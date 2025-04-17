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Генерал Шамарин получил срок за взятки

Генерал Шамарин получил срок за взятки - 17.04.2025 Украина.ру

Генерал Шамарин получил срок за взятки

Приговор по уголовному делу в отношении начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Вадима Шамарина вынес суд 17 апреля.

2025-04-17T13:27

2025-04-17T13:27

2025-04-17T13:27

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Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.Суд согласился с доводами следствия, установившем коррупционную составляющую при исполнении гособоронзаказа. СК РФ установил, что Шамарин получил от завода "Телта" взяток на 36 миллионов рублей.Прокурор просил назначить Шамарину 12 лет лишения свободы, штраф в трёхкратном размере взятки и лишить воинского звания. Суд назначил наказание почти в два раза меньшее, чем запрашивало гособвинение.Ранее на эту тему: Замначальника российского Генштаба Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке Также о громком уголовном деле сообщалось в публикации СК РФ завершил расследование дела замначальника Генштаба ВС РФ генерала ШамаринаАвтор издания Украина.ру Марина Полякова рассмотрела проблему в публикации Сколько стоит коррупция в жизнях? Как СВО изменила Россию

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новости, россия, ск рф, коррупция, взятка, приговор, оборонный бюджет, минобороны рф