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Кремль отреагировал на встречу Киева, США и "коалиции желающих" в Париже

Кремль отреагировал на встречу Киева, США и "коалиции желающих" в Париже - 17.04.2025 Украина.ру

Кремль отреагировал на встречу Киева, США и "коалиции желающих" в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 апреля прокомментировал журналистам визит украинской делегации на переговоры в Париж

2025-04-17T13:16

2025-04-17T13:16

2025-04-17T13:16

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париж

дмитрий песков

сша

кремль

андрей ермак

владимир зеленский

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"Ну, очевидно, пойдет разговор о различных аспектах темы украинского урегулирования", - предположил официальный представитель Кремля.Он отметил, что Россия ждет от Европы и Украины ориентированности к урегулированию конфликта.Ранее в четверг глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым прибыл в Париж, где планирует встретиться с представителями США. По его словам, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи с представителями государств "коалиции желающих", в частности, из Франции, Германии и Великобритании.Подробнее - в материале Ермак прибыл в Париж для встречи с представителями США на сайте Украина.ру.

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новости, париж, дмитрий песков, сша, кремль, андрей ермак, владимир зеленский