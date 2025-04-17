Генерал Шамарин получил срок за взятки
Приговор по уголовному делу в отношении начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Вадима Шамарина вынес суд 17 апреля.
Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
Прокурор просил назначить Шамарину 12 лет лишения свободы, штраф в трёхкратном размере взятки и лишить воинского звания. Суд назначил наказание почти в два раза меньшее, чем запрашивало гособвинение.
Также о громком уголовном деле сообщалось в публикации СК РФ завершил расследование дела замначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина
Автор издания Украина.ру Марина Полякова рассмотрела проблему в публикации Сколько стоит коррупция в жизнях? Как СВО изменила Россию
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