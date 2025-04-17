"Теснее, чем в унитарном государстве": Лукашенко рассказал о перспективах Союзного государства
Встреча Лукашенко с заместителем Государственного секретаря Союзного государства Сергеем Глазьевым
Минск и Москва могут сделать Союзное государство России и Белоруссии более тесным объединением, чем унитарное государство. Об этом 17 апреля заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Президенты России и Белоруссии приняли решение назначить Сергея Глазьева госсекретарём Союзного государства Белоруссии и России, сообщил Лукашенко.
В ходе встречи с Глазьевым он выразил надежду на способность нового госсекретаря стать "руководителем и мотором нашей союзной интеграции". При этом Лукашенко заметил, что само Союзное государство России и Белоруссии может стать более тесным объединением, чем унитарное государство.
"Так случилось, что у нас два государства существует. Будем выстраивать отношения. Я часто говорю: мы достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия, построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве. Может, слишком амбициозно, но, тем не менее, мы эту задачу должны решить. В противном случае (вы видите, что происходит вокруг нас) нам не быть и не существовать", - сказал Лукашенко в общении с Глазьевым.
По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин также нацелен на то, чтобы страны "поддерживали самые тесные отношения", сказано в официальном сообщении.
"Эта формула "единое Отечество - два государства", я думаю, на сегодняшний день - это реализуемая идея, - заявил Лукашенко. - У нас Отечество от Бреста до Владивостока, я это подчеркиваю еще с тех времен".
Он также пообещал Глазьеву, что позже состоится более обстоятельный разговор на эту тему.
"Это такой первоначальный разговор. И мы с Вами встретимся и основательно еще поговорим, как нам действовать. Я на Вас очень рассчитываю. Что там греха таить, от Вас будет многое зависеть и от тех людей, которые будут с Вами работать в аппарате нашего союзного строительства", - заметил Лукашенко в беседе с Глазьевым.
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