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Кремль отреагировал на встречу Киева, США и "коалиции желающих" в Париже
Кремль отреагировал на встречу Киева, США и "коалиции желающих" в Париже - 17.04.2025 Украина.ру
Кремль отреагировал на встречу Киева, США и "коалиции желающих" в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 апреля прокомментировал журналистам визит украинской делегации на переговоры в Париж
2025-04-17T13:16
2025-04-17T13:16
2025-04-17T13:16
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"Ну, очевидно, пойдет разговор о различных аспектах темы украинского урегулирования", - предположил официальный представитель Кремля.Он отметил, что Россия ждет от Европы и Украины ориентированности к урегулированию конфликта.Ранее в четверг глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. По его словам, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих", в частности, из Франции, Германии и Великобритании.Подробнее - в материале Ермак прибыл в Париж для встречи с представителями США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, париж, дмитрий песков, сша, кремль, андрей ермак, владимир зеленский
Новости, Париж, Дмитрий Песков, США, Кремль, Андрей Ермак, Владимир Зеленский
Кремль отреагировал на встречу Киева, США и "коалиции желающих" в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 апреля прокомментировал журналистам визит украинской делегации на переговоры в Париж