"Нет военного решения": Госдеп США оценил перспективы конфликта на Украине - 17.04.2025 Украина.ру
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"Нет военного решения": Госдеп США оценил перспективы конфликта на Украине
"Нет военного решения": Госдеп США оценил перспективы конфликта на Украине - 17.04.2025 Украина.ру
"Нет военного решения": Госдеп США оценил перспективы конфликта на Украине
Белый дом не видит решения военного решения в конфликте на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
2025-04-17T15:47
2025-04-17T15:47
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Перспективы вооружённого конфликта на Украине официальный представитель Госдепа США рассмотрела в интервью Fox Business. По словам Брюс, официальный Вашингтон настроен на иной вариант решения проблемы."Это мясорубка. У происходящего нет военного решения", - заявила Брюс.Тем временем госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф участвуют 17 апреля в переговорах с коллегами из ЕС и Британии. Дипломаты обсуждают варианты завершения конфликта на Украине.Также 17 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что благодаря восстановлению контактов США стали лучше понимать позицию Москвы, в том числе о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса. При этом, отметила дипломат, Киев демонстрирует очевидную недоговороспособность, что наглядно проявляется в постоянном нарушении 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики. Мораторий был инициирован президентом США Дональдом Трампом и поддержан 18 марта Владимиром Путиным.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?Актуальное интервью на эту тему: Захар Прилепин: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине
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новости, сша, украина, вашингтон, тэмми брюс, дональд трамп, марко рубио, ес, украина.ру, госдеп сша, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, переговоры, мораторий, сво, международные отношения, международная политика
Новости, США, Украина, Вашингтон, Тэмми Брюс, Дональд Трамп, Марко Рубио, ЕС, Украина.ру, Госдеп США, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, переговоры, мораторий, СВО, международные отношения, Международная политика

"Нет военного решения": Госдеп США оценил перспективы конфликта на Украине

15:47 17.04.2025
 
© Public domain / Lorenгосдеп США здание
госдеп США здание
© Public domain / Loren
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Белый дом не видит решения военного решения в конфликте на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
Перспективы вооружённого конфликта на Украине официальный представитель Госдепа США рассмотрела в интервью Fox Business. По словам Брюс, официальный Вашингтон настроен на иной вариант решения проблемы.
"Это мясорубка. У происходящего нет военного решения", - заявила Брюс.
Тем временем госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф участвуют 17 апреля в переговорах с коллегами из ЕС и Британии. Дипломаты обсуждают варианты завершения конфликта на Украине.
Также 17 апреля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что благодаря восстановлению контактов США стали лучше понимать позицию Москвы, в том числе о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса. При этом, отметила дипломат, Киев демонстрирует очевидную недоговороспособность, что наглядно проявляется в постоянном нарушении 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики. Мораторий был инициирован президентом США Дональдом Трампом и поддержан 18 марта Владимиром Путиным.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?
Актуальное интервью на эту тему: Захар Прилепин: Если Россия пойдёт на Приднестровье, Трамп точно захочет мира на Украине
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