Сегодня утром от удара FPV-дрона в хуторе Церковный повреждено здание сельхозпредприятия.
В Борисовском районе сёла Байцуры, Берёзовка, Богун-Городок и Грузское атакованы 9 беспилотниками, один из которых сбит. В селе Берёзовка повреждены частный дом и надворная постройка, в селе Байцуры — газовая труба.
"Сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Берёзовка повреждены частный дом, линии газо- и электроснабжения, автобус, 2 автомобиля. Также огнём уничтожены частный дом и одно транспортное средство", — сообщил губернатор.
В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Вериговка, Двулучное и Долгое подверглись обстрелу с применением 17 боеприпасов и атакам 8 БПЛА, один из которых подавлен. В селе Борки Валуйского округа при выполнении боевых задач ранен боец подразделения "Орлан".
"Мужчине с минно-взрывной травмой и множественными слепыми осколочными ранениями рук и ног оказана помощь в Валуйской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", — отметил губернатор.
В Волоконовском районе сёла Волчья Александровка и Тишанка подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 14 боеприпасов, и атаке одного беспилотника. В селе Волчья Александровка на территории частного домовладения повреждена теплица.
В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлкам Горьковский, Чапаевский, сёлам Глотово, Головчино, Дорогощь, Мокрая Орловка, Пороз, Почаево и Смородино выпущено 29 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 20 БПЛА. В селе Дорогощь повреждён легковой автомобиль, в селе Мокрая Орловка — линия электропередачи.
Вчера, 09:00"Стимул" для перемирия, манипуляции Киева для затягивания конфликта. Главное на Украине на утро 16 апреляТрамп считает, что Россия хочет закончить конфликт на Украине, у нее есть "стимул". ВС РФ уничтожают противника и технику, ВСУ хотят свергнуть Зеленского. Спикер Рады заставляет нардепов затягивать войну
"Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Грайвороне повреждены 5 квартир в МКД и 2 автомобиля, в посёлке Чапаевский — 3 легковых автомобиля и 2 квартиры в многоквартирном доме", — отмечалось в сводке.
В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье и селу Графовка выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 10 БПЛА, из которых 4 подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. В посёлке Красная Яруга повреждены административное здание, 2 частных дома, 4 автомобиля, инфраструктурный объект связи и линия электропередачи.
Вчера в Ракитянскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который пострадал 13 апреля в селе Илёк-Кошары в результате атаки дрона на автомобиль. Врачи диагностировали у него баротравму. От предложенной госпитализации отказался, продолжает лечение амбулаторно.
В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Ржевка атакованы 24 беспилотниками, 17 из которых подавлены и сбиты.
"В селе Маломихайловка в результате сдетонировавшей в руках мины-"колокольчик" погиб 10-летний ребёнок. В селе Новая Таволжанка от удара дрона по автомобилю ранен мирный житель. Пострадавший после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, вчера в медицинское учреждение самостоятельно обратился мужчина, который 14 апреля получил баротравму в результате удара дрона по автомобилю в селе Коровино. Ему была оказана необходимая помощь, лечение продолжает амбулаторно", — писал Гладков.
В селе Белянка повреждён прицеп грузового автомобиля, в селе Новая Таволжанка — 2 автомобиля, в селе Муром — частный дом, а также уничтожен огнём недействующий объект торговли. Поздно вечером в городе Шебекино в результате атаки БПЛА на предприятии повреждён производственный цех. Также сегодня утром от удара дрона в городе повреждён коммерческий объект.
В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Евросоюз спасет мир, а немецкие "Таурусы" спасут войну. Украина в международном контексте".
Подписывайся на