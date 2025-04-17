https://ukraina.ru/20250417/tesnee-chem-v-unitarnom-gosudarstve-lukashenko-rasskazal-o-perspektivakh-soyuznogo-gosudarstva-1062569917.html

"Теснее, чем в унитарном государстве": Лукашенко рассказал о перспективах Союзного государства

"Теснее, чем в унитарном государстве": Лукашенко рассказал о перспективах Союзного государства - 17.04.2025 Украина.ру

"Теснее, чем в унитарном государстве": Лукашенко рассказал о перспективах Союзного государства

Минск и Москва могут сделать Союзное государство России и Белоруссии более тесным объединением, чем унитарное государство. Об этом 17 апреля заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2025-04-17T12:53

2025-04-17T12:53

2025-04-17T12:53

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Президенты России и Белоруссии приняли решение назначить Сергея Глазьева госсекретарём Союзного государства Белоруссии и России, сообщил Лукашенко.В ходе встречи с Глазьевым он выразил надежду на способность нового госсекретаря стать "руководителем и мотором нашей союзной интеграции". При этом Лукашенко заметил, что само Союзное государство России и Белоруссии может стать более тесным объединением, чем унитарное государство.По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин также нацелен на то, чтобы страны "поддерживали самые тесные отношения", сказано в официальном сообщении."Эта формула "единое Отечество - два государства", я думаю, на сегодняшний день - это реализуемая идея, - заявил Лукашенко. - У нас Отечество от Бреста до Владивостока, я это подчеркиваю еще с тех времен".Он также пообещал Глазьеву, что позже состоится более обстоятельный разговор на эту тему."Это такой первоначальный разговор. И мы с Вами встретимся и основательно еще поговорим, как нам действовать. Я на Вас очень рассчитываю. Что там греха таить, от Вас будет многое зависеть и от тех людей, которые будут с Вами работать в аппарате нашего союзного строительства", - заметил Лукашенко в беседе с Глазьевым.Ранее в новостях: Глазьев сменит Мезенцева на посту госсекретаря Союзного государства – Лукашенко

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новости, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, сергей глазьев, владимир путин, союзное государство, интеграция, евразийская интеграция, постсоветское пространство, бывший ссср