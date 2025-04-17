"Теснее, чем в унитарном государстве": Лукашенко рассказал о перспективах Союзного государства - 17.04.2025 Украина.ру
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"Теснее, чем в унитарном государстве": Лукашенко рассказал о перспективах Союзного государства
"Теснее, чем в унитарном государстве": Лукашенко рассказал о перспективах Союзного государства - 17.04.2025 Украина.ру
"Теснее, чем в унитарном государстве": Лукашенко рассказал о перспективах Союзного государства
Минск и Москва могут сделать Союзное государство России и Белоруссии более тесным объединением, чем унитарное государство. Об этом 17 апреля заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2025-04-17T12:53
2025-04-17T12:53
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Президенты России и Белоруссии приняли решение назначить Сергея Глазьева госсекретарём Союзного государства Белоруссии и России, сообщил Лукашенко.В ходе встречи с Глазьевым он выразил надежду на способность нового госсекретаря стать "руководителем и мотором нашей союзной интеграции". При этом Лукашенко заметил, что само Союзное государство России и Белоруссии может стать более тесным объединением, чем унитарное государство.По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин также нацелен на то, чтобы страны "поддерживали самые тесные отношения", сказано в официальном сообщении."Эта формула "единое Отечество - два государства", я думаю, на сегодняшний день - это реализуемая идея, - заявил Лукашенко. - У нас Отечество от Бреста до Владивостока, я это подчеркиваю еще с тех времен".Он также пообещал Глазьеву, что позже состоится более обстоятельный разговор на эту тему."Это такой первоначальный разговор. И мы с Вами встретимся и основательно еще поговорим, как нам действовать. Я на Вас очень рассчитываю. Что там греха таить, от Вас будет многое зависеть и от тех людей, которые будут с Вами работать в аппарате нашего союзного строительства", - заметил Лукашенко в беседе с Глазьевым.Ранее в новостях: Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко
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новости, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, сергей глазьев, владимир путин, союзное государство, интеграция, евразийская интеграция, постсоветское пространство, бывший ссср
Новости, Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Сергей Глазьев, Владимир Путин, Союзное государство, интеграция, евразийская интеграция, постсоветское пространство, бывший СССР

"Теснее, чем в унитарном государстве": Лукашенко рассказал о перспективах Союзного государства

12:53 17.04.2025
 
Встреча Лукашенко с заместителем Государственного секретаря Союзного государства Сергеем Глазьевым
Встреча Лукашенко с заместителем Государственного секретаря Союзного государства Сергеем Глазьевым
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Минск и Москва могут сделать Союзное государство России и Белоруссии более тесным объединением, чем унитарное государство. Об этом 17 апреля заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Президенты России и Белоруссии приняли решение назначить Сергея Глазьева госсекретарём Союзного государства Белоруссии и России, сообщил Лукашенко.
В ходе встречи с Глазьевым он выразил надежду на способность нового госсекретаря стать "руководителем и мотором нашей союзной интеграции". При этом Лукашенко заметил, что само Союзное государство России и Белоруссии может стать более тесным объединением, чем унитарное государство.
"Так случилось, что у нас два государства существует. Будем выстраивать отношения. Я часто говорю: мы достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия, построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве. Может, слишком амбициозно, но, тем не менее, мы эту задачу должны решить. В противном случае (вы видите, что происходит вокруг нас) нам не быть и не существовать", - сказал Лукашенко в общении с Глазьевым.
По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин также нацелен на то, чтобы страны "поддерживали самые тесные отношения", сказано в официальном сообщении.
"Эта формула "единое Отечество - два государства", я думаю, на сегодняшний день - это реализуемая идея, - заявил Лукашенко. - У нас Отечество от Бреста до Владивостока, я это подчеркиваю еще с тех времен".
Он также пообещал Глазьеву, что позже состоится более обстоятельный разговор на эту тему.
"Это такой первоначальный разговор. И мы с Вами встретимся и основательно еще поговорим, как нам действовать. Я на Вас очень рассчитываю. Что там греха таить, от Вас будет многое зависеть и от тех людей, которые будут с Вами работать в аппарате нашего союзного строительства", - заметил Лукашенко в беседе с Глазьевым.
Ранее в новостях: Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко
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