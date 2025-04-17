В чём ВСУ проигрывают бойцам России и где они сильнее — командир боевой группы "Урал"

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Командир первой боевой группы Добровольческого отряда им. Маргелова с позывным " Урал" поделился своим мнением о военной подготовке ВСУшников, рассказав также о том, как украинские боевики ведут себя на поле боя