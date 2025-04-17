Генерал Шамарин получил срок за взятки - 17.04.2025 Украина.ру
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Генерал Шамарин получил срок за взятки
Генерал Шамарин получил срок за взятки - 17.04.2025 Украина.ру
Генерал Шамарин получил срок за взятки
Приговор по уголовному делу в отношении начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Вадима Шамарина вынес суд 17 апреля.
2025-04-17T13:27
2025-04-17T13:27
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коррупция
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Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.Суд согласился с доводами следствия, установившем коррупционную составляющую при исполнении гособоронзаказа. СК РФ установил, что Шамарин получил от завода "Телта" взяток на 36 миллионов рублей.Прокурор просил назначить Шамарину 12 лет лишения свободы, штраф в трёхкратном размере взятки и лишить воинского звания. Суд назначил наказание почти в два раза меньшее, чем запрашивало гособвинение.Ранее на эту тему: Замначальника российского Генштаба Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке Также о громком уголовном деле сообщалось в публикации СК РФ завершил расследование дела замначальника Генштаба ВС РФ генерала ШамаринаАвтор издания Украина.ру Марина Полякова рассмотрела проблему в публикации Сколько стоит коррупция в жизнях? Как СВО изменила Россию
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ск рф, коррупция, взятка, приговор, оборонный бюджет, минобороны рф
Новости, Россия, СК РФ, коррупция, взятка, приговор, оборонный бюджет, Минобороны РФ

Генерал Шамарин получил срок за взятки

13:27 17.04.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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Приговор по уголовному делу в отношении начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Вадима Шамарина вынес суд 17 апреля.
Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.
Суд согласился с доводами следствия, установившем коррупционную составляющую при исполнении гособоронзаказа. СК РФ установил, что Шамарин получил от завода "Телта" взяток на 36 миллионов рублей.
Прокурор просил назначить Шамарину 12 лет лишения свободы, штраф в трёхкратном размере взятки и лишить воинского звания. Суд назначил наказание почти в два раза меньшее, чем запрашивало гособвинение.
Ранее на эту тему: Замначальника российского Генштаба Вадим Шамарин признал вину по делу о взятке
Также о громком уголовном деле сообщалось в публикации СК РФ завершил расследование дела замначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина
Автор издания Украина.ру Марина Полякова рассмотрела проблему в публикации Сколько стоит коррупция в жизнях? Как СВО изменила Россию
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