Британия тайно отправила военспецов в Киев – МИД РФ
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Британия активно вовлечена в конфликт на Украине, британские военнослужащие были командированы в Киев для помощи ВСУ в использовании западным ракетным вооружением. Об этом 17 апреля на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Российский дипломат обратила внимание на публикации в британском издании, "которые подтверждают высокую вовлечённость именно Лондона в конфликт на Украине". Журналисты выяснили, что помощь Лондона киевски протеже не ограничивалась поставками оружия.
"Среди прочего утверждается, что уже в феврале 2022 года чуть ли не десятки военнослужащих Британии были командированы в Киев для инструктажа боевиков ВСУ по управлению поставляемыми Лондоном противотанковыми комплексами, - сказала Захарова. - Также утверждается, что в мае 2023 года передачи киевскому режиму дальнобойных ракет Storm Shadow британские военные специалисты были тайно перенаправлены на Украину, чтобы оснастить ими самолёты и обучить украинцев их использовать".
Более того, отметила она – провалившееся летом 2023 года наступление ВСУ было названо в честь занимавшего в то время пост министра обороны Британии Бена Уоллеса. Это говорит, по мнению российского дипломата, о реально причастных к разработке военных планов и проведению боевых операций киевского режима.
"Речь не идёт о российско-украинском конфликте. Речь идёт о гибридной войне коллективного Запада, НАТОвских стран, западного меньшинства против нашей страны руками Украины", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Захарова в ходе брифинга обратила внимание на отстраненность США в военной поддержке нынешнего руководства Украины, что западноевропейские партнёры ощущают всё больше. На этом фоне Британия и Германия проявляют активность в поддержке Киева, что продемонстрировала состоявшаяся 11 апреля в штаб-квартире НАТО 27-я встреча участников группы по милитаризации Украины в "формате Рамштайн".
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Украина за неделю. Людоедский жест британского принца и ожидание окружения Сум
Подписывайся на