https://ukraina.ru/20250417/gde-i-pochemu-proigryvayut-ssha-kakaya-rol-u-rossii-i-kto-mozhet-voevat-s-kitaem--starikov-1062570850.html
Где и почему проигрывают США, какая роль у России и кто может воевать с Китаем — Стариков
Где и почему проигрывают США, какая роль у России и кто может воевать с Китаем — Стариков - 17.04.2025 Украина.ру
Где и почему проигрывают США, какая роль у России и кто может воевать с Китаем — Стариков
Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру... Украина.ру, 17.04.2025
2025-04-17T13:12
2025-04-17T13:12
2025-04-17T13:12
видео
сша
китай
россия
николай стариков
дональд трамп
фридрих мерц
фрг
индустриализация
торговая война
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Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру объяснил, как Трамп собирается побеждать Китай на экономическом поприще и кого США могут натравить против Пекина. Кроме того, он рассказал, на чьём поле играет будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.00:31 – Реиндустриализация Америки и роль пошлин в политике Трампа; 11:10 – Как президент США собирается торговаться со всем миром; 15:22 – Немецкие поставки оружия для Украины; 18:50 – Годовщина убийства Олеся Бузины. Воспоминания о писателе. ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru
сша
китай
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видео, сша, китай, россия, николай стариков, дональд трамп, фридрих мерц, фрг, индустриализация, торговая война, торговля, пошлина, международные отношения, торговля оружием, оружие, военная помощь, олесь бузина, укр, сво, видео
Видео, США, Китай, Россия, Николай Стариков, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ФРГ, индустриализация, торговая война, торговля, пошлина, международные отношения, торговля оружием, оружие, военная помощь, Олесь Бузина, укр, СВО
Писатель, публицист, член президиума Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру объяснил, как Трамп собирается побеждать Китай на экономическом поприще и кого США могут натравить против Пекина.
Кроме того, он рассказал, на чьём поле играет будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.
00:31 – Реиндустриализация Америки и роль пошлин в политике Трампа;
11:10 – Как президент США собирается торговаться со всем миром;
15:22 – Немецкие поставки оружия для Украины;
18:50 – Годовщина убийства Олеся Бузины. Воспоминания о писателе.
ТГ- канал Николая Старикова: https://t.me/nstarikovru