https://ukraina.ru/20250417/gde-i-pochemu-proigryvayut-ssha-kakaya-rol-u-rossii-i-kto-mozhet-voevat-s-kitaem--starikov-1062570850.html

Где и почему проигрывают США, какая роль у России и кто может воевать с Китаем — Стариков

Где и почему проигрывают США, какая роль у России и кто может воевать с Китаем — Стариков - 17.04.2025 Украина.ру

Где и почему проигрывают США, какая роль у России и кто может воевать с Китаем — Стариков

Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру... Украина.ру, 17.04.2025

2025-04-17T13:12

2025-04-17T13:12

2025-04-17T13:12

видео

сша

китай

россия

николай стариков

дональд трамп

фридрих мерц

фрг

индустриализация

торговая война

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Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру объяснил, как Трамп собирается побеждать Китай на экономическом поприще и кого США могут натравить против Пекина. Кроме того, он рассказал, на чьём поле играет будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.00:31 – Реиндустриализация Америки и роль пошлин в политике Трампа; 11:10 – Как президент США собирается торговаться со всем миром; 15:22 – Немецкие поставки оружия для Украины; 18:50 – Годовщина убийства Олеся Бузины. Воспоминания о писателе. ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru

сша

китай

россия

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