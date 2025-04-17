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"Нет военного решения": Госдеп США оценил перспективы конфликта на Украине

"Нет военного решения": Госдеп США оценил перспективы конфликта на Украине - 17.04.2025 Украина.ру

"Нет военного решения": Госдеп США оценил перспективы конфликта на Украине

Белый дом не видит решения военного решения в конфликте на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

2025-04-17T15:47

2025-04-17T15:47

2025-04-17T15:47

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Перспективы вооружённого конфликта на Украине официальный представитель Госдепа США рассмотрела в интервью Fox Business. По словам Брюс, официальный Вашингтон настроен на иной вариант решения проблемы."Это мясорубка. У происходящего нет военного решения", - заявила Брюс.Тем временем госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф участвуют 17 апреля в переговорах с коллегами из ЕС и Британии. Дипломаты обсуждают варианты завершения конфликта на Украине.Также 17 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что благодаря восстановлению контактов США стали лучше понимать позицию Москвы, в том числе о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса. При этом, отметила дипломат, Киев демонстрирует очевидную недоговороспособность, что наглядно проявляется в постоянном нарушении 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики. Мораторий был инициирован президентом США Дональдом Трампом и поддержан 18 марта Владимиром Путиным.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?Актуальное интервью на эту тему: Захар Прилепин: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине

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