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Британия тайно отправила военспецов в Киев – МИД РФ

Британия тайно отправила военспецов в Киев – МИД РФ - 17.04.2025 Украина.ру

Британия тайно отправила военспецов в Киев – МИД РФ

Британия активно вовлечена в конфликт на Украине, британские военнослужащие были командированы в Киев для помощи ВСУ в использовании западным ракетным вооружением. Об этом 17 апреля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-04-17T15:23

2025-04-17T15:23

2025-04-17T15:23

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Российский дипломат обратила внимание на публикации в британском издании, "которые подтверждают высокую вовлечённость именно Лондона в конфликт на Украине". Журналисты выяснили, что помощь Лондона киевски протеже не ограничивалась поставками оружия. "Среди прочего утверждается, что уже в феврале 2022 года чуть ли не десятки военнослужащих Британии были командированы в Киев для инструктажа боевиков ВСУ по управлению поставляемыми Лондоном противотанковыми комплексами, - сказала Захарова. - Также утверждается, что в мае 2023 года передачи киевскому режиму дальнобойных ракет Storm Shadow британские военные специалисты были тайно перенаправлены на Украину, чтобы оснастить ими самолёты и обучить украинцев их использовать".Более того, отметила она – провалившееся летом 2023 года наступление ВСУ было названо в честь занимавшего в то время пост министра обороны Британии Бена Уоллеса. Это говорит, по мнению российского дипломата, о реально причастных к разработке военных планов и проведению боевых операций киевского режима.Захарова в ходе брифинга обратила внимание на отстраненность США в военной поддержке нынешнего руководства Украины, что западноевропейские партнёры ощущают всё больше. На этом фоне Британия и Германия проявляют активность в поддержке Киева, что продемонстрировала состоявшаяся 11 апреля в штаб-квартире НАТО 27-я встреча участников группы по милитаризации Украины в "формате Рамштайн".Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Украина за неделю. Людоедский жест британского принца и ожидание окружения Сум

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